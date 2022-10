ZA SILOVATELJE DOŽIVOTNA KAZNA! Predsednik Vučić traži i do PET PUTA veće kazne, oštrije sankcije i za nasilje u porodici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je podneo predsednici Vlade Ani Brnabić inicijativu za izmene Krivičnog zakonika, koje se tiču povećanja kazni za silovatelje, obljubu nad nemoćnim licem, detetom, nedozvoljene polne radnje, nasilje u porodici i obljubu zloupotrebom položaja.

- Do sada je za silovanje kazna bila zatvora od pet do 12 godina, a sada je predlog od 5 do 20 godina, s tim što se može izreći i kazna doživotnog zatvora. Ako je to delo učinjeno prema maloletnom licu, detetu, najmanja kazna je 10 godina ili doživotna kazna zatvora - rekao je Vučić.

Kada je reč o obljubi nad nemoćnim licem, ranija kazna je bila pet do 12 godina, a njegov predlog je da ona bude povećana na pet do 20 godina. Doživotna kazna je predviđena je i u ovim slučajevima.

foto: Printscreen/Prva TV

- Imali smo i obljubu zolupotrebom položaja, sa kaznama od tri meseca do tri godine, a ja sada kažem od šest meseci do pet godina. Ukoliko je obljubu izvršio vaspitač, saralac, nastavnik, roditelj, kazniće se zatvorom od pet do 12 godina, za razliku od dosadašnje kazne od jedne do deset godina - naveo je predsednik.

Vučuić kaže da ako se u ovakvim slučajevima desi da je nastupila smrt deteta, njegov predlog je da najmanja moguća kazna bude deset godina, a najveća doživotni zatvor i da su kazne u predlogu upetostručene.

- Nema više jedna godina, već najmanje pet. Za najteža dela kazne su izjednačene sa teškim ubistvima, povratnicima, višestrukim ubicama - naveo je predsednik Srbije.

Stručnjaci ocenjuju da bi se na ovaj način potencijalni učinioci odvratili od izvršenja krivičnog dela, a istovremeno istovremeno time bi se ostvarila svrha opšte i specijalne prevencije.

Pored toga, Predlog zakona sadrži i druge značajne novine, a to je pre svega propisivanje pravila za strože kažnjavanje učinilaca krivičnih dela i za neka druga krivična dela protiv polnih sloboda, budući da se povećala učestalost i ovih krivičnih dela. Isto tako, neophodno je pooštriti i sadašnje predviđene kazne za krivično delo nasilje u porodici (član 194), imajući u vidu sve teže posledice i sve veći broj žrtava u poslednjih nekoliko godina.

(Kurir.rs)