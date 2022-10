VUČIĆ POSLE PREDSEDNIŠTVA I GLAVNOG ODBORA SNS: Đurić nam je obavio veliki posao u SAD

BEOGRAD - Lider naprednjaka i predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ponosan na mnoge ljude iz SNS čija se imena neće naći u novoj vladi, ali da će oni nastaviti da obavljaju važne funkcije, kao što su Marko Ðurić, Zlatibor Lončar, Branislav Nedimović, Nebojša Stefanović i Jadranka Joksimović.

"Ponosan sam na mnoge ljude čija imena neću pročitati kao deo vlade, neki koji su bili u vladi a neki koji nisu bili, a morali su da imaju mesto u vladi pa sam ih zamolio da sačekaju neku sledeću, neki koji nikada ne bi ni prihvatili poput Marka Ðurića, kome sam rekao idi u SAD i veliki posao nam je obavio u SAD.

Trebalo je da se vrati i obavlja važna funkcije, ali rekao sam mu da ti ne objašnjavam i nije Marko napravio neki problem ili da je napravio neki problem Zlatibor Lončar ili Nedimović. Ne biste verovali ili biste verovali Nebojša Stefanović, ne, niti će biti problema", rekao je Vučić.

On je na sednici GO SNS rekao da će svi ti ljudi će nastaviti da rade vrednost za našu stranku i više i snaznzije nego da do danas.

"Verujem i svi ostali koji neće biti sada u vladi od Jadranke do mnogih drugih a koji će nastaviti da rade za našu stranku", rekao je Vučić.

Kurir.rs/Kosovo online