VESIĆ NOVI MINISTAR SAOBRAĆAJA I GRAĐEVINARSTVA: Za mene je obavljanje javne funkcije čast i obaveza, a ne privilegija

Doskorašnji zamenik gradonačelnika Goran Vesić u novoj vladi zauzeće važno mesto, odnosno funkciju ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ovo je informacija koju je obelodanio predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Sednici glavnog odbora SNS, a pričitavši spisak ministara koji će se po predlogu Ane Brnabić naći u Nemanjinoj 11.

Vesić se po imenovanju za kandidata za ministra oglasio na Fejsbuku, gde je zahvalio na poverenju koje mu je ukazano dodelom ove važne funkcije.

"Zahvaljujem se predsedniku Aleksandru Vučiću, mandatarki Ani Brnabić kao i članovima Predsedništva i Glavnog odbora Srpska napredna stranka napredne stranke na poverenju koje su mi ukazali predlogom da u narednoj Vladi Republike Srbije budem ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture", napisao je Vesić i dodao:

"Predlog doživljavam kao priznanje za moj dosadašnji rad i kao obavezu da radim još više u interesu Srbije u skladu sa programom naše Srpske napredne stranke. Za mene je obavljanje javne funkcije čast i obaveza, a ne privilegija. Tako sam radio do sada, a tako će biti i ubuduće. Na kraju, želim da se zahvalim kako ministru Tomislavu Momiroviću tako i njegovim prethodnicima na svemu što su uradili u resoru koji ću preuzeti, ako poslanici Narodne skupštine budu izabrali Vladu. Ono što budem radio biće kontinuitet sa mojim prethodnicima i sprovođenje iste politike, a to je politika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Hvala svima na podršci. I to je tako".

(Kurir.rs)