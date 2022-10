ANA BRNABIĆ ODGOVORILA VESELINOVIĆU I NE DAVIMO BEOGRAD: U dva laka koraka od spalićemo Tiranu do priznaćemo Kosovo!

Premijerka Ana Brnabić odgovorila je danas u parlamentu na kritike predstavnika Ne davimo Beograd i njihove poruke o tome šta nova izvršna vlast treba da radi. Ona ih je podsetila na nepomirljive principe koje pojedini novi ekolozi zagovaraju.

foto: BETA Amir Hamzagić

- Potpuno je u skladu sa vašim principima od toga da u dva laka koraka od skinhedsa i neofašista dođete do zaštite životne sredine. Od spalićemo Tiranu u dva laka koraka do priznaćemo Kosovo. Dobro, to vam je politika, ali to vi treba da objasnite Violi, a ne nama. Ovde to nije ni toliko važno - poručila je premijerka.

Ona je aludirala na slučaj jednog od lidera Ne davimo Beograd Dobricu Veselinovića koji je ranije učestvovao u spotu pank benda Cokule, čije pesme obiluju nacističkim parolama. Veselinović je svojim prisustvom u spotu podržao pesmu "Zapalićemo Tiranu", a čiji stihovi su:

foto: Printscreen

"Širi se trulež, širi se smrad. Šta se to dešava, gori Tirana!

Plaču sada šiptari plaču guzice. Šta je kurve šiptarske usrali ste se! Srušićemo Tiranu!

Gori sada Tirana, gore ulice. Albanija čitava, sjebali smo sve. I Josip Broz iz Kuće cveća plače sad srušili smo mu ljubimcima glavni grad.

Bule šiptarske kukaju na sav glas od Tirane ništa ne ostade iza nas. Tražili ste dobili ste protiv udarac. Niste vi Iliri vi ste živi kurac.

Jebaćemo vam mamu, Evropa se brani ovde na Balkanu. Srbija će reći stop islamu".

Kurir.rs