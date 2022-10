BRNABIĆ OŠTRO ODGOVORILA JOVANOVIĆU: Šta me žulja? Žulja me što Proglas potpisuju oni koji su oslobodili Kurtija i 1.870 terorista

Mandatarka Ana Brnabić ušla je tokom popodnevne rasprave o novoj vladi u Skupštini Srbije u žestoku polemiku sa predsednikom koalicije NADA Milošem Jovanovićem!

Narodni poslanik Miloš Jovanović upitao je Brnabić šta je toliki problem u Proglasu patriotskih stranaka koji su potpisali članovi koalicije NADA i ostalih desničarskih stranaka u parlamentu.

U pitanju je takozvani Proglas za okupljanje u odbrani Kosova i Metohije, potpisanom od strane 50 istaknutih intelektualaca, a koji su podržale četiri stranke i time se pridružile takozvanoj inicijativi za očuvanje KiM u sastavu Srbije.

- Šta vas toliko žulja gospođo Brnabić? Šta je toliki problem u našem Proglasu? Tu ne piše ništa drugačije nego u Ustavu Republike Srbije. Šta je izazvalo toliku histeriju u medijima - upitao je Jovanović.

Usledio je oštar odgovor Ane Brnabić koja je naglasila da nije problem u sadržini dokumenta već u tome ko su osobe koje stavljaju svoj potpis na taj dokument.

- Šta me žulja u Proglasu o reintegraciji? Žulja me što ga potpisuju ljudi koji su 2001. godine pustili 1.870 albanskih terorista iz zatvora, uključujući (premijera lažne države Kosova Aljbina) Kurtija i braću Mazreku. Dalje me žulja da su to isti ljudi koji 2004. godine nisu prstom mrdnuli da zaštite Srbe na KiM. Žulja me što su to ljudi koji su 2008. izdali saopštenje za medije kada je Priština proglasila nezavisnost i isti ljudi koji su 2010. godine prebacili temu KiM iz UN u EU i izdejstvovali odluku MSP. Isti ljudi koji su 2011. postavili granicu između Srba i Srba. Isti ljudi koji su između 2008. i 2013. godine dozvolili da više od polovine članica UN prizna nezavisnost pa smo mi to promenili. To me žulja. Takvo licemerje - istakla je Brnabić.

Poslanici Skupštine Srbije, podsetimo, nastavili su danas posebnu sednicu na čijem je dnevnom redu izbor nove vlade Srbije.

Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić je juče predstavila svoj ekspoze napisan na 76 stranica, podeljenih u nekoliko celina, nakon čega je predložila novi kabinet koji će imati 28 ministara, od kojih su trojica bez portfelja.

