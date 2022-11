AKO EU POPUSTI PRED ZAHTEVIMA PRIŠTINE, OVO JE NEMINOVNO! Milićević: Traže nam da progutamo žabu i odreknemo se suvereniteta

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Priština nema glatku većinu za eventualno članstvo u Ujednjenim nacijama i da u toj organizaciji ne može da dobije više od 83 glasa, a da je tu i veto u Savetu bezbednosti na takvu odluku.

Na ovu, ali i druge aktuelne teme, u jutarnjem programu Kurir televizije govorio je ministar bez portfelja Đorđe Milićević.

- Ne vidim nijedan razlog zašto mi ne bismo razmišljali o našim narednim potezima. Mi u UN stojimo jako dobro. Od 193 međunarodno priznate države, Kosovo može da računa na podršku njih 83. Ovde nije suština u preglasavanju već kako da Srbija proguta veliku žabu i pristane da Kosovo postane deo UN, što je nezamislivo. Zaboravlja se na naš teritorijalni integritet koji je narušen 1999. koji nije zaustavljen ni posle usvajanja rezolucije 1244 - kaže Milićević.

- Oni će svakako u decembru posle razgovora sa Isrkom koja predsedava EU podneti aplikaciju za članstvo u EU. Nezamislivo je da neko ko nije međunarodno priznat postane član EU: Ne postoje više pravo i pravda već dvostruki aršini. Ne treba imati dilemu da će aplicirati za sve međunarodne organizacije. Mi naspram UN lošije stojimo u EU. Oni računaju na to da u Savetu Evrope nema Rusa, da im je potrebna dvotrećinska većina i da će vršiti pritisak na pet država koje ne priznaju njihovu nezavisnost. To bi bio presedan ako se ne usvoji konsenzusom jer to znači da bi svaki region u Evropi mogao da traži nezavisnost.

