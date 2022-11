OVO SU POSLEDNJE REČI MUAMERA ZUKORLIĆA PRED SMRT: Ministar Edin Đerlek otkrio za Kurir šta mu je pokojni muftija poručio

Edin Đerlek, novi ministar bez portfelja, nije jedini koji dolazi u Nemanjinu 11 iz Novog Pazara, ali je prvi član Vlade iz Stranke pravde i pomirenja pokojnog Muamera Zukurića.

Na činjenicu da je on, a ne muftijin najstariji sin Usame Zukorlić, koji je i preuzeo rukovođenje strankom, postao ministar, Đerlek u prvom intervjuu za Kurir odgovara da je to bila nesebična odluka predsednika SPP, ali i samouvereno naglasio da ga je "život sve vreme spremao za to".

Čija je bila odluka da to ipak budete vi? I da li ste se i na trenutak kolebali da li da prihvatite ponudu?

- To je bila nesebična odluka predsednika stranke Usamea Zukorlića, koji je izneo predlog pred užim Predsedništvom da ja budem kandidat za ministra u Vladi, koji je potom jednoglasno usvojen. Iako sam svestan izazova koji su pred nama i geopolitičkih okolnosti u kojima se nalazi naša zemlja, nisam imao ni trenutak kolebanja i premišljanja, čak naprotiv, osećam se veoma samouvereno i spremno da preuzmem jednu takvu odgovornost i tako važnu ulogu. Naprosto, život me je sve vreme spremao za ovo.

foto: Nemanja Nikolić, beta

Vi ste ministar bez portfelja, a za šta ćete konkretno biti zaduženi?

Ministar bez portfelja je član Vlade, kao i svaki drugi ministar, ali nema administrativni aparat, nego ga tek formira u zavisnosti od toga koji mu se zadatak poveri. I on se uglavnom bavi pitanjima ili problemima koji su u trenutku formiranja Vlade veoma značajni za državu, tako da to može biti veoma važan, specifičan i kreativan posao.

Vlada je tek nedavno položila zakletvu, ali da li ste već započeli s radom? Formirali tim, odredili prioritete?

- Naravno da jesam, sednice Vlade i sednice odbora pri Vladi se uveliko odvijaju, a paralelno sa tim ide i formiranje mog kabineta i tima čije zaokruživanje će iziskivati određeno vreme. Ali to me ne sprečava da svakodnevno obavljam sve zacrtane aktivnosti.

foto: Privatna Arhiva

Kako su vas prihvatile kolege iz Vlade, naročito takozvani veterani, koji već imaju višegodišnje iskustvo?

- Mogu slobodno reći da sam naišao na više nego toplu dobrodošlicu. Verujem da su delimično upoznati sa mojim delovanjem i radnom biografijom, ali ključna stvar koju bih istakao jeste da postoji ogroman respekt prema rahmetli akademiku muftiji Muameru Zukorliću i svemu onome što je on predstavljao i značio za ovu državu, a oni jako dobro znaju da svako ko dolazi iz njegovog tima je visokokvalifikovan i kompetentan da odgovori najvećim izazovima. Ja sam imao tu čast da budem jedan od njegovih najbližih saradnika, njegov šef kabineta dok je bio muftija, a potom njegov generalni sekretar dok je bio predsednik stranke, ali i njegov asistent na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru dok je bio profesor. Bio sam čovek u koga je imao maksimalno poverenje. Kao što vidite, jedno jako veliko i bogato iskustvo. Moj odnos sa svim članovima Vlade je pun respekta i uvažavanja, i ono što mogu da primetim jeste da je to obostrano.

Komentari vaših brojnih pratilaca na društvenim mrežama na vest da postajete ministar bili su veoma pozitivni, a koja vam je čestitka ili čija konkretno poruka tim povodom najviše značila?

- Dobio sam ogromnu podršku mog naroda, ali i podršku velikog broja ljudi širom Srbije, koji me neposredno poznaju i onih koji me nikada nisu upoznali, ali koji prate moj rad. Podrška je došla čak i od lica koji su u suprotnim političkim taborima, što je jedan kuriozitet za naše prilike. Raduje me što je dominantna rečenica u iskazivanju te podrške od svih bila "da su ponosni što ću ih ja predstavljati u Vladi", to je za mene velika čast, ali i odgovornost i obaveza da te reči i te emocije mnogobrojnih ljudi opravdam kroz dosledan, predan rad i konkretne, opipljive rezultate. Svi komentari su mi dragi, svaki komentar podrške ima svoju težinu i ja to jako cenim i poštujem. Ljudi za mene nisu brojke, to su ljudi sa imenom i prezimenom i zato neću izdvojiti nijedan komentar posebno, jer je svaki jednako vredan i ličan za mene.

Novi Pazar je, osim vas, dobio još jednog ministra, Huseina Memića iz SDPS Rasima Ljajića. Vaše dve parije su imale razne faze odnosa tokom prethodnih godina, bilo je ranije i oštrih sukoba lidera... Pretpostavljam da se s kolegom iz Vlade Memićem znate odranije? Kakvu saradnju između vas možemo da očekujemo?

- Sjajno je što Novi Pazar ima dva ministra u Vladi, ali ekvivalentno tome se moraju pružiti i vidljivi rezultati, jer naš narod to željno iščekuje. Bilo je ministara i ranije iz Novog Pazara, čak višedecenijskih, ali se ne može reći da su oni ostavili iza sebe bilo šta značajno i vredno spomena. Kada govorim o rezultatima, tu pre svega mislim na podizanje životnog standarda u meri u kojoj je to objektivno i moguće, ali i na realizaciju kapitalnih projekata koji će biti od vitalnog značaja za devastirane sandžačke opštine. Sa kolegom Memićem, koga cenim, znam se već dugi niz godina. Bez obzira na političke i ideološke razlike, možete očekivati jedan do kraja profesionalni i fer odnos kao članova Vlade, iako su naši ciljevi i principi delovanja dijametralno različiti.

Kad smo pomenuli pokojnog muftiju Zukorlića, kojem ste bili jedan od najbližih saradnika, ispričali ste posle njegove smrti da je maltene poslednje trenutke života proveo s vama, bili ste zajedno na fakultetu. Sećate li se poslednjih njegovih reči?

- Naravno da se sećam i nikada ih neću zaboraviti. Njegove poslednje reči pri dolasku na Univerzitet, a pre ulaska na predavanje, uz stisak moje ruke, bile su: "Edo, poranio sam malo danas". Pogledajte samo tu simboliku u rečima koje je izgovorio pred samu smrt. I on sam je bio simbol, tako je i živeo, tako je i preminuo, a sa njim je otišao i deo mene.

Mnogo je prašine podigla vest da je pokojni muftija imao i treću suprugu, izvesnu novinarku Belkisu Crnovršanin. Kao njegov najbliži saradnik, pretpostavljam da ste znali nešto o tome?

- Degutantane su mi sve te medijske insinuacije i bilo kakav pokušaj redukovanja takve jedne veličine od čoveka, takvog jednog verskog lidera, političara, vizionara, pomiritelja, graditelja na jeftine spekulacije o nekakvoj "trećoj" supruzi. Ne pada mi na pamet da svojim komentarima dajem takvim besmislicama bilo kakav značaj, želim da to znate vi, a i svi drugi novinari da na takva i slična pitanja neću odgovarati. Odgovornost za podizanje prašine snose isključivo mediji iz želje za senzacijom i tiražom.