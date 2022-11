"DRONOVI VEĆ GODINAMA NADLEĆU SRBIJU?" Eksperti: Imamo dobre PVO sisteme domaće proizvodnje EVO ČEMU JE OBORENA LETELICA NAMENJENA

O obaranju drona od strane vojske Srbije govorili su u emisiji Redakcija Petar Vojinović, urednik portala Tango Six i prof. dr Miroslav Bjegović, sa Fakulteta za bezbednost

- Sigurno je da su dronovi došli iz pravca Kosova i Metohije. Vojska prvi put nije reagovala i mislim da je to bio taktički potez. Išlo se na to da se dopusti dronovima da pokažu kakvom vojnom silom Srbija raspolaže i da je spremna da reaguje ukoliko to bude potrebno. Zato dronovi nisu oboreni tokom prvog nadletanja. Drugi put smo videli odlučnu akciju vojske Srbije što je za svaku pohvalu - rekao je Bjegović.

foto: Kurir Televizija

Petar Vojinović kaže da oboreni dron nije namenjen za vojnu već za komercijalnu upotrebu.

- U pitanju je komercijalni dron.To su takozvani multikopteri koji se koriste na svadbama, recimo. Oni, međutim, kao što smo mogli videti imaju opcije za nošenje elektrooptičkih i infracrvenih kamera koje su namenjene za zapisivanje podataka na hard disk. Multikopteri su jeftini, lako se koriste i teško se uočavaju - rekao je Vojinović i dodao da su dronovi godinama ulazili u vazdušni prostor Srbije:

- Ne postoji totalna zaštita, osim u ratu. Ne postoji mogućnost da dronove određenih performansi na vreme uočite. Mi imamo neke PVO sisteme koji mogu da budu efikasni u borbi protiv dronova.

foto: Kurir Televizija

Bjegović smatra da je elektronskim prizemljenjem drona Srbija poslala snažnu poruku.

- Mislim da je poslata poruka da će sve što protivzakonito uđe na našu teritoriju biti na ovaj nači sankcionisano - rekao je Bjegović i dodao da ovaj događaj, kao i ponašanje Prištine poslednjih dana stvaraju razloge za zabrinutost.

- Stvara se nemir kod naših građana, a vidimo kako se Priština ponaša. Ona šalje policiju sa juga pokrajine na sever, što je protivzakonito. Ono što je uradio Aljbin Kurti, govori o njegovim nasilnim idejama. Toga nema u Briselskom sporazumu, već je reč o jednostranoj odluci Aljbina Kurtija. Videli smo da naš narod neće da prihvati kosovske tablice, ali problematika je u tome što će to verovatno dovesti do nasilja, tako što počnu da se skidaju tablice i oduzimaju vozila, a za sukob koji bi usledio bila bi, naravno, optužena srpska strana - tvrdi Bjegović.

U program se iz Kosovske Mitrovice uključio Darko Mirković i rekao da tamo vlada zabrinutost zbog obaranja drona. On je rekao da srpski policajci na severu odbijaju da daju opomene građanima, što takođe zabrinjava jer je moguće da će policija sada biti slata na sever iz drugih delova Kosova i Metohije.

Kurir.rs

