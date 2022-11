ČEDI RUSI KRIVI I ŠTO MU SIN NIJE PRIMLJEN NA HARVARD?! Posle KRAĐE STRUJE, ne zna gde udara! Tviteraši: I kamen bi zaplakao!

Političar Čedomir Jovanović, koje je doduše u poslednje vreme više poznat po skandalima koje pravi nego po svom političkom angažmanu, trenutno je glavna tema na Tviteru jer je izjavio da njegov sin Mihajlo "nije mogao da upiše Harvard, jer nismo uveli sankcije Rusiji"!

Tviteraši su se utrkivali ko će ostaviti duhovitiji komentar, a samo neki od njih su: "Srce mi se pocepa, kud ovo čuh, i kamen bi zaplakao" i "stvarno ne znamo šta ova vlast više čeka kad Harvard gubi ovakvog stručnjaka".

Naime, Jovanović je juče gostovao na jutarnjem programu na K1 televiziji, gde je sa gledaocima odlučio da podeli detalje lične drame kroz koju prolazi njegova porodica, a sve zbog srpske spoljne politike.

- Moj Mihajlo je u februaru mesecu aplikovao na Harvard, Stenford i još tri univerziteta Ajvi Lige. I prošao je na svih pet, obavio intervju i dobio mejl: "obavestićemo te o početku školske godine, proceduri" i tako dalje. To se sve dešavalo početkom februra meseca. U aprilu je stigao identičan mejl sa svih pet adresa gde je pisalo: "Mihajlo, tvoj upis je odložen, to je diskreciono pravo univerziteta". Zašto? Okreće telefone, tamo, vamo... Pa je l znate zašto? Zato što nismo uveli sankcije Rusiji. To je otišlo u tu krajnost i Srbija mora u jednom trenutku da donese odluku - izjavio je Jovanović.

Ispod snimka ovog Jovanovićevog gostovanja na Tviteru ređali su se komentari:

"Nije Mihajlo glup, nego su Rusi krivi", "Možda su čuli da mu tata krade struju", "Kakvog stručnjaka su izgubili" i "Znači da bi Mihajlo upisao Harvard, Srbija mora da uvede sankcije Rusiji, ja stvarno ne znam šta ova vlast još čeka", "Srce mi se pocepa, kud ovo čuh, i kamen bi zaplakao"...

Bilo je i tviteraša kojima je uši zapralo to što je Jovanović iskoristio reč "aplikovao na Harvard", umesto aplicirao.

(Kurir.rs/J.P)