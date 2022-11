KRIZA NA KOSOVU I METOHIJI: Šta može da se desi u naredna 72 sata?

Politička i bezbednosna situacija na prostoru Kosova i Metohije poslednjih dana se sve više zaoštrava, a kako se navodi, naredna 72 sata su najrizičnija u poslednjih 10 godina.

Od odbijanja Aljbina Kurtija da odloži rok za preregistraciju tablica, do njegovog beskrupuloznog negiranja Briselskog sporazuma i javnog odbijanja da formira Zajednicu srpskih opština, pa do nezakonite smene Nenada Đurića, direktora Regionalnog policijskog direktorata Sever, prištinske vlasti permanentno demonstriraju silu i provociraju Srbe. To sve je nateralo Srbe sa KiM da najave napuštanje kosovskih institucija, o čemu će zvanično govoriti sutra, a nakon višečasovnog razgovora sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, sve do 05.30 ujutru, kako su rekli. Međunarodna zajednica, uprkos svemu ovome, nije pokazala oštru reakciju prema Kurtiju, već nameću integraciju francusko-nemačkog plana u dijalog.

U Usijanju tražimo odgovore:

Šta može da se desi na Kosmetu u naredna 72 sata? Koje su najveće opasnosti? Da li je poslednjim porukama o ZSO Kurti naneo smrtonosni udarac Briselskom sporazumu i šta će biti posle svega toga?

Gosti Usijanja:

Predrag Rajić, Centar za društvenu stabilnost

dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

