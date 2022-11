KURTIJEV TEROR Srbi s KiM se žalili Vučiću: Ostaje nam samo da žene i decu stavimo na traktore! Vučić: Neću vas ostaviti na cedilu

Ovi dani su, kada je reč o kosovskom problemu, najteži za Srbiju u poslednjih deset godina! Teror takozvanog kosovskog premijera Aljbina Kurtija je dostigao vrhunac - Srbi su postali taoci sumanute politike prištinske vlasti.

Teški razgovori

Predsednik Aleksandar Vučić je u noći između četvrtka na petak imao teške razgovore sa Srbima sa KiM. Razgovor je trajao od 10 uveče u četvrtak do pola šest ujutru u petak. Predstavnici Srba s KiM su, saznaje Kurir, tom prilikom Vučiću rekli da više ne mogu da trpe teror takozvanog kosovskog premijera Aljbina Kurtija, te da im jedino preostaje da decu i žene spakuju na traktore i pošalju u centralnu Srbiju.

Kako su kazali, oni više nemaju kuda, ali neće odustati od borbe. Predsednik im je na sve to poručio da on lično i država čvrsto stoje uz njih, da ih neće napustiti i ostaviti na cedilu. On je na kraju razgovora dobio aplauz od 15 minuta.

U nedelju veliki skup u Mitrovici Desetine hiljada srpskih zastava U nedelju će čitav sever KiM biti okićen desetinama hiljada srpskih barjaka, čime će srpski narod jasno pokazati i Kurtiju i čitavom svetu u kojoj državi živi. Kako Kurir saznaje, na velikom sveopštem narodnom skupu srpskog naroda koji će se održati u Kosovskoj Mitrovici svaki Srbin doneće zastavu države kojoj pripada, to jest srpsku trobojku, čime će jasno i nedvosmisleno pokazati da ne pristaje da bude posramljen ili ponižen! Politički predstavnici sa severa KiM najavili su i proteste počev od nedelje.

foto: Zoran Šaponjić

Briga ga za sporazume

Srbi s Kosmeta su tokom razgovora izneli četiri ključne tačke koje su prelile čašu njihovog strpljenja. Jedan od razloga za veliko nezadovoljstvo srpskog naroda na KiM jeste činjenica da je Kurti pre dva dana, usred Berlina i pred nekolicinom evropskih zvaničnika, rekao da ga briga za formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), čime je po ko zna koji put pokazao da nema nameru da poštuje potpisane sporazume, pa tako ni one čiji su garant Evropska unija.

Veliki revolt Srba izazvala je, takođe, i smena regionalnog komandira Kosovske policije za sever Nenada Ðurića. Njega je Kurti smenio jer nije hteo da od 1. novembra izdaje opomene Srbima koji nisu preregistovali svoje automobile sa srpskih na kosovske registarske tablice. Kurti je povukao ovaj potez iako nema pravo da smenjuje direktora, kojeg inače bira srpski narod na KiM, a predlaže četiri gradonačelnika sa severa Kosmeta.

Dalje, sporan je i potez visokog predstavnika EU za spoljnu politiku Ðuzepa Borelja, koji se ovih dana sastao s Kurtijem i tom prilikom su obojica „osudili paljenje automobila na severu“. Reč je o automobilima koji su zamenili srpske za kosovske tablice, čime su Borelj i Kurti indirektno hteli Srbima da pripišu ove poteze. S druge strane, kada Kurti svojim potezima zapali region, EU ne reaguje.

Srbi s KiM u 4 tačke izneli ono što je prelilo času: 1. Kurti usred Berlina, pred evropskim zvaničnicima, hvalio se da neće da formira ZSO 2. Smena regionalnog komandira Kosovske policije za sever Nenada Ðurića 3. Potez visokog predstavnika EU za spoljnu politiku Ðuzepa Borelja, koji je, zajedno s Kurtijem, hteo indirektno Srbima da pripiše paljenje automobila na severu KiM. S druge strane, kada Kurti svojim potezima zapali ceo region, EU ne reaguje 4. Neispunjavanje ničega što je obećano na poslednjem sastanku Beograda i Prištine u Briselu. EU, umesto da obaveže Prištinu i Kurtija da se drže dogovora, ne čini skoro ništa po tom pitanju

foto: BETAPHOTO/STA/Nebojsa Tejic/DS

Srbi su nezadovoljni i zbog toga što ništa od obećanog na poslednjem sastanku Beograda i Prištine nije ispunjeno. Tom prilikom je svašta obećano, ali u praksi ništa nije ispunjeno, a EU, umesto da obaveže Prištinu i Kurtija da se drži dogovora, ne čini skoro ništa po tom pitanju.

Otkazane posete inostranstvu

Inače, Vučić je juče hitno otkazao sve planirane posete inostranstvu, a danas se sastao sa izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

Hitna sednica Vlade, na kojoj će Vučić upoznati ministre sa situacijom, zakazana je za u subotu u 10 časova, odmah zatim predsednik se sastaje sa kineskom ambasadorkom Čen Bo, a pola sata kasnije sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Za subotu u 13 časova zakazan je hitan prijem Vučića kod patrijarha SPC Porfirija, ali i razgovor sa crkvenim Sinodom. To će biti prilika da šef države obavesti crkvene velikodostojnike o tenzijama u južnoj pokrajini koje su izazvali nepromišljeni Kurtijevi potezi, kojim su brutalno pogaženi svi dogovori i sporazumi.

Srpska lista Srbi da napuste institucije Lider Srpske liste Goran Rakić saopštio je da je za danas zakazao hitan sastanak svih predstavnika tzv. kosovskih institucija na severu KiM, na kome će im predložiti da svi Srbi na severu napuste iste, počev od njega lično, pa do Srba iz lokalnih samouprava, tužilaštva, suda, policije i svih ostalih organa.

Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM Smrtonosni udarac normalizaciji odnosa Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković ocenio je danas da je Kurti zadao smrtonosni udarac normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. - Kurti je izjavio usred Berlina da ga ne zanima formiranje ZSO i da takav papir ne postoji u Prištini. Takođe je izjavio da smenjuje direktora policije za sever Ðurića, koji je stao u zaštitu svog naroda, čime krši tačku devet sporazuma koja kaže direktor policije na severu KiM mora biti Srbin koga bira srpski narod. Time je zadao smrtonosni udarac Briselskom sporazumu i smrtonosni udarac svakoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Zapad se ne oglašava 24 sata iako je Kurti time ponizio EU usred Berlina - rekao je Petković i dodao: - Srbi su jedinstveni i odlučni da brane svoje pravo za ostanak i opstanak na svojim ognjištima i slobodu kretanja. Predsednik je rekao da ih razume i ukazao na posledice ako dođe do razgradnje Briselskog sporazuma. Narod je rekao da to razume, ali je takođe kazao da nijedan Srbin ne želi da napušta vekovna ognjišta i da stave decu na traktore kao tokom „Oluje“. Naš narod na KiM je poručio predsedniku da će se, ako ih neko napadne, boriti i svim drugim sredstvima.

Smenjeni direktor sa severa KiM Nenad Ðurić: Ne želim više da živim u lažima Građanima se danas zajedno s predstavnicima Srpske liste obratio i Nenad Ðurić, koga je Kurti pre dva dana smenio s čela policije na severu KiM. - Hvala mojoj porodici i prijateljima na podršci i iskrenim osećanjima. Ne želim više da budem deo kosovske policije i ne želim više da živim u lažima, jer želim da čista čela i obraza izađem pred Božji sud - rekao je Ðurić.

foto: Kosovo online printscreen

Ekipa Kurira

foto: Kurir

