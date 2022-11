MILOŠ VUČEVIĆ: Da je Aleksandar Vučić bio na vlasti 2004. i 2008. ne bi bilo pogroma i proglašenja nezavnosti

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević gostovao je u emisiji Jutro na Prvoj televiziji i ovom prilikom govorio o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji I sa kojim izazovima se Srbija suočava.

Situacija izuzetno komplikovana

-Sednica je zakazana da predsenik Republike Srbije informiše članove Vlade o svim najvažnijim stvarima po pitanju KiM i onoga što se tiče u odnosu diplomatske komunikacija, papira iz Pariza i Berlina i naravno da ih informiše oko sadržine razgovora sa Srbima sa Kim. Veoma je zabrinjavajuće sa bezbednosnog i političkog apekta. Nije odavno bilo toliko komplikovano. Ne znam kome je u interesu da neko stavi ovako tešku temu i to koristi kao dimnu zavesu da nešto sakrije. Ono što bi bilo dobro je da mi u okviru naše države imamo jedinstvo, da se ne smejemo našoj vojsci, da ne obeshrabrujemo jedni druge, da nam se drugi ne smeju kako se posvađamo oko ključnih pitanja. Ali, postoje neki minimuni koji predstavljaju državni interese.

Srbi sa KIM oeuu jasne poruke da će Srbijja biti uz njih, očekuju da država da garancije

Vučević je naglasio da Srbi s Kosova i Metohije očekuju jasne poruke da će Srbija biti uz njih -Oni očekuju da im država pruži garancije da neće okrenuti glavu. Naravno da se nikome ne ratuje, niko s naše strane ne zvecka s oružjem, ali to ne znači da se plašimo i da nemamo odgovornost prema Srbiji. Teški su procesi pred nama. Pritisak dobija na ubrzanju, dodatni problem je ukrajinski rat, a onda je Kosovo dobio posebno mesto ne samo u priči Srbije već u globalnoj priči. Ministar je naglasio da je predsednik Srbije bio više u komunikaciji sa predstavnicima Evropske unije, a da će danas imati sastanak s patrijarhom i sinodom Srpske pravoslavne crkve.

Crkva je neotuživi deo društva, besmisleno je isključiti iz ovakvih tokova, I njen glas mora da se čuje

-Crkva je neotuđivi deo društva, besmisleno je isključiti je iz ovakvih tokova. Glas crkve mora da se čuje. To je nešto što nam je u nekim istorijskim periodima falilo, da predsednik ima komunikaciju sa patrijarhom. Dobar je pristup da predsednik podeli muku da tako kažem da budu svi upoznati, a ne da se bave resorima. Oni su deo Vlade koji sa predsednikom vode državu. Do kraja dana ćemo znati više. Apel je prema srpskoj zajednici, što nije lako jer su 23 godine izloženi nekoj vrsti pritiska i progona. Nije ista vizura nas koji živimo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Niko ne želi da remeti način života. Da je tada Aleksandar Vučič bio na vlasti ne bi bilo pogroma 2004. ni 2008. To se obezbeđuje na više frontova, jačanjem države na bezbednosnom i ekonomskom polju. I naravno diplomatskom. Mislim da Vučić piše ozbiljan doktorski rad u gotoovo nemogućim uslovima. Opet Srbija nije pala, već ima iskorak napred. Nisu džinovski koraci, ali više se ne valjamo u blatu, ne hodamo kao guske u magli. Zamilsite da se neko smeje svojoj vojsci, bivši ministar odbrane i predsednik države, a govorim o Borisu Tadiću. Sram da ga bude, odakle mu rečenica da je neko digao migove na dronove. Je l' vi ne vidite šta se dešava u Ukrajini? Migovi 29 vrše policijsko patroliranje čuvaju naše nebo, a dronove obaramo neke drugim uređajima.

Uočeno više dronova, vojska postupa u skladu sa Kumanovskim sporzumom I rezolucijom 1244

Vučević je izjavio da je tokom proteklih dana više dronova je uočeno. -KFOR je koristio dronove u onom delu koji je dozvoljen, iza administrativne linije. Ono što je naša vojska uočila je više dronova na više lokacija. Ono što nas brine oni se nama sve vreme kreću oko vojnih objekata. Ne snimaju kanjoj reke Uvac i krajolike. Ne mogu da vam kažem čiji su. Nije došao dron sa severa, nego s juga, s pravca Jarinja. I oko Novog Pazar smo opet preksinoć, da ne pogrešim, uočili dron. Vojska Srbije čuva nebo iznad Srbije, u skladu sa Rezolucijom 1244 i Kumanovskim sporazumom. Naša odluka je da će sve što se uoči posebno iznad vojnih objekata, biti neutralisano. Ono što je naam bilo važno operativno, predsednik je, kao vrhovni komandant, odmah potpisao sve akte da vojska može da reauguje. To je iskustvo s ukrajinskog fronta, mi smo pravno-tehnički sve pripremili. da neko ne izvuče iz konteksta, mi ne priželjkujemo nikakve frontove. Mi ćemo dejstvovati svaki put kada uoči da je ugrožena bezbednost Srbije.

Zamislite da je premijerka tražila poništavanje sporazuma Ministar Vučević naveo je da vojne vežbe, Manevri 2022, se odvijaju na teritoriji cele Srbije, ne samo u okruzima bližim Kosovu I Metohiji.

- Sremićemo kadrovska rešenja koja je čuvati sigurnost gradđana . VS se sprema da uvek bude na visiini zadatka. Obučena je, voljna i hrabra da čuva slobodu i suverenitet nape države. Ne želi ratove, ali nije društvo ljubitelja markica i uemtničkih salveta, već oružana sila i atribut državnosti. Ona je pripremljena na sve moguće situacije. Beograd želi da nastavi pregovore. Šamar je za EU da Aljbin Kurti u sred Berlina poništava sve. Biće reakcija pozivamo obe strane na uzrdžanost.Samo ne znam šta mi više da uradimo. Toliko je to iritantno kada kažu da se obe strane uzdrže. Zamislite da je Ana Brnabić u Berlinu tražila da Kumanovski sporazum više ne važi. Kurti beži od tema energetske situacije na Kosovu, on nema da pokaže neke fabrike ili auto-puteve, kao štOn ima samo jedan put, da Srbe definiše kao protivnike. Oni su očistili Kosovo od Srba. Što su potpisali Briselski sporazum. Mi moramo da gledamo u kontekstu da se držimo pregovaračkom stola, a ne rovova. Na pitanje ako Srbi izađu iz institucija na Kosovu i Metohiji da li se dolazi u opasnu situaciju, Vučević odgovara da to može imati nesagledive posledice. -Zato je predsednik zamolio da naš narod na KiM dobro razmisli, kakva god da je njihova odluka Srbija će podržati, ali uz konsultacije sa Beogradom. Velika je njihova odgvornost, ali to ne znači da na njih sve svaljujemo. Oni imaju veliku muku već četvrt veka. Đurić je praktično smenjem, on je čestit čovek i da pripada srpskom narodu.

Častna potez Djurića

Skidam uniformu, neću to da radim. A tu uniformu je obukao da bi bio u koristi za svoj narod. Ono što je ključna stvar, je da Albanci sve vreme grade baze za svoju policiju i vojsku, naoružavaju ih pokrovitelji koji su poltroni kvazi državnosti Kosova. Srbi bi prihvatili statusno neutralno tablice, one KS. Ali ne bi prihvatili one Republika Kosovo. Srbija je uvek bila na pravoj strani sitorije i platili ogromnu cenu, po ljudskim životima. A oni koji nikada nisu bili na pravoj strani istorije nam sada drže predavanja i optužuju nas za genocide. Nama su uzeli teritorije a pričaju da smo vršili agresiju. A zar nije sve suprotno?- zapitaose Vučević. Ministar odbrane je rekao građanima Srbije da veruju u svoju državu, državno rukovodstvo i Vojsku Srbije da će rukovodstvo sve uraditi da ne dođe do eskalacija, ali isto tako i da vojska spremna da izvrši svaki zadatak.

