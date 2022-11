SRBI NAPUŠTANJEM INSTITUCIJA NISU NA POLITIČKOM GUBITKU! EU traži od Kurtija: Odmah odložiti preregistraciju i formirati ZSO!

Nakon odluke predstavnika Srba na Kosovu i Metohiji da zbog jednostranih poteza Prištine izađu iz svih kosovskih institucija, s različitih međunarodnih adresa poslate su poruke ka smirivanju situacije, ali i zahtev Aljbinu Kurtiju da odmah produži rok za preregistraciju tablica, kao i da započne korake ka uspostavljanju Zajednice srpskih opština! Međutim, i dalje nema ni nagoveštaja da će kosovske vlasti pokazati konstruktivnost i tako smanjiti mogućnost izbijanja sukoba.

Prednost dijalogu

Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom s potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Italije Antoniom Tajanijem i objasnio mu stavove Srbije povodom najnovijeg razvoja situacije na KiM. Vučić je italijanskom diplomati, kao predstavniku jedne od zemalja Kvinte, rekao da će se Srbija, kao i do sada, ponašati ozbiljno i odgovorno, poštujući svoje obaveze i opredeljenje da čuva mir i stabilnost, koje Priština ugrožava svojim jednostranim aktima i akcijama.

foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije

- Poslednji takav neodgovoran korak Prištine izazvao je gnev Srba sa severa KiM - napomenuo je Vučić svom sagovorniku.

Ministar Tajani je rekao da su narastajuće tenzije zabrinjavajuće, izrazivši nadu da će biti sačuvani mir i stabilnost i da će Srbija tome dati svoj doprinos. Italijanski diplomata je pozvao da se pruži prednost dijalogu.

Povodom novih događaja na KiM, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku Đuzep Borelj je razgovarao s Vučićem i kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem.

foto: Beta

- Poslednja dešavanja dovode u opasnost godine napornog rada u okviru dijaloga Beograda i Prištine... Pozivamo Srbiju i predstavnike kosovskih Srba da poštuju svoje obaveze iz dijaloga i vrate se u kosovske institucije kako bi ispunili svoje dužnosti, uključujući policiju, pravosuđe i lokalne administracije. Istovremeno, EU ponovo poziva kosovske vlasti da bez odlaganja poštuju svoje obaveze. To znači da se odmah produži proces preregistracije vozila i obustavi svaka kaznena akcija protiv vlasnika KM tablica. Pitanje registarskih tablica mogu rešiti strane u okviru dijaloga - naglasio je Borelj.

Kako je rekao, EU takođe poziva Kosovo da odmah započne korake ka uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom.

Sličnu poruku poslao je i portparol EU Peter Stano, koji je pozvao kosovske vlasti da odmah odlože primenu odluke o registarskim tablicama i da obustave kaznene akcije za građane Srbije koji imaju automobile sa srpskim registarskim oznakama. On je takođe pozvao Srbiju i Srpsku listu da poštuju svoje obaveze i vrate se u kosovske institucije kako bi ispunile zadatke koje su preuzeli.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković kaže da iz Brisela sad prvi put govore da Priština treba hitno da uđe u formiranje ZSO i da Kurti odmah treba da prestane da progoni srpski narod s kaznama za preregistraciju tablica.

foto: screenshot Pink tv

- Niko na severu KiM neće prištinski barjak, već srpsku trobojku - naglasio je on.

Na čistac

Bivši diplomata Vladislav Jovanović ocenjuje za Kurir da je na delu kontrolisana igra koja još nije završena i koja tek treba da pokaže šta su njene krajnje poente.

foto: Kurir

- Zapad je s Prištinom pokrenuo riskantni gambit kako bi se Srbija izvela na čistac. Njima još nije jasno dokle je Srbija spremna da ide i gde je ona tačka u kojoj pristaje ili na predaju ili na odbranu. Pošto im zbog posla s Rusijom nije u interesu sukob na ovom prostoru, sve su to kontrolisana, proračunata i dozirana zadirkivanja i bockanja, ali se vidi i da se stvar ubrzava do momenta kada se Srbija dovodi pred svršen čin. Njima je jedini cilj da mi priznamo Kosovo. Nije pitanje da li stvari mogu da se povrate posle izlaska Srba iz kosovskih institucija, jer sve što je do sada pričano je trula građevina. Nama je služilo da dobijemo na vremenu, a Zapadu da kroz sitne ustupke postavi stvari s kojim ćemo se saživeti i koje ćemo prihvatiti - objašnjava naš sagovornik.

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun smatra da je odluka Srba da napuste prištinske institucije miroljubivo političko sredstvo čiji je cilj da se Priština natera da poštuje Briselski sporazum, a Aljbin Kurti spreči u svojoj strateškoj nameri da izvrši etničko čišćenje na Kosovu.

foto: Kurir televizija

- Ovakvim političkim ponašanjem, bez izazivanja incidenata, Srbi ne mogu da budu na političkom gubitku. Poslali su jasnu poruku i postavili pravila igre - da se formira Zajednica srpskih opština, da se poštuje Briselski sporazum i da se povuče jednostrana odluka o registarskim tablicama. Cilj ovog postupka je da se izbegnu sukobi, ali Priština sada može da ga iskoristi kako bi izazvala incidente i nerede i destabilizovala situaciju. Sada je veoma interesantno kako će Zapad da reaguje na odluku Srba, jer kako će da pravda tu lažnu tvorevinu koja sebe naziva državom, kako će moći da kaže da je multietnička ako drugi po brojnosti narod na KiM, iako su Albanci zapravo nacionalna manjina jer žive na teritoriji Srbije, nema brojnost u kosovskim institucijama - izjavio je Drecun.

Majkl Davenport Ne sme se ugroziti ono što je do sada postignuto Šef Misije OEBS na Kosovu Majkl Davenport rekao je da ga zabrinjavaju "nedavni postupci i izjave koje ugrožavaju integraciju kosovske policije i pravosuđa". foto: Beta/Miloš Miškov - Zabrinjavaju me nedavni postupci i izjave koje ugrožavaju ovu integraciju, što je jedan od najvažnijih dobitaka dijaloga koji je olakšao EU, a koji je koristio široj javnosti i svim zajednicama. Pozivam sve strane da ne dozvole da razlike u vezi sa aktuelnim pitanjima ugroze ono što je postignuto poslednjih godina. I pozivam na proaktivni politički angažman Prištine i Beograda sa ciljem postizanja napretka ka punoj normalizaciji njihovih odnosa - poručio je on.

Podrška za gest Predsednik odlikuje smenjenog komandira Đurića Predsednik Aleksandar Vučić odlikovaće Nenada Đurića, bivšeg komandira Regionalnog policijskog direktorata Sever na Kosovu, koji je odbio da svom narodu deli ukore zbog neprihvatanja RKS tablica, saznaje Kurir. Vučić je u direktnom telefonskom razgovoru pružio podršku smenjenom Đuriću, preneo mu ohrabrenje i stav da će vlast u Beogradu uvek biti i uz njega i uz naš narod na Kosovu i Metohiji. foto: Kosovo online printscreen, Damir Dervišagić Inače, prištinske vlasti su Đurićevom smenom prekršile Briselski sporazum, jer je to sprovedeno bez saglasnosti predsednika četiri srpske opštine na severu Kosova.

Kurir.rs