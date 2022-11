PREDSEDNIK VUČIĆ O KRIZI NA KiM: U junu je moglo da dođe do nezapamćenog KRVOPROLIĆA, 24 sata dnevno radimo da sačuvamo mir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji, a glavna tema bila su aktuelna dešavanja na Kosovu i Metohiji.

Predsednik Vučić prvi put je govorio od početka krize na Kosovu i Metohiji, koju je izazvao Aljbin Kurti jednostranim ukidanjem Briselskog sporazuma.

SLEDI STALJINGRADSKA BITKA

"Evo zašto mislim da je teško vreme pred nama i da će sledeća zima biti teža od ove. To je zato što nam predstoji Staljingradska bitka, a to je bitka za Herson - odlučujuća. To će doneti nove tenzije".

"Verujem da ćemo sačuvati mir i stabilnost, iako ne mogu da tvrdim, jer ne zavisi od nas".

"Želim da se zahvalim političkim protivnicima koji su bili korektni".

ANA JE VERNA SVOJOJ ZEMLJI I NARODU

O pisanjima pojedinih opozicionih medija koji su ga "okrivili" da je Anu Brnabić poslao u Berlin, a on otišao na Pasuljanske livade, nije ni trebalo da govori, jer je premijerka svaki put prisustvovala tim sastancima počev od 2017.

"Šta ih briga, slažu i sutra će ponovo. A i da vam pravo kažem, lepše mi na Pasuljanskim livadama".

"Ana je super, veoma verna svojoj zemlji i narodu. Nikome od nas nije problem što joj je deda iz Hrvatske, kao što nam nije problem da imamo Bošnjake u vladi, kao i Hrvata... Sve su to Srbi".

foto: Printscreen/Instagram

NAROD KRIZU NIJE OSETIO

"Narod krizu nije osetio, tek ćemo da je osetimo. Pala prodaja nemačkih automobila za 50 odsto, a kad god Nemačka kine, mi klecnemo".

"Ministar Mali je odradio izuzetan posao".

"I građani i investitori ovde imaju ubedljivo najnižu cenu struje u Evropi".

NISAM BOGATIJI NEGO ŠTO SAM BIO PRE 10 GODINA

"Najžešće osuđujem pretnje novinarima Danasa".

Obraćajući se opozicionim medijima, kaže:

"O kojim parama govorite? Ja nisam bogatiji nego što sam bio pre deset godina, a važno mi je da građani Srbije jesu bogatiji. Što to radite? Ne možete da živite bez mržnje. Je l' nije bilo šećera i ulja? Pa ne možete bolje od nas znate da li ih ima".

DRONOVI? TU NEMA IGRE

Govoreći o oborenom dronu, Vučić kaže:

"Tu nema igre. Tu su desetine protokola".

"Migovi u mirnodobsko vreme služe za policijsko čuvanje neba. Mi smo mala zemlja i mala vojska, ali smo desetostruko snažniji nego što smo bili. Mi imamo 14 migova 21, a imali smo jedan kada sam bio ministar odbrane".

"Mi imamo ponudu da svo oružje što proizvedemo u narednih 20 godina prodamo obema zaraćenim stranama, a ne prodajemo ni Rusima ni Ukrajincima. Čak i kada prodamo nekome kome smemo, otkud ja znam gde će da završi u petoj ruci".

Na pitanje zašto nas špijuniraju dronovima, a ne satelitima, predsednik kaže:

"Zato što tako mogu bolje i više da vide".

Rada Trajković me večeras napala što smo izašli iz institucija, a deset godinama me napadala što smo ušli u institucije".

ULOGA NATO

Na pitanje da li može Priština da proglasi vanredno stanje i pošalje vojsku na sever, predsednik kaže:

"Može, ali može NATO da ih spreči".

foto: Printscreen/PINK

ODGOVORI PROFESORKI STOJKOVIĆ, PONOŠU I JEREMIĆU

Profesorka Biljana Stojković je izjavila da joj je drago što predsedniku nije lako i da diže tenziju zbog sitnica.

"Za nekoga je opstanak našeg naroda na KiM sitnica. Za mene nije. Želim da mandat završim tako što ću da sačuvam mir".

"Tablice nisu najveći problem. Mnogo veći problem je ZSO i smena Nenada Đurića, zbog te bahatosti, jer usred Berlina može da gazi Berlinski sporazum. Srbi dolaze u poziciju na Kosovu, u kojoj su bili Albanci 90-ih".

"Godinama upozoravam ljude u Evropi na ovo. Oni misle: 'Srbiji je mnogo više stalo i možemo da je ucenjujemo, a ove dole podržavamo".

Ponoš ne vidi ko ugrožava Srbiju i smatra da zagađenost Beograda više ugrožava Srbiju.

"To je ta doza bezobzirnosti. Ne mogu takve gluposti da slušam. Šta ste vi uradili protiv zagađenosti? Što ne kažete da je Zagreb navodno zagađeniji"?

"Sa Rio Tintom smo doneli pogrešnu odluku. Oduzeli ste ljudima milijarde. Ja kao predsednik imam luksuz da narodu kažem istinu".

"Toliko je jadno porediti muku svog naroda sa zagađenošću".

Vuk Jeremić je rekao da su Srbi na KiM kriminalci.

"Kriminalizuje svoj narod, a ima osvedočenog kriminalca u svojim redovima. A ovi ljudi (na KiM) su mu kriminalci, jer mu je to ulaz u strane ambasade. Uništili su nam zemlju, 2011. su nam doveli carinu na Jarinje i Brnjak".

"Znate zašto više od 85 odsto Srba na KiM glasaju za listu koju vodim. Zato što mi ljudi veruju".

24 SATA DNEVNO RADIMO DA SAČUVAMO MIR

"Kada su me urednici medija pre dva dana pitali: 'Ako oni napadnu Srbe, onda imamo sukob"? Rekao sam da ćemo se potruditi da do toga ne dođe, a u pogledima sam im video da 'nam Kosovo i nije toliko važno. Daćemo sve od sebe 24 sata dnevno da sačuvamo mir".

"Neće Zapad dozvoliti ništa što ne ide u korak sa nezavisnošću Kosova".

"Ja sam bio iznenađen odlučnošću naših ljudi".

foto: Printscreen/PINK

"ALEKSANDRE, BRATE"...

"Srbi su mi rekli: Aleksandre brate, nama ostaje da stavimo zavežljaj na traktore i da dođemo u Rašku. Mislite da je ovim ljudima bilo lako da skinu uniforme. Nisu više mogli da izdrže. To je autonomna i autohtona odluka našeg naroda. Razgovaram sa svetskim zvaničnima, smirujem naše ljude, pokušavam da obezbedim mir".

AMERIKANCIMA NIJE STALO DO SUKOBA

"Ja ne mislim da je Amerikancima stalo do sukoba. Što im treba sukob? Ne treba im. Nama je najlakše da okrivimo Amerikance. Ponašali su se mnogo korektnije nego mnogi Evropljani. Ne kažem da će biti na našoj strani. Neće. Uvek će biti na strani svog čeljadeta od 14 godina. Ali u stanju su da kažu, kad to čeljade počne iz čista mira da udara komšiju: 'Hej, pa nekad je krivo i naše čeljade".

"Ako Amerikanci budu pametni i fer, reći će Kforu i Euleksu da oni uređuju mir na severu KiM, a ne albanska policija".

U JUNU JE MOGLO DA DOĐE DO NEZAPAMĆENOG KRVOPROLIĆA

"Srbi su svaki put želeli da napuste institucije kad bi Priština nešto uradila, savetovao sam ih da to ne rade i slušali su me, jer sam uvek bio uz narod. Verovali su mi. Bar 20 puta sam ih sprečavao. Onda je došao jun i prvi incident. Prvi put pričam o tome, te noći je moglo da dođe do velikog, nezapamćenog krvoprolića. Albanci su ga spremali, Srbi nisu hteli da se sklone".

"Molio sam Srbe da pomere barikade. Posle 11 sati su mi rekli da će to uraditi zato što ih ja molim, inače ne bi ni zbog čega drugog. Ja sam otišao u Brisel u avgustu, znam da moramo nešto da postignemo, ne mogu da ostavim ljude da moraju da dolaze sa vizama, jer ludilu u Prištini nema kraja. Pritom je sve to podržavano od dve velike sile".

foto: Printscreen/PINK

"Velika je bila panika, za 10 dana bi bio haos, jer nema prolaza pored Jarinja i Brnjaka. I setim se, naš predlog koji Albanci ne mogu da odbiju. U tom trenutku međunarodni predstavnici dođu do mene u hotel i pitaju da li mogu da im garantujem. Ja im kažem da moja reč znači više nego nečije zakletve. Jedan američki i jedan evropski predstavnik mi kažu da se pobrinem, a da će oni naterati Kurtija da odustane od tablica na godinu dana".

"Ja pitam Srbe, a oni kažu 'opet ti sa tvojim molbama'. Za dva dana oni kažu 'Ok, ali ovo je poslednji put'. Ja sam imao obećanje da će biti u redu za tablice, ali sam imao obećanje i da će biti u redu za izbore. To sam im i rekao".

"I onda se događa Berlinski proces, potpisujemo tri sporazuma. Tog dana u Berlinu, da bi nas ponizili, Kurti daje izjavu koja se tiče ZSO, da se to nikada neće destiti. A onda je rekao da ovo za tablice ide fazno, da vas malo kažnjavamo sa po 150 evra, pa ćemo da vam oduzimamo tablice, pa i automobile. Predstavnici Kvinte obmanjuju javnost kada kažu da ima pravo da oduzima tablice. Pozivaju se na pogrešan član. Znaju, nego se prave blesavi. Ne smeju da kažu, jer je za njih Kosovo nezavisna država".

"Kurti je smenio Nenada Đurića iz Berlina. Nemaju pravo to da rade".

"Kad su se desile te tri stvari - da nema ništa od ZSO, tablice i smena Nenada Đurića, Srbi su rekli da neće više to da trpe. Pričao sam sa Srbima celu noć. Sad su odlučili da napuste institucije. Ja ih razumem iako sam savetovao da ne napuštaju sudije i tužioce".

"Srbi kažu: 'Formirajte ZSO".

foto: Printscreen/PINK

DIVNA VEST, SAMO IZRAEL ISPRED SRBIJE

"Imam jednu dobru vest, mi smo doneli odluku da od 10. decembra, dan-dva pre ili kasnije, konačno ćemo imati vantelesnu oplodnu sa doniranim reprodruktivnim materijalom. To je dodatnih 7.000 evra po osobi na sebe. Mislim da je to velika i važna vest za divne žene koje žele da se ostvare kao majke. Na godišnjem nivou ih je 1.500. Po pravima koje dajemo, samo će možda Izrael biti ispred nas".

LJUDI MORAJU DA ZNAJU ŠTA SE DEŠAVALO

"Mislim da je veoma važno da ljudi znaju kroz šta smo prošli prethodnih decenija, a šta poslednjih nekoliko meseci. Mi smo 1999. faktički izgubili suverenitet na Kosovu, bez prava na našu vojsku, a samo u lokalnim delovima na severu mogli smo da imamo policiju, 2004. je krenuo pogrom, a 2008. je Kosovo proglasilo nezavisnost. Nagrađeni su za pogrom Srba 17. marta i odmah je skoro 90 zapadnih država na različite načine priznalo nezavisnost Kosova. Tada je bila i pogrešna presuda Međunarodnog suda praavde na pogrešno pitanje koje smo postavili, ali pogrešno ide i našaodluka da se razgovori o tome prebace u EU".

"Teške pregovore smo počeli 2012, 2013. Teško je porediti ih sa onim iz 1998. i 1999, kada su bili veći i teži jer su posledice bile veće i teže. Ali od tada, ovi su bili najveći i najteži. Briselskim sporazumom smo kupili 10 godina mira. Imamo najbrži rast u regionu".

foto: Printscreen/PINK

"Prosečna stopa javnog duga u Evropi je 94,2, Srbija je za gotovo 40 indeksnih poena bolja. To se tiče kosovskog pitanja. Ljudima ne mogu da objasnim kakve to veze ima. Imali smo mir i stabilnost i mogli smo da se koncentrišemo na dobre stvari".

TEKTONSKE PROMENE

"Ne mogu da kažem da je lak trenutak, ali nije ni prvi ni poslednji. Važno je da se mi ponašamo odgovorno i ozbiljno. Reč je o velikim političkim tektonskim promenama", rekao je predsednik gostujući na TV Pink.

"Posle 10 godina Srbi su doneli odlluku da napuste prištinske institucije. Imaćemo vremena da odgovaram na besmislene priče kako to rade po naređenju iz Beorgada. Nikada nisu hteli realno da sagledaju probleme sa kojima se Srbi suočavaju, do toga šta su posledice", dodao je predsednik.

foto: Printscreen/PINK

Da podsetimo predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji, podsetimo, saopštili su prethodno da su zbog terora premijera lažne države Kosova Aljbina Kurtija prinuđeni da se povuku iz svih prištinskih institucija i da suspenduju učešće u policiji i pravosuđu.

Odluke ostaju na snazi dok Priština ne povuče jednostrane odluke oko preregistracije tablica i dok ne formira ZSO.

Predsednik Vučić je održao niz važnih sastanaka u cilju nastavljanja odgovorne politike mira i stabilnosti. Posvećen rešavanju aktuelne situacije, Vučić se sastao sa ruskim ambasadorom Bocan Harčenkom, ambasadorkom NR Kine Čen Bo, a održana je i posebna sednica Vlade Republike Srbije. Pored toga, Vučić se sastao i sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem i Sinodom SPC.

(Kurir.rs)