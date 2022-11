IMAMO SAMO JEDNU DRŽAVU - SRBIJU! Simić: Kurtiju je poručeno da ne želimo više da trpimo institucionalnu brutalnost koju sprovodi

Slavko Simić, član Predsedništva Srpske liste rekao je da je više od 10.000 Srba danas je poslalo jasnu poruku Aljbinu Kurtiju da ne žele više da trpe institucionalnu i političku brutalnost.

Sa skupa, kako je dodao, poslata je jasna poruka da Srbi žele da se mirno bore za svoja kolektivna prava, za slobodu kretanja i da žele da njihova deca žive u miru a ne u neizvesnosti.

"Današnji skup u Kosovskoj Mitrovici bio je veličanstven. Uprkos kiši skup je bio ogroman, okupilo se oko 10.000 Srba koji su poslali jasnu poruku da imaju samo jednu državu Srbiju i jednu zastavu crveno-plavo-bele boje. Ona se svuda ponosno vijori na severu KiM i mi verujemo samo toj zastavi i našoj državi Srbiji", rekao je Simić za TV Prva.

Kako je naveo, Kurti stvara atmosferu nesigurnosti i tako ugrožava mir.

"Srbi su jednoglasno poslali zahvalnost predsedniku Aleksandru Vučiću što razume dobro naše poteze i poruke koje šaljemo narodu u poslednja dva dana i verujemo jedino predsedniku Vučiću. On je naš jedini iskreni oslonac, sa njim možemo da rešavamo sve naše probleme. Kada god razgovaramo o našim problemima sa njim, on nas isključivo poziva na mir, na stabilnost i sigurnost svih onih koji žive na severu KiM", rekao je Simić.

Građani, kako je istakao Simić, apsolutno podržavaju odluke i političkih predstavnika Srba i policajaca i sudija i tužilaca.

"Zaista je ponašanje Aljbina Kurtija prevršilo svaku meru jer na svaki način pokušava da obespravi i obeshrabri srpski narod na severu i to je narod dobro prepoznao i to više niko ne želi da trpi, a međunardona zajednica, nažalost, sve to nemo posmatra. Znamo da je temelj Briselskog sporazuma Zajednica srpskih opština i zato nas građani podržavaju što smo izašli iz institucija i podržavaju nas da insistiramo na onome što je dogovoreno pre devet i po godina, a to je ZSO, koja je temelj Briselskog sporazuma", rekao je Simić.

