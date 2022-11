DA LI JE KURTI SRUŠIO BRISELSKI SPORAZUM? Stanković: Prisustvujemo novom formatu koji će dovesti u pitanje i KO JE POSREDNIK

U severnom delu Kosovske Mitrovice danas u podne održan je veličanstven narodni skup kojem je prisustvovalo više od 10.000 ljudi, pošto je Srbima dosta terora i zuluma Aljbina Kurtija, koji je jednostrano i svojevoljno ukinuo Briselski sporazum.

Reporter Kurira Emir Ličina prisustvovao je skupu koji je održan na severu Kosovske Mitrovice i za specijal Kurira otkrio je više o trenutnim dešavanjima na severu KiM-a.

- Današnji skup je protekao mirno i upravo na ovom mestu je bilo više od 10.000 ljudi koji su poslali poruku da žele mir i da se poštuje Briselski sporazum. Odavde su se obratili i predstavnici sprske liste. Rekli su da je ovo tek početak borbe i da ne odustaju od svoje zemlje, ali da žele da žive u miru i po sporazumima. Mi smo ovde već nekoliko dana na severu Kosovske Mitrovice i nismo videli preregistrovana vozila do sada - rekao je Ličina.

Gosti specijalne emisije Kurira bili su politički analitičar Dejan Vuk Stanković i Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo.

Politički analitičar osvrnuo se na Kurtijevo uterivanja straha po pitanju registarskih tablica i naveo da je sve to jedna kordinirana akcija.

Takođe se dotakao izjave Ursule fon der Lajen, koja je navela da će non pejper Francuske i Nemačke postati završni deo dijaloga Srbije i Kosova, i istakao da je to akcija koja ide na štetu miru i stabilnosti.

- Mislim da je to sve, nažalost, kordinirana akcija albanskih separatista, EU, ali i SAD koji idu na štetu miru i stabilnosti i pronalaženju nekog kompromisnog rešenja koje je jedino održivo u ovom trenutku - rekao je Stanković.

Zirojević se osvrnula na poruku Srba sa severa Kosova i državnog vrha Srbije "stop teroru, nećemo ga više" i navela da ta poruka nije samo namenjena Kurtiju jer on nije preterano bitan u celoj toj priči.

- Ono što je važno je poruka Srbije, Srbima na severu KiM. Oni su tom porukom osetili snagu i ruku koja će im pomoći. Drugi aspekt ove poruke je da su ljudi u EU videli da oni nisu toliko zaplašeni i da su odlučni da tu ostanu. Ono što mene dosta ohrabruje su reči Albanaca na Kosovu, a to je da je Kurti pogrešio ovim zatezanjem i da mora da radi u saradnji sa međunarodnom zajednicom.

Stanković smatra da je Kurtijeva odluka da smeni šefa kosovske policije bila potpuno nepromišljena i da je time srušio Briselski sporazum.

- Ovo što je Kurti uradio sa smenjivanjem šefa kosovske policije, koji je etnički Srbin i koji je zadužen za čitav taj region koji je naseljen većinski etničkim Srbima, je ozbiljan udarac na Briselski sporazum. To je jedina tačka koja je od strane albanskih vlasti bila legitimisana i sprovedena u delu, a koja pripada tom procesu. Povlačenje gospodina Đurića je jasan signal da je Kurti svojom politikom do kraja isprovocirao Srbe i da ovaj potez skidanja uniformi i povlačenjem političkih predstavnika iz srpskih institucija, prosto nastavak na sve to - rekao je Stanković.

Potom je i objasnio šta se dešava kada se Briselski sporazum sruši.

- Onda kada se sruši Briselski sporazum mi se nalazimo na nekom diplomatskom brisajnom prostoru koji stvari može da vodi u različitim pravcima. Može doći do eskalacije sukoba koja nikome ne bi išla u korist, uključujući i Albancima. Srbija može da kaže da je srušen Briselski sporazum i da povlači sve ono što smo urađeno i smatra to nevažećim. Onda se ulazi u zonu kako definisati program za pregovore. Dakle, ako nema više Briselskog sporazuma onda moramo govoriti o nekom novom formatu. Novi format podrazumeva sve novo, pa i učešće onoga ko je posrednik. Pitanje je da li posle iskustva sa Briselskim sporazumom Srbija pristaje na format u kome je samo EU garant sprovođenja nekog sporazuma - istakao je Stanković.

- Aljbin Kurti je uradio potpuno nepromišljenu stvar jer ako se sruši Briselski sporazum, vi ste u nekom vidu političkog vakuma. On je nesvestan toga i misli da će čitava stvar da se završi tako što će neko iz Berlina, Vašingtona ili Pariza izaći sa nekim predlogom koji će rešiti problem - rekao je Stanković.

Naredni gosti specijalne emisije Kurira bili su Snežana Paunović, potpredsednica Narodne skupštine Srbije, kao i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu koji su prokomentarisali dešavanja sa KiM-a.

- Kurti je doveo u pitanje jačinu pozitivnih veza između Kosova i SAD i ova izjava Haradinaja nas upućuje na to. Međutim, to nije posledica samo Kurtija, to je i posledica dobrog rada naše administracije ovde iz Beograda. Sad sa ove distance uočavam da ovo naše strateško strpljenje od 2019. godine daje određene rezultate. Srbija ide po crvenoj liniji gde je bezbednost i prosperitet Srba na Kosovu za koju smo se svi izborili, ne mogu sada degradirati preko noći - rekao je Obradović.

Potpredsednica Narodne skupštine Srbije otkrila je da je država rebalansom budžeta obezbedila rezervna sredstva za Srbe na severu Kosova.

- Ono što je možda važno reći je pošto ja dolazim upravo u vašu emisiju sa sednice odbora za finansije koja je razmatrala rebalans budžeta. Država je čak i ovim rebalansom obezbedila rezervna sredstva upravo za naše stanovnike u južnoj srpskoj pokrajni. Sa debelom svešću šta za njih znači i formalni izlazak iz ovih institucija. Tu moramo biti svesni da su ti ljudi dali otkaz i da više nisu na svojim radnim mestima. Kada to kažemo pre svega govorimo o pripadnicima policije i tužilaštva odnosno tog tzv. pravosuđa. Potpuno gubimo svest o tome kakvim uslovima oni žive - rekla je Paunović.

