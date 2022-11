DAČIĆ PORUČIO DA VIŠE NEMA VRDANJA: Kfor da garantuje mir i bezbednost! Ova namera Prištine vrhunac je ludila, bolest uzela maha!

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je izlazak Srba iz kosovskih institucija neka vrsta narodnog otpora prema izbegavanju da se formira Zajednica srpskih opština na i nastojanjima da se nametne nezavisno Kosovo i na njegovom severu.

"Srbija će biti odlučna u zaštiti našeg naroda ako dođe do bezbednosnog ugrožavanja. Ko može to da uradi, zna se - to je (Aljbin) Kurti", rekao je Dačić za Radio televiziju Srbije (RTS).

On je podsetio da je na Kosovu KFOR, i rekao da "više nama vrdanja, znači ili će da se ponašaju u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, da garantuju mir i bezbednost, ili će jasno da pokažu da ih to više ne interesuje jer su otvoreno na strani Prištine".

Kako je Dačić rekao, odluka Srba je "istorijska" i "maske su pale da se vidi da li postoji Briselski sporazum čije je sprovodjenje obaveza i Brisela".

On je rekao da "niko u Srbiji ne veruje" da iz međunarodne zajednice na mogu da utiču na Kurtija.

"Ako tako velike sila kao što su Amerika, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Evropska unija u celini, ne mogu da izađu na kraj sa Kurtijem, onda to pokazuje ili njihovu nemoć ili njihovu prećutnu saglanost sa oni to u stvari rade zajedno sa njim", rekao je Dačić.

Namera Prištine da Kosovo bude članica EU vrhunac ludila, bolest je uzela maha

Dačić rekao je danas da namera Prištine da uputi zahtev za članstvo Kosova u Evropskoj uniji (EU) "nije iznenadjujuća vest, jer je bolest - ludilo dostiglo vrhunac i uzelo kritičnog maha", dodajući da "čitav svet vidi da je Aljbin Kurti ekstremista koji svojim potezima ugrožava mir i stabilnost".

"To je potez, koji po našem mišljenju, nema šanse da uspe, jer pet zemalja članica EU ne priznaje nezavisno Kosovo, ali nam nameće obavezu da učvstimo naše pozicije", rekao je Dačić za Radio televiziju Srbije (RTS), navodeći da će se još jednom proveriti stavovi "s našim prijateljima".

On je rekao da je pre neki dan, u Beču, razgovarao sa ministrom Slovačke, danas će u Sofiji sa šefom diplomatije Madjarske, iako je ta zemlja priznala nezavisno Kosovo, "ali su naši prijatelji i često ne glasaju za Kosovo u medjunarodnim organizacijama".

Sutra će, najavio je, biti u poseti Grčkoj gde i o tome želi da razgovara, podsetivši da su medju zemljama koje ne priznaju nezavisno Kosovo ; i Kipar, Rumunija, Španija.

"Što se tiče Kipra, oni su čak rekli da ako bi Srbija priznala nezavisno Kosovo da oni neće", istakao je Dačić, navodeći da je dovoljno da je samo jedna zemlja u EU protiv članstva Kosovu u Uniji.

Kurir.rs/RTS/Beta