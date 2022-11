ČEDO, JE L I OVO ZBOG RUSA? Nakon što je uhvaćen u KRAĐI STRUJE, Jovanovića gazda IZBACUJE IZ STANA?!

Političaru Čedomiru Jovanoviću, zbog krađe struje, sada preti izbacivanje iz stana na Novom Beogradu, koji lider LDP skoro 10 godina iznajmljuje sa porodicom, nezvanično saznaje Kurir!

Naime, vlasniku stana u Bulevaru Zorana Đinđića dosta je više skandala koji prave Jovanovići, a kap koja je prelila času bilo je kada je saznao da Čeda nije plaćao struju gotovo dve godine i da sada ispada da njegova firma za to duguje skoro dva miliona dinara!

Kako je Kurir već pisao, političar sa porodicom već oko deset godina iznajmljuje stan na Novom Beogradu za oko 2.000 evra mesečno, a vlasnik ove nekretnine nedavno je odlučio da je prodaje i prvo ju je ponudio upravo Jovanoviću po ceni od 650.000 evra.

foto: Printscreen/Instagram

- U Beograd je poslednjih meseci došlo puno i Rusa i Ukrajinaca, i cene nekretnina su otišle u nebesa, pa je vlasnik stana odlučio da je sada idealan trenutak da ga proda. Kako Jovanovići tu žive već dugo i mnogo su ulagali u stan, stanodavac je prvo njima ponudio da ga otkupe. Čovek je bio toliko korektan da je čak rekao da će, ukoliko stan proda nekom drugom, Jovanoviću vratiti deo para zbog dugogodišnjih ulaganja... Čovek tada nije ni slutio kakav mu problem Čeda zapravo pravi sa dugovima - nezvanično saznaje Kurir od svog izvora.

Naime, kako je naš list već pisao, otkrilo se da Jovanović nije plaćao električnu energiju od 2020. godine, od kada je potrošio 60.000 kilovata struje, što je skoro dva miliona dinara!

- Stanodavca samo što šlog nije stefio, kada je saznao za ovo! S obzirom da se stan vodi na firmu vlasnika stana, on je Čedu prijavio Elektrodistribuciji Beograd i zahtevao od njih da demontiraju brojilo. Protiv Jovanovića podneo je i krivčnu prijavu za bespravno korišćenje električne energije. Sada jedva čeka da Jovanovićeve iseli iz stana - kaže Kurirov izvor.

I u saopštenju koje su iz EDB dostavili Kuriru potvrđeno da je merni uređaj demontiran!

- Postupajući po dopisu pravnog lica "Europolis plus" d.o.o. Beograd, vlasnika stanova i garaža koje se nalaze na adresi Bulevar Zorana Đindića 48, u kome zahtevaju deinstalaciju mernog uređaja na ED broju 99212810, ekipa Ogranka Elektrodistribucija Zemun izašla je na teren dana 01.11.2022. godine, demontirala je uređaj i isključila ga sa elektrodistributivne mreže - naveli su iz EDB.

Upravo zbog potencijalne kupovine ovog stana, u oktobru je došlo i do navodne svađe između Čede i Jelene koja je punila novinske stupce, a zbog koje je Jovanović završio u policijskoj stanici. Navodno, tada je političar želeo da kupi ovu nekretninu, dok je Jelena insistirala da napuste Srbiju, jer je ovde zabrinuta za suprugovu bezbednost. Oboje su kasnije demantovali da je do svađe, a kamoli do tuče, došlo.

Jovanović nije odgovarao na poruke novinarima Kurira, pa je ostalo nejasno i to da li je Čeda već napustio sporan stan ili trenutno obitava u njemu bez struje.

Bio i glavna sprdnja Tvitera Harvard gubi ovakvog stručnjaka Nakon skandala sa krađom struje početkom novembra, Jovanović je odmah nakon nekoliko dana bio tema medija i društvenih mreža, jer je izjavio da mu "sina Mihajla nisu primili na Harvard zato što Srbija nije uvela sankcije Rusiji". Tviteraši su se utrkivali ko će ostaviti duhovitiji komentar, a samo neki od njih su: "Srce mi se pocepa, kud ovo čuh, i kamen bi zaplakao", "stvarno ne znamo šta ova vlast više čeka, kad Harvard gubi ovakvog stručnjaka", ali i "Možda su čuli da mu tata krade struju".

(Kurir.rs/Jelena Pronić)