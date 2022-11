KOMŠIJE SU PROMENILE IME I USTAV! Toma Fila tvrdi da postoji REŠENJE ZA KOSOVO: "Vučić i Dačić rade ono što mora da se uradi sad!"

Srbi na Kosovu i Metohiji rekli su svoje, napustili su sve institucije Prištine, a posao za srpsku diplomatiju tek predstoji.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je Srbija dobila informaciju da će premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti u decembru podneti zahtev za prijem u EU, odnosno za otpočinjanje procesa da Kosovo dobije status kandidata.

Gost "Pulsa Srbije" bio je Toma Fila, a prvo se dotakao toga da li se pitanju Kosova približava zaplet i rešenje.

- To traje već dve, tri stotine godina, nije to nešto od skoro. Ja smatram da u ovom momentu, tandem Aleksandar Vučić i Ivica Dačić rade ono što mora da se uradi sad, mislim da bi trebalo svi da budemo jedinstveni. Prvo što je uradio Ivica Dačić, na tome mu čestitam, je to da je prvenstveno posetio ljude koji su protiv nezavisnosti Kosova i one koji su priznali Kosovo, ali nisu ubeđeni da je uvek Kosovo upravu. To je serija sastanaka onih 5 zemalja koje su protiv i Mađarske i drugih koji razmišljaju - rekao je Toma Fila.

Pritom je komentarisao ono što on očekuje na gorepomenutim sastancima.

- Očekujem da budemo sigurni, da ti ljudi neće prihvatiti, posustati pod zahtevima Francuske i Nemačke. Mislim da nikako ne možemo da dozvolimo sebi da nam Kosovo uđe u tu zajednicu, od Saveta Evrope do EU, da se tamo kandiduje. Pogledajte Makedoniju, koja je promenila ime, promenila ustav, promenila je sve. A samo je trebalo Bugarska da kaže ne. Mi bi trebalo da budemo sigurni da će tih pet zemalja i Mađarska, najmanje, da kažu ne. Uvek se postavlja pitanje "koje je rešenje", ja iz baze iskustva nalažem da ima rešenja, ali samo polako, moramo izdržati te pritiske - rekao je advokat

