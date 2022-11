ZAŠTO JE ČETVORO POBIJENO NA IBARSKOJ, ŽARKO POPOVIĆ O MOTIVU! ŠOK: Oni su Legiji rekli da organizuje, evo ko je PRODAO MILOŠEVIĆA

Služba je devedesetih napravila opoziciju, tvrdi Žarko Popović, nekadašnji načelnik Odeljenja za krvne delikte, koji je izneo šokantne informacije o političkom životu u Srbiji tokom vladavine Slobodana Miloševića.

Popović takođe iznosi optužbe na račun lidera SPO Vuka Draškovića.

"Jovica Stanišić je od Demokratske stranke napravio deset stranaka – DSS, Batićevu stranku, stranku Vesne Pešić… Zašto je napravio? Nije on to uradio jer je voleo Slobodana Miloševića već zato što ih je sve imao. Držao ih je za onu stvar. Sve njih. Mogao je da ih ucenjuje kako hoće", rekao je Popović.

On je istakao da im je "Vuk bio samo maskota".

"Ali neko je od stranaca naredio Legiji da ubije Draškovića da bi se ovde haos napravio. I napravi se haos petog oktobra. Ko je pripremio Legiju da dođe iz Legije stranaca da dođe u Srbiju? Da li je ijedan pripadnik JSO-a pozvan u Hag? Šešelja drndaju u Hagu za ubistvo Đinđića onaj naš istražni sudija Vučko Mirčić i još jedan. Što nisu pozvali Legiju da ga pitaju kako je ubijen Đinđić?", upitao je Popović u intervjuu za Balkan info.

On je rekao i to da je dobar deo vrha SPS gledao da se što pre reši Slobe.

"Pre svega Bane Ivković i ta neka ekipa. I uspeli su u tome. Da nije bilo vrha SPS-a ne bi Milošević tek tako pao, ali vrh SPS ga je slomio", rekao je Popović.

Prema njegovim rečima osamdeset posto članova SPO-a je radilo za Slobodana Miloševića.

Podsećanja radi, lider SPO Vuk Drašković je dao veliki intervju za Mondo u kome je govorio i o DOS-u, izdaji, Legiji, Đinđiću.

"DOS je formiran ovde u susednoj prostoriji 10. januara 2000. SPO je izbačen iz DOS-a, oteran, nakon budvanskog atentata na mene. Ja sam DOS formirao posle zločina na Ibarskoj magistrali kada je Milošević ubio četvoricu meni najbližih. Među njima i rođenog brata moje supruge. Ali glavna meta je nekim čudom preživela. Milošević je iskoristio trenutak kada sam ja bio u Budvi 15.. juna 2000. kada sam pisao strategiju za DOS – šta i kako dalje. Poslao je atentatore, ja sam dva puta pogođen u glavu. Opet sam nekim čudom preživeo. I baš ta činjenica da su me dva hica pogodila u glavu, evo i ožiljaka, poslužila je Udbi i Miloševićevoj propagandi, a koju je odmah prigrlio DOS, za lansiranje jedne neverovatne laži – da atentata nije ni bilo. Da je sve bilo izrežirano, da sam ja sam to sve izrežirao da bih još više podigao rejting u okviru DOS-a", rekao je Drašković.

On napominje da DOS ne samo da prihvata ideju već je i prednjačio u lansiranju te propagande.

"I tako je došlo do najveće političke izdaje. Nekoliko stotina hiljada tradicionalnih birača SPO-a prihvatilo je tu laž. Ja nisam mogao da se vratim iz Budve. Mene je tamo tri meseca čuvao eskadron crnogorske policije, jer je puštena priča da Milošević planira da padobranci 63. padobranske izvrše desant i da me likvidiraju. Ja nisam mogao da dođem u Srbiju. Ti birači SPO-a su glasali za DOS. Poverovali su u plasiranu laž. Osim toga, već se znalo da Legija stoji iza zločina na Ibarskoj. SPO je već proganjao Legiju. I znalo se da se vrh DOS-a sastaje sa Legijom i dogovara prevrat. Dakle, nekoliko stotina hiljada mojih glasača je glasalo za Legiju. Šta se desilo 5. oktobra? Samo šiljak piramide je pao. Temelji terorističkog režima su ostali netaknuti i jači nego što su bili pod Miloševićem. Eto to je to petooktobarsko pomračenje o kome pričam. Tek onda kada je Đinđić shvatio ko je Legija, ko su Crvene beretke i kada je rešio da se obračuna sa njima, oni su bili brži od njega i ubili su ga. Stradao je od istih zločinaca koji su poubijali ljude na Ibarskoj magistrali, koji su pucali na mene u Budvi, koji su ubili Ivana Stambolića, Slavka Ćuruviju…", rekao je Drašković.

On kaže da je tačno da je upravo Koštunica bio taj koji nije dozvoljavao da se razmontira Miloševićev aparat.

"Da, Koštunica je kočio Đinđića u trenutku kada je on rešio da to razmontira. Koštunica i Đinđić u početku oni dele saveznike – Koštunica uzima Radomira Markovića, šefa službe DB. Đinđić hoće da hapsi Markovića, ali Koštunica ne dozvoljava. Legija i Zemunski klan su Đinđićevi prijatelji. Đinđić govori – Legija je moj prijatelj i ne može biti uhapšen, jer mi tražimo da odgovara za zločin na Ibarskoj. O tome mi je mučno da pričam", rekao je Drašković.

Na konstataciju da mnogi danas upiru prstom u njega i govore da ih je politički izdao, Drašković kaže:

"Imate to svaki dan, svuda. Po društvenim mrežama javljaju se desetine njih – očajni smo, izdade nas Vuk. Ne! Vi ste izdali Vuka."

