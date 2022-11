RUSIJA NE MOŽE DA BUDE OZBILJNA PODRŠKA SRBIJI: Stručnjaci bez dileme nakon povlačenja kod Hersona SRBIJA IMA SAMO JEDAN PUT

Povlačenje ruskih trupa iz strateški važnog Hersona događaj je koji značajno menja pogled na globalnu sliku i otvara mnoga pitanja.

Poslednja dešavanja na terenu pokazuju da je Rusija suštinski u padu i da ruska vojska nije toliko moćna sila kakvom je predstavljaju. Zbog rusko-ukrajinskog rata na gubitku je čitav svet, a u situaciji u kojoj svaka zemlja gleda sebe i kako da se izvuče iz krize koja je zaposela ceo svet nameće se pitanje gde je Srbiji mesto u novoj globalnoj političkoj realnosti?

Zašto je strateški važna Hersonska oblast? Koja je pozicija Srbije u novonastalim okolnostima? Koliko dugo ćemo još uspevati da ostanemo neutralni?

Na ova i mnoga druga pitanja u emisiji Usijanje odgovarali su Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu i Vladimir Trapara sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

- Nemoje da vas neko zavarava da je ovo neko taktičko povlačenje, a ne poraz. Mi smi još ranije izneli analizu da će Herson pasti. Ovo se desilo jer su čvorišta snabdevanja Ruske Federacije uništena. Uništenje Krimskog mosta bilo je upozorenje Rusima da se povuku. Na toj teritoriji se nalazi najprofesionalnija ruska vojska koju Rusija sada ima. Trude se sada da izvuku što više živih vojnika. To su sada živi mrtvaci sve dok se ne izvuku. Moraju da se izvlače preko Antonovskog mosta dok Ukrajina tuda nailazi - ocenila je Šahrimanjan Obradović.

Vladimir Trapara rekao je da nije očekivao da će se ruska vojska povući iz Hersona.

- Moram reći da sam očekivao da će Rusi imati petlju da odbrane Herson i zbog strateškog i zbog simboličkog značaja. To nikako drukčije ne može da se protumači osim kao poraz i može da poljulja moral na celokupnom frontu. Po svakoj logici trebalo je to da brane svim sredstvima koja su im na raspolaganju, ali očigledno u ovom ratu mnogo toga nije logično, počevši sa odlukom (ruskog predsednika Vladimira) Putina da napadne Ukrajinu - tvrdi Trapara.

Šahrimanjan Obradović deli mišljenje da Herson za Rusiju ima i simbolički značaj s obzirom na to da su navodno u toj oblasti navodno prvi put primili hrišćanstvo i istakla strateški značaj te oblasti:

- Rusi su se kleli u Hersonsku oblast jer su navodno tamo prvi put primili hrišćanstvo. Nelogično je da se tek tako povuku. Kada neka vojska drži tu oblast ima kontrolu i nad Krimom, i nad Sevastopoljem, kao i nad Odesom. To je centar bojnog polja. Rusi se povlače ka Krimu da bi pokušali da odbrane Krim i Sevastopolj, a Ukrajinci će sigurno pokušati da ih osvoje.

Tarpara se nije složio da Rusiji preti gubitak Krima i Sevastopolja.

- Daleko smo od toga da kažemo da će Ukrajinci napasti Krim i Sevastopolj. Ono što eventualno može da se očekuje jeste da Ukrajinci, ako se osokole ovom pobedom, pokušaju sa nekom ofanzivom iz pravca Zaporožja. Rusi imaju čime da uzvrate. Oni će snage iz Hersona povući negde drugde i upotrebiti ih recimo u Donjecku. Treba pomenuti i gađanje civilne infrastrukture. Kako Rusi budu gubili na bojnom polju, to će morati nekako da nadomeste - navodi Trapara.

Stručnjak smatra da na osnovu trenutne situacije možemo zaključiti da će uskoro opasti intenzitet borbi na frontu:

- Blizu smo trenutka gde možemo da kažemo da intenzitet borbi može da opadne. Sad ćemo videti, ako se sve završi sa ukrajinskom ofanzivom na Herson, a ne dogodi se neka kontraofanziva Rusije u skorije vreme, možemo da kažemo da će do Nove godine da se stabilizuje situacija na frontu, ali uz gađanje civilne infrastrukture - kaže Trapara.

Šahrimanjan Obradović ocenila je da je Rusija za Srbiju bila "skup advokat" i da zloupotrebljava problem Kosova i Metohije zarad sopstvenih interesa:

- Videli smo koliko je Rusija bila skup advokat Srbiji. Od 2014. do danas se pokazalo da je to zemlja agresor. Šta onda mi možemo da očekujemo da gaji naspram nas. Mi smo 20 godina unazad pod uticajem ruskih dezinformacija. Sada su one još jače. Pojedini analitičari žele da pokažu pogrešnu sliku. Moramo napokon da shvatimo da Rusija nama nije dobar saveznik. Ceo istočni blok je okrenuo leđa Ruskoj federaciji.

Trapara je dodao da se Srbija trenutno nalazi u teškoj poziciji i da nema saveznika te da je najvećim delom oslonjena na sebe samu.

- Kada se Rusija upustila u rat koji ne može da dobije, a tu mislim na sukob Rusije i Zapada, ona samim tim ne može da bude ozbiljna podrška Srbiji. Sama činjenica da se mi nalazimo u zapadnoj sferi uticaja i da je Rusija pokidala veze sa zapadom, znači da smo ostavljeni na milost i nemilost da se nekako, kako znamo i umemo, sporazumemo sa zapadnim silama. Srbija trenutno ima samo sebe i nema saveznika. Moramo da nađemo način da nekako izvrdamo situaciju.

Šahrimanjan Obradović smatra da je naša država doživela prosperitet zahvaljujući zapadnim, a ne ruskim investicijama, te da zbog toga Srbija treba da istraje na svom putu ka EU.

- Bivša vlast je praktično pokonila NIS Rusima. Mi smo gasno zavisni od Rusije, ali vidimo da EU ne odustaje od toga da nam pomogne u diverzifikaciji i za to dobijamo investicije. Naš kurs je EU. Naše firme rade na tržištu Evropske unije. Zamislite koliki bi bio kapacitet naših firmi da smo deo EU. Srbija je postala privlačna i mi uvozimo radno snagu. Srbija je zaradila više od dve milijarde od IT sektora, a naši građani rade u evropskim i američkim IT kompanijama, ne u ruskim - navodi Šahrimanjan Obradović.

Trapara je ocenio da je jedina opasnost koja Srbiji može doći od Rusije to da Moskva povuče veto protiv prijema Kosova u UN, ali da ne vidi kako bi to odgovaralo ruskom interesu.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud