PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRATIO IZ PARIZA: Nije moja bezbednost ugrožena, nego bezbednost našeg naroda na KiM!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić imao je danas radni ručak sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i visokim predstavnikom EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Žozepom Boreljom.

- Čeka nas komplikovana situacija na KiM posebno od 21. novembra kada Albanci misle da naplaćuju kazne protivpravno i to je bila glavna tema, KiM je bila glavna tema. Lajčak je ostao duže, da vidimo da li postoje načini da se dođe do kompromisnog rešenja, Priština odbija da se ponaša racionalno. Kurti pokušava jednostranim potezima da protera Srbe sa njihovih ognjišta - rekao je predsednik Vučić posle sastanka.

- Velika Britanije nije deo EU, Nemačka jeste, i Priština ima podršku Nemačke. Oni hoće na svaki način da im pomažu i baš ih briga što mogu da izazivaju skandale, i da se ponašaju suprotno Briselskom sporazumu. Ja sam veoma skeptičan i ne verujem da će bog zna šta tu da se pojavi. Ako hoće da uslove Prištinu, uvek mogu vizima, ali jasno je da neće, jasno je da hoće na svaki način njih da pomažu. Jasno je da su Nemci ti koji im pružaju podršku u okviru EU, a van EU to je Velika Britanija - dodao je predsednik Vučić.

O razgovoru sa Katalin Novak

- Pričali smo i o ovome što sledi u ponedeljak, o zimi, količinama gasa, baš o svemu. Naši odnosi su na istorijskom maksimumu, sa Katalin Novak se godinama poznajem. Dobar smo razgovor imali, biće još mnogo razgovora. Sada idemo u prostorije gde se održava forum, a sutra ujutru nazad za Beograd.

O Zajednici srpskih opština

- Borelj i Lajčak su mi govorili o razgovoru sa Kurtijem i nisu bili ni malo optimistični. Razgovarali smo o tome i nisu bili optimistični. Znao sam unapred, pre nego što su me upoznali sa tim, pogodio sam rezultat, a to je ništa. Oni misle da nastave na silu, da nastave da mlatretiraju naš narod. Kažu niko se ne buni kad daju ukore, pa neće ljudi da se bune za ukore.

- Posle sastanka sa Makronom sam bio vrlo raspoložen. Kod nas postoji izrekan "dokon pop jariće krsti". Ako sunce sija, Vučić je tužan… kad bih rekao koliko me zanimaju ustaški mediji, taman kao i ovi naši što pišu svašta. Svako od nas će da umre. Ja nisam neko ko baš može predugo, ali pogledajte koliko raznih stručnjaka ima koji misle da mogu da ubijAju koliko hoće. niko nije jači od države. Ako se država svede na jednog čoveka, onda to nije država. Država je ozbiljan sistem. Što se tiče želja i čestitki, neka zaborave - kazao je predsednik.

Predlog za prevazilaženje situacije

- Teško je pronaći predlog kada znate da je to Kurti i kada ima zaštitu jakih zemalja, uvek će imati podršku Nemačke i Velike Britanije. Zamislite kako ne bi bilo tenzija da se SAD odrekne Vašingtona, da se Ukrajina odrekne Kijeva Harkova. Ne znam šta je tu čudno. Nećemo da se odreknemo ničeg svog, ali to ne znači da treba da ratujemo, nego da sednemo da razgovaramo. Dok ne nađemo kompromisno rešenje, da se ne sukobljavamo. Lako je tuđim teritorijama trgovati i ponašati se kao da ne postoje povelje UN, rezolucija 1244, to im je problem što postoji. Šta čekaju pojedini u Evropi? Čekaju da Srbija napravi grešku da bi svu krivicu svalili na Srbiju. Prvi put kada se dogodi, da Srbiju recimo odgovore na nasilje Prištine, tog trenutka će Srbi biti krivi - naglasio je predsednik.

O akciji hapšenja

- Ne znam sve detalje, ali znam da imaju, ne samo kroz svedočenje nekog od zaštićenih, a okrivljenih, već je to kombinovano sa onim što je dobijeno preko "skaj" aplikacije. Ti ljudi su vezani za pripreme i pokušaje ubistva, za neke od njih znam da je reč o ubicama koje su želele, neki moju, a neki čak i smrt moje dece. I neke druge ljude su stavljali na listu, sada za to imamo i dokaze - kazao je Vučić

- Nije moja bezbednost ugrožena, nego bezbednost našeg naroda na KiM - dodao je Vučić.

Borelj i Lajčak su u Parizu danas razgovarali i s premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, a teme su, kako prenose prištinski mediji, bile primena odluke o registarskim tablicama, dijalog dve strane kao i najnoviji razvoj situacije na Kosovu i Metohiji.

