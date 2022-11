NASLEDNIK RASIMA LJAJIĆA ZA KURIR: Evo šta je ministar Husein Memić rekao o funkciji, a ko je zapravo on kad se UGASE KAMERE

Husein Memić, ministar turizma i omladine, prvi put je deo kabineta u Nemanjinoj 11, i to na čelu potpuno novog resora. Memić je u prvom intervjuu otkako je postao ministar za Kurir govorio o tome šta ga sve čeka, koliko može da se osloni na lidera stranke i nekadašnjeg ministra Rasima Ljajića, šta će biti najveći izazovi za njegov resor s obzirom na turbulentan period u državi i svetu, koji je za nama. A otkrio nam je i ko je zapravo Husein Memić van ministarske funkcije.

- Znam da se od mene kao čoveka koji je prvi put u Nemanjinoj 11 očekuje puno i da su sve oči uprte u mene. Imam posebnu obavezu prema kraju iz koga dolazim, prema stranačkom lideru, gospodinu Rasimu Ljajiću, i na kraju i prema sebi i svojoj porodici, da dam svoj maksimum na novom poslu koji obavljam.

Kako su vas prihvatile kolege iz Vlade i kakvu saradnju možemo da očekujemo između vas i Edina Đerleka, koji takođe dolazi iz Novog Pazara, ali je njegova stranka ranije imala sukobe sa vašim SDPS?

- Što se tiče kolega iz Vlade, to su sve profesionalci u svome poslu i nemam nikakvu dilemu da u interesu dobrobiti svih građana Srbije moram sarađivati sa svima i tu nema velikih emocija, jer rad mora biti iznad svega. Baviću se razvojem turizma u Srbiji i omladinskom politikom, što smatram veoma odgovornim zadatkom, tako da tu nema dileme - sarađivaću sa svima koji mogu da mi pomognu u radu.

Doskora smo imali epidemiju korone, koja je skoro paralisala sektor turizma u celom svetu, a sada svojevrsnu svetsku ekonomsku krizu... Da li se srpski turizam oporavio od prethodne krize i koje su perspektive u narednom periodu?

- Ovo će, po svemu sudeći, biti rekordna godina za turizam Srbije. Moram priznati da je malo onih koji su očekivali da će u 2022. biti premašena najuspešnija 2019, jer je turizam najdublje potonuo tokom pandemije, a svedoci smo da svetska privreda ponovo ide ka sve dubljoj krizi. Ne zaboravimo da ovi rezultati nisu došli stihijski. Turistička privreda je uspela da ostane na nogama i preživi jedan težak period, u najvećoj meri zahvaljujući finansijskoj pomoći države. U prvih devet meseci ove godine realizovano je 9,3 miliona noćenja, čak 18 odsto više nego u istom periodu 2019, a gotovo na nivou cele 2019, kada je prvi put zabeleženo 10 miliona noćenja. Turizam deli sudbinu cele privrede i zato bih istakao da je nedostatak radne snage trenutno problem broj jedan i za turističku privredu. Štaviše, perspektive razvoja ovog sektora u velikoj meri će zavisiti od brzine rešavanja problema nedostatka adekvatnog kadra. Uveren sam da ćemo pronaći rešenje i za ovaj sistemski problem. Takođe, svesni smo da turizam ne može biti imun na ekonomsku krizu i rekordnu inflaciju sa kojom se svet suočava, što će uticati i na tražnju za putovanjima, tako da i na to moramo biti spremni.

Koji su najvažniji projekti na promociji turizma, koji će biti u fokusu vašeg resora, a koje su najvažnije ideje za sektor omladine?

- Prioritet je nastavak izgradnje turističke infrastrukture, za koji smo dobili povećan budžet za sledeću godinu, i tome ćemo vrlo ozbiljno pristupiti. Takođe, nastavićemo sa dodelom vaučera koji su najviše doprineli povećanju broja domaćih gostiju. Od januara do septembra ove godine imamo oko 850.000 noćenja domaćih gostiju više nego u istom periodu rekordne 2019, i to je direktna posledica korišćenja vaučera. Sokobanja je, zahvaljujući takvoj politici, izrasla u destinaciju sa najvećim brojem noćenja u zemlji. Strani gosti su se, kao što sam već rekao, vratili u Srbiju u najvećoj meri, ali planiramo da nastavimo sa još intenzivnijom, pre svega onlajn kampanjom, na stranim tržištima. Važno je da politika promocije turizma Srbije prati dinamiku uspostavljanja direktnih avio-linija "Er Srbije" sa drugim destinacijama. Omladinska politika je veoma široka i ozbiljna tema, koja zahteva sistemski i međuresorni pristup i uveren sam da će biti prioritet u radu cele Vlade. Potrebna nam je kontinuirana saradnja sa svim relevantnim organizacijama mladih. Prvi i najvažniji zadatak će biti uspostavljanje adekvatnog pravnog okvira usvajanjem nove strategije za mlade i donošenje novog zakona o mladima.

Na mestu ministra turizma nalazio se nekada i vaš stranački šef Rasim Ljajić, ali i stranačka koleginica Tatjana Matić. Da li su vam dali neke savete?

- Naravno da je to za mene olakšavajuća okolnost, jer im se uvek mogu obratiti za savet i pomoć. Ne krijem da mi kao mladom čoveku na ovom mestu trebaju i pomoć i savet u mnogim stvarima, posebno od iskusnih ljudi koji znaju kako i šta treba.

Ko je Husein Memić

Čovek sam od krvi i mesa, ne robot bez emocija

Za veliki deo javnosti u Srbiji vi ste potpuno novo lice. Hajde da im se, pored zvanične biografije, predstavite i na jedan drugačiji način. Ko je Husein Memić u privatnom životu?

- Teško je o sebi govoriti. Bolje da o meni govore drugi. Ono što znam jeste da me ljudi vole i cene zbog mog karaktera, ali i zbog rada i predanosti. Imam često i eksplozivan karakter. Reagujem previše emotivno i brzo u nekim situacijama. To govori da sam od krvi i mesa i nisam robot bez emocija. Trudim se da učim i da zbog drugih izbegavam naglosti i prebrze reakcije. Godine čine svoje. Učim od drugih iskusnijih, a hvala bogu, oko mene ima puno ljudi od kojih učim. Volim porodicu. Decu i ženu. Oni su mi podrška. Volim sport. Odbojku i rukomet. Fudbal. Tu se energija prazni. Tu najviše uživam. Volim i da pomažem ljudima. Humanitarni rad ispunjava. Lepo je kada nekome kome je pomoć potrebna pomognete. To vas čini čovekom, ljudskim bićem. U tom privatnom životu ne bih puno da se menjam. Hoću da i posle ovog ministarskog mandata ili bilo koje druge funkcije idem gradom, svojom čaršijom, da se pozdravljam sa ljudima i da pijem s njima kahvu. Činjenje dobrih dela i ljubav. To je smisao mog života.