RUSIJA I EU TREBALO BI DA IMAJU MNOGO VIŠE RAZUMEVANJA ZA POLOŽAJ SRBIJE: Stručnjaci upozoravaju da su pritisci JAČI NEGO IKADA

Povlačenje ruske vojske iz Hersona pokazalo je da Rusi nisu toliko moćni koliko se čini.

Stručnjaci navode da će Rusija nakon poraza na južnom frontu upasti u velike probleme i da je jasno da Srbija više ne može da računa na podršku Moskve i da mora više nego ikada ranije da se sama bori za svoje interese.

Srbija je poslednjih meseci pokazala da se vodi sopstvenim interesima politikom neutralnosti i nesvrstavanja na bilo koju stranu odolevajući velikim pritiscima. EU, koja je jedan od naših najvećih partnera, pokazuje da je prema mnogim pitanjima standardno mlaka i da joj je preko potrebna reforma.

foto: Kurir televizija

Pritisci na Srbiju su jači nego ikada.

Stručnjaci su u "Usijanju" odgonetnuli temu pritisaka na položaj Srbije u nastavku rata u Ukrajini.

foto: Kurir televizija

- Nalazimo se u neprijateljskom okruženju, na neprijateljskom kontinentu, u neprijateljskom vremenu, uopšte nam nije prijatan položaj. Ovo povlačenje u Hersonu ne znači ništa strateški definitivno i katastrofalno, ono je za sada taktičko povlačenje. Cela intervencija Rusije u Ukrajini jeste strateški poraz Rusije čim su došli u poziciju da moraju da ratuju. To je ratovanje unutar njihovog ruskog sveta. Međutim, Rusija neće brzo završiti svoje probleme, ovo je očigledno jedan dugotrajan rat i imaće puno problema u svemu tome. Mislim da je Rusija u ovom modelu u kojem je sada, a to je pokušaj preslikavanja Zapadnog modela, jedna država pod velikim znakom pitanja da li je uspešna, Rusija mora da nađe drugi model - rekao je Vladan Glišić iz Pokreta "Narodna mreža".

Naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Branko Nadoveza uporedio je ovu situaciju sa devedesetim godinama, pa je upozorio da je svaki potez opasan i da se predlaže ono što najviše boli srpski narod.

- Ova situacija me delimično podseća na devedesete godine. Bilo koji potez da se povuče ima lica i naličja. Opasan je bilo kakav potez. Ne vidimo rešenje pozitivo ili negativno. Predlaže se ono što najviše boli srpski narod, dakle, uvođenje sankcija Rusiji. Sada je to najvažnije pitanje naših evrointegracija. Pa valjda ima mnogo važnijih pitanja iz privrednog sistema, pravnog sistema, socijalnog sistema... Ako EU nama želi dobro i želi integracije, bolju državu, veći standard, zašto onda takvo pitanje postavljaju? Zašto ne bismo to stavili ispod tepiha kao što su mnogim državama progledali kroz prste. Šta je sa pravnim sistemom Poljske, gde su joj pretili ukidanjem fondova, pa čak i isključenjem iz EU - rekao je Nadoveza.

Stručnjak smatra da su nama evrointegracije i to da li ćemo uvesti sankcije Rusiji najmanje bitan problem.

foto: Kurir televizija

- Jednostavno nam ne žele dobro. Da nam žele dobro ne bi nam ni postavili to pitanje - rekao je Nadoveza.

Stručnjak smatra da Rusija zna da se nalazimo pod velikim pritiskom i da bi mogli da kažu da razumeju naš položaj i da nam na taj način olakšaju.

Teška situacija na KiM

Glišić se osvrnuo na situaciju na KiM i na Srbe koji su žrtve prohteva premijera lažne države Aljbina Kurtija.

- Vrlo neprijatna situacija, jer će naši ljudi biti procesuirani, ali mi već imamo tu situaciju, samo što se o tome veoma malo zna. Imamo na desetine naših ljudi koji su potpuno lažno osuđeni sa 2 svedoka. Njihove policijske snage su ih privele, nisu im dale ni pravu mogućnost da imaju advokata. Oni su dobili kaznu od 10-12 godina pod potpuno lažnim optužbama i čame u zatvorima prištinskog režima, a mi ne možemo ništa da učinimo, a malo se o tome priča jer nam to izaziva neprijatnost. Kada krene to Kurti masovno da radi po pitanju tablica, tada ćemo imati situaciju u kojoj ćemo postaviti pitanje, kakva smo mi to država ako ne možemo zaštiti naše građane - rekao je Glišić.

