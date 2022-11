MARKOVIĆ: O Kurtiju i pretnjama predsedniku Srbije

BEOGRAD - Nakon što je načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Ninoslav Cmolić izjavio je da je kriminalna grupa „Vračarci“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića videla kao najveću pretnju i da su se dvoumili da li da ga ubiju ili da mu nanesu duševnu bol tako što bi mu ubili dete, možemo reći da je to ista režija kao u slučaju ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine.

Očigledno je da predsednik Srbije nekome smeta. Ali kod tog slučaja treba staviti tačku na sramne optužbe opozicije da je neko iz vrha države sarađivao sa tim kriminalnim grupama. Da je bilo ko iz vrha države sarađivao sa bilo kim iz tih kriminalnih grupa, one Belivukove i ove „Vračarci“, oni ne bi bili pohapšeni. Očigledno je da su optužbe opozicije sramne i lažne.

Srpske službe bezbednosti veoma dobro obavljaju svoj posao i Srbija više nikada ne sme dozvoliti da nam se desi ono što nam se desilo sa predsednikom vlade 2003. godine“, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma gostujući na televizji Pink.

Kurti je za rat

- Ogroman je pritisak na predsednika Srbije Aleksandra Vučića poslednjih 5-6 godina po pitanju Kosova i Metohije. Nikada više sastanaka nije bilo nego poslednjih dana i meseci. Žozef Borelj i Miroslav Lajčak dolaze iz Španije i Slovačke, zemalja koje nisu priznale takozvano nezavisno Kosovo.

Pre nego što je Borelj izabran na funkciju šefa diplomatije Evropske unije, mi smo rekli „super, jer dolazi iz Španije i sprovodiće se ono što piše u Rezoluciji 1244 i Briselskom sporazumu. Nijedno ni drugo se ne poštuje. Ja sada pitam i Borelja i Lajčaka „gde to piše što radi Kurti sa registarskim oznakama, sa opomenama i najavom kažnjavanja onih koji ne poštuju jednostranu odluku Prištine“. To nigde ne piše. A zašto onda vi gospodo Borelj i Lajčak ne postavite ultimatum Kurtiju sa rokom od deset dana da prekine sa onim što nigde ne piše, a vezano je za registarske oznake i da pitate Kurtija „zašto radite to što nigde ne piše“.

Da li je to kršenje međunarodng prava? Jeste. To znači da međunarodno pravo krši i sama Evropska unija. Koga vi zastupate Borelj i Lajčak ? Očigledno je da personalne promene ne znače ništa i da je politika prema Srbija ista kao i 90 – ih godina“, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Marković Palma.

„Evo bile su zadušnice prošle subote i videli su svi koliko je nadgrobnih spomenika porušeno na srpskim pravoslavnim grobljima na Kosovu i Metohiji. Da li su osudili to Borelj i Lajčak i rekli „osuđujemo taj zločinački čin i tražimo da se krivci pronađu i procesuiraju“. Nisu. Očigledno je da mi sami moramo da se borimo, a naša sreća je što više nismo ekonomski zavisnici, nego je Srbija danas ekonomski moćnik ne samo na Balkanu, nego i u Evropi, zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Dobro smo se pripemili za zimu, imamo najjeftiniju struju i energente, što možda nekome i smeta“, rekao je Marković.

„Ja sada pitam Albina Kurtija „da li si za Otvoreni Balkan ili za rat“. Očigledan je njegov odgovor da je za rat i sve radi da do toga dođe. Srbija neće ratovati, osim ako neko napadne srpski narod na Kosovu i Metohiji, posle odluke da napuste sve kosovske institucije, Ko će da brani srpski narod na Kosovu i Metohiji ? Srbi neće da daju korpus delikt niti će ikoga da izazivaju. Srbi su napustii kosovske institucije, jer više nisu mogli to da trpe, a sada Albanci pokušavaju da nađu njima podobne Srbe da popune ta mesta. Sada Albanci na Kosovu i Metohiji hoće da kadroviraju sa Srbima. Strašno me nervira kada čujem iz međunarodne zajednice kada kažu „obe strane“. Koje obe strane ? Ima samo jedna strana koje ne poštuje ništa što je potpisano, a želi da nametne nešto što nigde nije potpisano, a to su kosovski Albanci“, kazao je Dragan Marković Palma.

Kurir.rs/Palma plus/D.M.