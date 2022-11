MOST U NOVOM SADU NATO JE 1999. BOMBARDOVAO ZBOG OSVETE FRANCUSKOJ! Književnik iz Pariza Beson: Srbi nikad ne traže sažaljenje

Čuveni francuski književnik Patrik Beson tvrdi da je NATO 1999. godine bombardovao most u Novom Sadu kako bi se osvetio Francuskoj, koja je nametnula odluku da se tokom agresije na Jugoslaviju ne ruše mostovi u Beogradu!

Beson smatra i da je bombardovanje Jugoslavije od samog početka bio poraz NATO.

Istorija se ne zaustavlja

- Francuzi jesu učestvovali u NATO bombardovanju zajedno sa Englezima, Nemcima, Amerikancima..., što je svakako bio psihološki šok za Srbe. Ipak, zahvaljujući Francuzima, nisu bili bombardovani mostovi Beograda. Amerikanci i Englezi su hteli sve da bombarduju. Predsednik Širak je odlučio i nametnuo svoju volju da se beogradski mostovi ne bombarduju. NATO se osvetio tako što je bombardovao most u Novom Sadu. Bombardovanje Jugoslavije je za mene od samog početka poraz NATO. To je kao kad udarite dete da biste ga naterali da bude poslušno - ispričao je Beson za magazin Odbrana.

Patrik Beson foto: Milan Maricic/ATAImages

Beson je tokom bombardovanja 1999. došao u Beograd. Ovde je ostao do kraja agresije.

- Često sam odlazio u Klub književnika u Francuskoj ulici i sedeo u polutami sa mojim izdavačem Petrom Živadinovićem. U jednom trenutku su se sva svetla popalila, čuo sam sirene, uzvike... Pomislio sam da se sve to dešava jer je Srbija dobila neki fudbalski meč, utakmicu. U stvari, bio je to kraj bombardovanja. Bili smo jednostavno - srećni. Kada je pao Berlinski zid, mnogi intelektualci govorili su da je to kraj istorije, a u stvari to je bio samo početak druge i drugačije istorije. Istorija se nikada ne zaustavlja. Srbi to najbolje znaju, jer su mnogo puta bili bombardovani. Ono što možemo da konstatujemo jeste da smo ovde u Srbiji imali 23 godine mira. Nadam se da će to da potraje - kazao je Beson.

Srbi među najvećim narodima

Govoreći o Srbima, on je ocenio da je to narod koji nikada nije tražio sažaljenje, "ne traže ga ni danas, zato su među najvećim narodima na svetu, s najvećim srcem".

- Moja najjača impresija posle svih tih godina jeste da se Srbi ne menjaju. Čak ni fizički, ni intelektualno. Teško je to objasniti. Srbi i dalje nose to osećanje superiornosti začinjeno izvesnim osmehom. Čovek ima utisak da ništa ne može da ih stvarno pogodi, da ih dodirne. Tu srpsku osobinu primetio sam pogotovo tokom bombardovanja. Oni se superiorno osmehuju svemu. Srbi gaje ljubav ka apstraktnim pojmovima, duhovna su bića. Imaju više emocija nego osećanja. Njihova osnovna mana zbog koje su obogaćeni upravo je njihova nemogućnost da mrze - zaključio je poznati književnik.

Nedavni susret Vučića i Besona foto: BETA/Amir Hamzagić

Inače, Beson je nedavno bio u Beogradu i na Sajmu knjiga je promovisao knjigu o teniseru Novaku Đokoviću. Sastao se i sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Kurir.rs