PROCURIO NAVODNI DOKUMENT O ZSO: Albanijan post obelodanio I KO BI GA FORMIRAO!

Zajednica srpskih opština zakonska je obaveza Kosova iz prvog Briselskog sporazuma iz 2013. godine i stalni zahtev međunarodne zajednice, ali kako tvrdi premijer Aljbin Kurti, ne može da bude osnovana na nacionalnoj osnovi, dok predsednica Vjosa Osmani tvrdi da ne može čak da bude ni kao nevladina organizacija, konstatuje Albanijan post u tekstu u kojem objavljuje sadržaj navodno ekskluzivnog dokumenta u kom se navodi kako ZSO treba da bude formirana.

Ismevaju izgovore

Portal tvrdi da je pronađen način da se reše sve nedoumice povodom ZSO i da je to ovaj dokument na devet stranica, pod nazivom "Savetodavni koncept", koji su navodno pripremili međunarodni pravni stručnjaci. Ovo rešenje bi podrazumevalo donošenje potpuno novog zakona koji se ne bi kosio s kosovskim ustavom, a omogućio bi Srbima, ali i drugim zajednicama da formiraju svoje zajednice. U dokumentu, u kom autori u jednom delu čak i ismevaju izgovore kosovskog premijera i predsednice, predložen je model prema kojem ZSO ne formira kosovska vlada, nego parlament. Ideja je da se donese novi zakon, koji trenutno ne postoji na Kosovu, na osnovu kog bi opštine mogle da formiraju zajednice za saradnju i međuopštinsku koordinaciju. Zakon bi važio za sve opštine podjednako, a ne samo za one sa srpskom većinom. Sve što bi bilo potrebno za osnivanje zajednice bila bi volja opština da postanu njen deo.

Zakon bi, prema pisanju pomenutog portala, iskoristile i opštine sa srpskom većinom za formiranje ZSO. Isto bi mogle da koriste i druge opštine, jer žele da budu uključene u asocijaciju.

Sve definisano

Bivši diplomata Zoran Milivojević ocenjuje za Kurir da Srbija ima jasan stav a to je da se o formiranju ZSO ne pregovara, jer je to već ne samo ispregovarano već i potpisano i ratifikovano.

- Bez obzira na to šta piše Albanijan post, Briselski sporazum iz 2013. je stariji, a on ima i svojevrsnu razradu iz 2015. Dakle, sve je definisano, to treba da se primeni, a sva druga tumačenja su pokušaji da se on skrajne. Briselski sporazum je prošao i ratifikaciju u kosovskom parlamentu i postoji apsolutna obaveza da se on ugradi u kosovski sistem. Ovo je još jedan pokušaj da se revidira osnovni sporazum i tako nametne razgovor o njegovoj primeni. Nema pregovora o onome što je potpisano! Mora da se primeni Briselski sporazum i onda da to bude osnov za dalje razgovore - naglašava naš sagovornik.

