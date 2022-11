BORBA U SPS ZA FUNKCIJE: Snežana Paunović drma fotelju Zagrađaninu! Evo ko je u trci za Dačićeve potpredsednike

Tek što je protutnjala borba za ministarske pozicije, u Socijalističkoj partiji Srbije (SPS) zahuktava se trka za stranačke fotelje. Kongres SPS zakazan je za 17. decembar i jedini koji tog dana neće imati brigu za svoje mesto je predsednik partije Ivica Dačić. Međutim, naši izvori iz SPS otkrivaju da se Dačić suočava s velikim nezadovoljstvom stranačke baze zbog toga što su sve poluge odlučivanja, delovanja, ali i upravljanja finansijama koncentrisane u centrali na Studentskom trgu u Beogradu.

"Ženski ključ"

Dačić na Kongresu neće imati protivkandidata, ali za sve ostale visoke partijske funkcije konkurs je otvoren i sasvim neizvestan. Prema našim informacijama, Žarko Obradović neće biti ponovo biran za potpredsednika, jer je početkom godine postao ambasador Srbije u OEBS. Svi ostali potpredsednici računaju da će biti Dačićev izbor i ovoga puta, ali nikako ne mogu da budu sigurni, pogotovo što može biti odlučeno i da novi potpredsednici ne budu oni koji su nagrađeni ministarskom foteljom.

- Gotovo niko na lokalu nema razloga da bude zadovoljan. Neke promene u SPS su sigurno potrebne i bile bi lekovite. Aleksandar Antić, Branko Ružić, Dušan Bajatović, Novica Tončev, Đorđe Milićević, Slavica Đukić Dejanović i Predrag Marković važe za glavne kandidate za potpredsednička mesta, ali bi Dačić mogao da promeša karte i podmladi uže rukovodstvo, pa za potpredsednika izabere dugogodišnje članove Predsedništva Dejana Radenkovića i Vanju Vukića, predsednika omladine Uglješu Markovića ili potpredsednika omladine Dijanu Radović. Pošto broj nije ograničen, Dačić svašta može da izvede. On je ranije umeo da zaigra na takozvani ženski ključ, pa ne bi bilo iznenađenje da i ovoga puta napravi elegantnu smenu pojedinih funkcionera - kaže sagovornik Kurira.

I drugi izvori nam potvrđuju da je takva kombinatorika moguća i da zavisi isključivo od Dačića - praktično on odlučuje iako odbori formalno predlažu.

- Sve zavisi koliko će biti spreman da amortizuje nezadovoljstvo pojedinaca, što je u stranci neminovno ako se dese promene. Tako bi fotelja mogla da izmakne čak i Vladanu Zagrađaninu na mestu predsednika IO, koji je na terenu gotovo nevidljiv, nikako nije omiljen, jer ga mnogi vide kao krivca za beogradizaciju stranke. Za glavnog partijskog operativca konkurišu nova šefica poslaničkog kluba SPS Snežana Paunović, u koju Dačić u poslednje vreme ima dosta poverenja, kao i potpredsednik IO Đorđe Čabarkapa, koji uveliko obilazi odbore po Srbiji i preporučuje se za tu funkciju - objašnjava naš izvor.

Kroji kapu

Ipak, sagovornici Kurira iz SPS napominju da je startna pozicija Zagrađanina daleko povoljnija, jer predsednik svakog od 195 odbora SPS mora da pribavi njegovu saglasnost da bi bio izabran za tu funkciju.

- Ako hoćeš da budeš predsednik odbora ili da tvoj kandidat dobije prolaz, moraš kao odbor da predložiš njega za predsednika IO. Zagrađanin tu povoljnost obilato koristi. Iako je predsednik kolektivnog organa, on kroji kapu po dubini - napominje naš izvor.

Dačić nam je kratko rekao da je još rano za priče o ovom stranačkom skupu i kadrovskim rešenjima. On je ranije najavio da će cilj kongresa biti nastavak reformi i daljeg razvoja partije, odnosno pripreme za sledeće političke zadatke, pre svega lokalne i pokrajinske izbore 2024. Inače, na 11. kongresu SPS, koji će biti održan 17. decembra na Beogradskom sajmu, učestvovaće 2.900 delegata i oko 1.500 gostiju.

Vladan Zagrađanin

Pripremamo se u demokratskoj atmosferi

Zagrađanin za Kurir potvrđuje da on daje saglasnost za predsednike opštinskih odbora, ali da to ne utiče na kadrovske predloge koji uoči kongresa stižu iz opštinskih odbora.

- Pripreme protiču u demokratskoj atmosferi. Za 10 ili 15 dana imaćemo sortiranu listu predloga za najviše funkcije u stranci. Ne znam da li ću biti ponovo izabran, baza će reći svoje. Što se tiče finansija stranke, one jesu u poslednje dve-tri godine centralizovane, i to zbog državnog revizora. Da on ne bi jurio svaki odbor, sada sve podatke ima centrala - objašnjava Zagrađanin.