DAČIĆU SE NISAM NAMETAO ZA MINISTARSKO MESTO! Đorđe Milićević: Nema razloga za sujetu i zavist u SPS

Pred nama je teško vreme koje sa sobom nosi mnogo izazova na koje treba odgovoriti. No, čast je i privilegija biti deo tima koji je okrenut budućnosti Srbije, i to u veoma kompleksnom trenutku. Takođe, čast je i privilegija dobiti uopšte priliku da budete u vrhu države, i to gledam pre svega kao spremnost da svu svoju energiju i posvećenost usmerim ka onome što su interesi Srbije i njenih građana, poručuje u intervjuu za Kurir ministar bez portfelja i visoki funkcioner SPS Ðorđe Milićević.

Kako kaže, nije se nametao lideru socijalista Ivici Dačiću za ministarsku poziciju.

Stav predsednika Dačića i Socijalističke partije Srbije je bio potpuno jasan, a to je da je u najboljem interesu građana Srbije da se nastavi saradnja SNS i SPS. Sagledavajući na koji način možemo dati najveći doprinos, nakon razgovora lidera dveju stranaka, odluke smo na predlog predsednika Dačića doneli na sednici Predsedništva stranke. Nije ni trenutak ni vreme za ispoljavanje ličnih ambicija i želja, već ozbiljnost i odgovornost moraju biti na prvom mestu.

Nije tajna da se među socijalistima konstantno vodi neka vrsta bitke za funkcije, što u stranci, što na državnim funkcijama. Jeste li se do sada susreli s nekim zavidnim komentarima stranačkih kolega?

Socijalistička partija Srbije je moja druga porodica. U SPS svi radimo kao tim, imamo kvalitetne, posvećene i vredne kadrove, nema mesta za sujetu i zavist. Kada sam izabran na ministarsku funkciju, moje stranačke kolege su mi dale veliku podršku i vetar u leđa.

Zvanično još uvek nije poznato koji ćete resor voditi, imajući u vidu da znamo samo da ste ministar bez portfelja. Možete li da nam otkrijete za koju oblast ćete biti zaduženi?

Mnogo je posla, razumem potrebe države i u potpunosti sam na raspolaganju. Realizacija šest ključnih principa i načela definisanih u ekspozeu najbolji je odgovor na izazove i pritiske s kojima se Srbija suočava. Imao sam veoma sadržajan i kvalitetan razgovor s premijerkom na temu kako najviše i najbolje mogu da pomognem. Verujem da će uskoro predsednica Vlade saopštiti najcelishodnije rešenje.

O kolegama iz Vlade Ova složena vremena zahtevaju zajedništvo Je li vam neko od novih ministara bio iznenađenje kad ste saznali sastav Vlade? U koga polažete najviše nade, ne računajući svog stranačkog šefa? - Siguran sam da će Vlada Srbije s premijerkom Anom Brnabić na čelu sledeću jasnu i nedvosmislenu politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića opravdati poverenje građana. Ova složena vremena zahtevaju mudrost, racionalnost i zajedništvo, jedan timski duh, koji će garantovati sigurnost i stabilnost, kako bismo donosili ključne odluke u cilju daljeg razvoja našeg društva, očuvanja mira i zaštite nacionalnih i državnih interesa. Vladu koja je okrenuta ka kreiranju i brine o budućnosti Srbije, o budućnosti svakog građanina Srbije.

Rok ove vlade je oročen, verujete li da ćete u tako kratkom periodu uspeti da se dokažete, da ćete stići nešto značajno da postignete?

Sve što radim u životu radim ne da bih se dokazao, već da bih dao najveći mogući doprinos realizaciji ciljeva zbog kojih sam tu. Za neke ciljeve je potrebno više vremena, ali ne znači da na njima ne treba raditi. Naprotiv. Ako imate želju da uradite nešto kvalitetno, onda nećete gledati na to da vam je vreme oročeno, nego ćete dati sve od sebe.

Strahujete li da će rad ove vlade, koliko god toga uradila, ipak ostati u senci svetskih geopolitičkih dešavanja i krize, pre svega sa energentima i inflacijom?

Ne strahujem, jer građani će umeti da prepoznaju pozitivne rezultate i ove vlade, koja je nastavila uspešan put borbe sa energetskom krizom koja je zahvatila čitav svet, ali i tokom galopirajuće inflacije koja se javlja u svim državama usled geopolitičkih previranja, Srbija je zemlja u kojoj imamo povećanje plata, penzija, infrastrukturni razvoj i sigurna je za sva investiciona ulaganja. Situacija u svetu jeste teška, ali srpska ekonomija se mnogo bolje nosi sa ovom krizom nego mnogo razvijenije ekonomije od nas, zahvaljujući stabilnoj politici Vlade i predsednika države.

Razgovarala Ivana Žigić