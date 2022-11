ŠEF DIPLOMATIJE DAČIĆ: Dva moguća ishoda u Briselu, razum ili nemiri

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su dva moguća ishoda današnjih sastanaka u Briselu, jedan da, ipak, prevlada zdrav razum, a drugi da dođe do incidenata.

Dačić se nada da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Prištinu, prenosi RTRS pisanje Tanjuga.

"Jasno je ko može da inicira takve vrste incidenata i adresa za pritiske je potpuno jasna. Da li neko želi da se ti pritisci usmere ka Prištini ili ne, to međunarodna zajednica mora sama sa sobom da raščisti", rekao je Dačić.

Dačić je izrazio nadu da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Prištinu da ne sprovodi represivne mere nad srpskim narodom, jer to, upozorio je, može dovesti do ozbiljnog narušavanja ne samo javnog reda i mira, nego i regionalnog mira i stabilnosti.

Kaže i da je sastanak u Briselu na koji je pozvan predsednik Srbije, u ovakvoj situaciji, potpuno nepotreban, odnosno, ako je neko želeo da napravi pritisak i spreči incidente na Kosovu, bilo je dovoljno da se samo pozove premijer Aljbin Kurti, s obzirom da je on strana koja pravi probleme.

"Srbija nikada nije odbijala dijalog i uvek ćemo učestvovati u svemu tome. Mi se ovde borimo da se primenjuje Briselski sporazum za razliku od Kurtija koji, ne samo da ne želi da se primenjuje Briselski sporazum, nego želi da se jednostranim aktima što više situacija na terenu iskomplikuje", rekao je Dačić.

Naglasio je da je plan Kurtija da albanska strana zaume sever Kosova, odnosno, da ceo suverenitet, za koji smatraju da je dovoljan za proglašenje države, prošire i na sever, imajući u vidu da to do sada nije bio slučaj. Istakao je da upravo zbog takvog stava Prištine srpski narod ne shvata olako to što se dešava oko tablica i ocenio da je to još jedan od pokušaja albanske strane da se na perfidan način Srbi nateraju da priznaju Kosovo.

Podsetio je da albanska strana tera srpske policajce da primenjuju kazne prema sopstvenom narodu, zbog čega je, dodaje, i došlo do odluke da Srbi izađu iz institucija dok se ne povuče takva odluka, odnosno dok se ne krene u formiranje zajednice srpskih opština kako je predviđeno Briselskim sporazumom.

Poručio je da Srbi neće dozvoliti da budu žrtve toleratnog odnosa međunarodne zajednice prema, kako je rekao, nečuvenom ponašanju Kurtija koji gazi ne samo potpis Prištine, nego i potpis EU.

Smatra da je Kurti do sada pokazao da za njega ne postoji ni EU, ni Briselski sporazum, a ni zapadne velike sile, već da ga interesuje samo nezavisnost Kosova po svaku cenu.

"Najviše ljudi žele ono što nemaju i za mene je takvo ponašanje psihološki potpuno razumljivo. Daleko su oni od toga, oni ne mogu da dobiju više od 83 od 193 glasa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija", zaključio je Dačić.

Kurir.rs/RTRS/Kosovo online