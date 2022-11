KURTI POSLE SASTANKA U BRISELU: Borelj odustao od marta 2023. kao roka da se postigne sporazum o normalizaciji odnosa

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti kritikovao je danas visokog predstavnika EU za spoljnu politiku Đozepa Borelja zbog odustajanja od marta 2023. godine kao konačnog datuma za normalizaciju odnosa tzv. Kosova i Srbije.

"Sa žaljenjem moram da kažem da su posrednici, u ovom slučaju Borelj, odustali od roka marta 2023. i iz predloga EU za normalizaciju odnosa", rekao je Kurti u Briselu, objašnjavajući da za tzv. Kosovo nije prihvatljivo "ono čime smo ovde pozvani: dogovor da se hitno obavežemo na konačni dogovor o punoj normalizaciji odnosa. Krajnji rok je bio mart 2023.".

Kurti je rekao da je EU predložila da tzv. Kosovo ne izriče kazne za registarske tablice koje smatra nelegalnim, da nastavi sa ukorima i da Srbija više ne izdaje tablice sa akronimima kosovskih gradova.

Kurti je rekao da je, kada su se sastali u Parizu u okviru Mirovnog foruma, Borelj rekao da predlog nije francusko-nemački, već EU i podržan od Francuske i Nemačke.

"U redu, onda ćemo to nazvati i predlogom EU. Međutim, danas sa žaljenjem kažem da je odustao od predloga EU za normalizaciju odnosa (tzv.) Kosova i Srbije", rekao je Kurti i dodao da to kaže sa žaljenjem "jer su oni sami predložili mart 2023, a sa druge strane, to je predlog iz Evropske unije".

Višečasovni sastanak premijera privremenih prištinskih institucija i predsednika Srbije nije doveo do dogovora o načinima prevazilaženja sadašnje krize izazvane odlukom Vlade Kosova o zameni srpskih registarskih tablica na Kosmetu.

Evropski šef diplomatije Đozep Borelj izjavio je danas da na razgovorima u Briselu nije postignut dogovor o registarskim tablicama.

Na dogovor nije pristao Kurti, rekao je Borel i dodao da EU sada od (tzv.) Kosova jasno traži da odustane od kazni, a od Srbije da više ne izdaje tablice.

"Nakon mnogo sati razgovora dve strane se danas nisu dogovorile o rešenju. Mislim da postoji ozbiljna odgovornost za neuspeh i bilo kakvu eskalaciju narednih dana. Predsednik Vučić je prihvatio, ali premijer Kurti nije", naveo je Borelj.

Tražio je od dveju strana da odmah ispune dva zaheva Brisela: da Kosovo odmah obustavi narednu fazu odluke o tablicama, a da Srbija obustavi izdavanje svojih registarskih tablica.

