NIŠTA BEZ AMERIKE: Kurti reaguje jedino na pritiske Amerikanaca! Sledeće godine Vašington preuzima dirigentsku palicu od EU

Ono što Evropska unija (EU) i njen šef diplomatije Đuzep Borelj nisu uspeli tokom celodnevnih razgovora, uspeli su Amerika i njen ambasador u Prištini Džefri Hovenijer bez mnogo priče. Kosovski premijer Aljbin Kurti svojski se potrudio da u Briselu minira svaki pokušaj izbegavanja sukoba na Kosovu i Metohiji, ali je po povratku u Prištinu prihvatio zahtev američkog ambasadora i za 48 sati odložio primenu odluke o novčanim kaznama za građane koji nemaju registarske oznake RKS na svojim automobilima. I ovo poslednje poglavlje u rešavanju kosovskog pitanja jasno je pokazalo da je uticaj Amerike u Evropi veliki, na Balkanu ključan, a kod Albanaca presudan, ocenjuju sagovornici Kurira.

Dirigentska palica

Novinar i politički komentator Milovan Jovanović očekuje da će zapadni Balkan, a samim tim i Kosovo tek biti u fokusu američke administracije.

foto: Kurir

- Svidelo se to nekom ili ne, SAD i dalje su vodeća sila sveta. Kad SAD odluče da neki problem žele da reše, one to obično i učine. Zapadni Balkan, a samim tim i Kosovo još uvek nisu u fokusu američke administracije, ali će i to doći na dnevni red, jer je zapadni Balkan tačka preseka toksičnih uticaja koji razaraju ceo zapadni svet. Tokom sledeće godine moglo bi da se očekuje da SAD ipak preuzmu dirigentsku palicu od EU u vezi s rešavanjem pitanja Kosova. Vreme je pokazalo da je uspešna samo ona politika međunarodne zajednice na Balkanu iza koje stoje SAD. Srbija i njen predsednik su pokazali da su pouzdan, konstruktivan i iskren partner SAD, što je za nas kao malu zemlju izuzetno važno, pogotovo zbog rata u Ukrajini i velikih geopolitičkih promena - smatra naš sagovornik.

Jovanović kaže da EU i na ovom polju pokazuje da se mora reformisati.

- Nesposobna, korumpirana i kompromitovana briselska birokratija naravno da nije u stanju da napravi bilo kakav pomak i uspeh. Već 10 godina ponavljam da ovakva EU u kojoj se odlučuje konsenzusom, koja je lišena vizije i ozbiljnog vođstva nema potrebnu snagu, autoritet i kredibilitet da bilo šta rešava. Ovakva EU mora hitno da se reformiše ili će i dalje tavoriti - upozorava Jovanović.

Ključna uloga

I Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije polazi od ključne činjenice, a to je da je reč Amerike kao moćne sile presudna na Balkanu.

foto: Kurir Televizija

- Amerika naročito ima veliki uticaj na Albance, prema tome, mnogo zavisi od nje. Evropa nema kapacitet i snagu da reši probleme, jer nema autoritet kod Albanaca kao što ga ima Amerika. Slično je bilo i kod muslimana i Hrvata u Bosni i to je očigledno nešto što se ponavlja. Oni su i tada Evropljanima davali da pokušaju da reše probleme. Kada neće da se neki problem reši, Amerikanci ostave Evropljanima da rade na tome. Kada stvari dogore do prstiju, onda se oni uključuju. Ne bi bilo iznenađenje da se oni sad i formalno uključe u dijalog. Dolazio je Eskobar kao posrednik i razgovarao sa obe strane. Nema sumnje da su zainteresovani, velika sila je uvek zainteresovana za sve, za sva područja na svetu, a pre svega za Evropu. SAD imaju ključnu reč na čitavom evropskom kontinentu i naročito na Balkanu - ocenjuje Zečević.

Kosovo usred američke kampanje Adut Trampa za novi mandat Kosovo je postalo jedna od tema koja se sve češće poteže u zahuktaloj kampanji za američke izbore. Tako je bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel još jedanput podsetio na efekte administracije Donalda Trampa na kosovskom terenu. On je nazvao patetičnom izjavu američkog novinara Lorensa Normana, koji je rekao da je EU bila nezadovoljna načinom na koji se Trampova administracija bavila pitanjem dijaloga Kosova i Srbije. foto: Printscreen/ Youtube/Newsmax TV Norman tvrdi da je bez presedana to što je Brisel oštro kritikovao kosovskog premijera Aljbina Kurtija. - Nikada nisam video da Brisel tako oštro kritikuje Kosovo. To je bez presedana. To verovatno odražava pravi bes prema Aljbinu Kurtiju. Bilo je dosta evropskog nezadovoljstva zbog načina na koji se američka politika bavila ovim pitanjem pod Trampovom administracijom, ali istina je da su stvari još gore - napisao je Norman na Tviteru. Na to je Grenel oštro odgovorio: - Patetično. Imaš li Gugl, Lorense? Trampov tim je postigao četiri uspešna sporazuma, dok se Brisel žalio da su SAD bile preoštre prema Kurtiju. Sada Brisel propada i proziva Kurtija - a vi ne vidite licemerje. O Kosovu je govorio i Trampov bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton, koji kaže da rešenje za kosovsko pitanje mora da potekne od Prištine i Beograda, a ne od spoljnih faktora poput EU ili SAD. foto: EPA / Erin Schaff / POOL, EPA - Put napred je da zapravo okrenete stranicu. Uzmimo sada ovo pitanje registarskih tablica, jer, koliko sam shvatio od mnogih ljudi, to nije mali problem. To je pitanje vršenja vlasti Srbije na Kosovu. Srbi kažu da to nije pozicija suvereniteta, to su samo stare tablice - naglasio je Bolton.

Američki ambasador nakon sastanka s predsednikom Srbije Vučićev angažman konstruktivan, potrebno više od 48 sati Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil poručio je posle razgovora s Vučićem da Vašington nastavlja da podržava EU u naporima da se postignu rešenja na KiM i pozvao srpskog predsednika da nastavi s konstruktivnim angažovanjem u Briselskom procesu. On je rekao da je Vučićev angažman u dijalogu konstruktivan. - Konstruktivan pristup je svakako način za pronalaženje rešenja - izjavio je Hil i naglasio da SAD i EU deluju usaglašeno u vezi s Kosovom. foto: Instagram/buducnost srbije On kaže da su SAD veoma zadovoljne naporima koje preduzima EU i njenim pristupom. - Smatram impresivnim da se čovek takvog ranga i statusa Đuzep Borelj angažovao osam sati u rešavanje spornog pitanja. Nastavljamo da podržavamo EU u njenim naporima - izjavio je američki diplomata. On je ocenio da EU radi odličan posao, ali i upozorio da se ne sme dozvoliti da hitni problemi zasene važna pitanja. Hil je napomenuo da je EU jasno stavila do znanja da je potrebno više od 48 sati za rešenje aktuelnog pitanja. - EU je jasno rekla da bi želela da vidi daljih 365 dana... Način da se dođe do rešenja je fleksibilnost uz napore posrednika EU - zaključio je Hil. Vučić je nakon sastanka s Hilom poslao poruku na Instagramu: - Zahvalio sam SAD na angažovanju u smirivanju tenzija i sprečavanju daljih eskalacija i istakao da Srbija ostaje iskreno posvećena dijalogu i rešavanju svih otvorenih pitanja mirnim putem i u dobroj veri, kako bi se očuvali teško stečeni mir i stabilnost celog regiona.

