"NE GOJI SE PRASE UOČI BOŽIĆA!" Deđanski: Negovanjem odnosa sa Azerbejdžanom omogućili smo BOLJE USLOVE OD OSTATKA EVROPE

Bilateralni odnosi između Srbije i Azerbejdžana su tradicionalno dobri i prijateljski. Intenziviran bilateralni dijalog je na najvišem nivou. Deklaracija o prijateljskim odnosima i strateškom partnerstvu između Srbije i Azerbejdžana je potpisana u februaru 2013. godine.

U godini kada se obeležava 25 godina od uspostavljanja bilateralnih odnosa dve države, u godini rata u Ukrajini i planetarnoj energetskoj diverzifikaciji, predsednik Ilham Alijev ponovo dolazim u Beograd, kako bi se otvorili novi pregovori o saradnji, posebno u oblastima energetike.

Izvoz gasa iz Azerbejdžana u Evropu ove godine biće povećan za 30 odsto, s obzirom na to da Evropska unija pokušava da smanji zavisnost od ruskog gasa usred rata u Ukrajini.

Tokom osam meseci ove godine Baku je isporučio Evropi 7,3 milijarde kubnih metara prirodnog gasa.

Prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, gostovao je u emisiji Usijanje na Kurir televiziji gde je prokomentarisao posetu predsednika Azerbejdžana.

- Azerbejdžan je prva teritorija gde se proizvodila nafta. Svi veliki proizvođači nafte su počinjali sa te teritorije. Oni su danas ekomski nezavisni i imaju ono što je danas pogotovo jako bitno, a to je nafta i gas. Sa njima gajimo jako dobre odnose već duži niz godina, što pokazuje jednu dalekovidost srpske politike, da mi umemo da prepoznamo i negujemo prijatelje. Rezultat je današnja poseta gde ćemo u toku posete izboksovati neke bolje uslove nego da to nismo - rekao je Deđanski.

- Svi se sete zemalja kada naiđe kriza. Imali smo situaciju Saudijske Arabije koju su svi napadali, a kada je počela kriza predsednik SAD Džo Bajden i nemački kancelar Olaf Šolc su oprotisli i svi išli tamo. Ne radi se tako politika, iako su to velike sile. Mi to radimo mnogolepše i suptilnije. Kod nas postoji ona dobra rečenica "ne goji se prase uoči Božića". Gaje se i neguje se prijateljstva i to jedino donosi rezultat. Od sređivanja Tašmajdanskog parka donacijom Azerbejdžana, pa odlikovanjem koje smo mi njima uputili. Takođe smo branili njihovu nezavisnost, pa samim tim i oni poštuju nas i nikada ne priznaju Kosovo. Jako dug niz dobrih poteza. Zato je ova poseta kruna dosadašnjih dobrih odnosa. Očekujem da dobijemo lep izvetaj za nas u obraćanju dva predsednika. Mislim da ćemo svakako imati jeftiniju struju od strane Azerbejdžana od ostatka Evrope, samo je pitanje koja je to količina u pitanju - rekao je Deđanski.

Nebojša Atancković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, naveo je da ga posebno raduje što će Srbija dobiti još nepoznate količine električne energije koje neće ni približno biti po ceni slobodnog tržišta.

- Azerbejdžan i njihov predsednik nas nisu zaboravili sada kada su postali mnogo interesantniji za ostali deo Evrope. Posebno me raduje što se pominje elekrična energija. Mi imamo kapacitete da napravimo puno struje, ali nemamo čime da je napravimo. Znači nedostaje nam taj ugalj koji postoji, ali koje je trebalo na vreme izvaditi. Mada svejedno da dobijemo te količine energetske energije koje ni približno neće biti po ceni slobodnog tržišta, mislim da će mnogo da nam znači - rekao je Atancković.

