MINISTAR ODBRANE NAKON OBILASKA KOMPANIJE "JUMKO": Vučević: Veoma sam zadovoljan onim što vidim ovde

Ministar odbrane Miloš Vučević obišao je danas fabriku "Jumko" i na svom Instagram nalogu podelio sa pratiocima niz fotografija.

- Obilazeći kompaniju, njene celine, određene pogone zajedno sa rukovodstvom, ali i zaposlenima u kompaniji sam video da "Jumko" radi i na daljoj modernizaciji, na daljim boljim, funkcionalnijim, atraktivnijim proizvodima. Ono što je interes i Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, ali i drugih segmenata u okviru države, govorim pre svega o Ministarstvu unutrašnjih poslova, Carini, Pošti, je da se kupuje, da se nabavlja, u ovoj kompaniji. Kupovina te opreme i proizvoda koji su deo palete proizvoda ili ponude "Jumko" kompanije jeste i podsticaj ili podrška jačanju i Vranja i Pčinjskog okruga, odnosno juga Srbije, što je strateški interes i strateško opredeljenje države Srbije - napisao je ministar na svom Instagram nalogu.

Kako je dodao, "da nam narod ovde ostane, da imamo i nove puteve, da imamo nove fabrike, da imamo brzu prugu i do Vranja i prema komšijama iz Severne Makedonije, da "Jumko" ima i nove pogone i novu opremu i nove proizvode i više posla".

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

- I to je do nas. Od nas zavisi da li ćemo biti uspešni, dovoljno posvećeni i rekao bih, hrabri da to uradimo. Veoma sam zadovoljan onim što sam video u kompaniji "Jumko" i verujem da će Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane biti i dalje dobar kupac, naručilac posla i proizvoda koje prave vredne radnice i radnici ove kompanije - konstatovao je Vučević.

Inače, on je juče bio i u kasarni u Vranju, odakle je takođe poslao poruku putem Instagrama.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

- Puno je srce svakog od nas kada vidite da smo naslednici slavne istorije, tradicije, pa i sadašnjosti. Pre svega smo obavezni prema budućnosti, prema onima koji dolaze posle nas i posebno smo zagledani u okolnosti koje nas okružuju i, tim pre, Četvrta brigada Kopnene vojske ima ozbiljnu, veliku odgovornost gledajući u njenu zonu delovanja, ambijent u kome radi i okruženju. Ja sam siguran da će svi pripadnici Vojske Srbije, svi pripadnici Kopnene vojske, naravno i same Četvrte brigade, biti uvek na visini zadatka, da će ispuniti sve one obaveze i očekivanja u cilju zaštite suvereniteta Republike Srbije i zaštite svakog građanina naše otadžbine - napisao je on.

