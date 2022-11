UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ IZ NORVEŠKE: Čuo sam se s Piksijem, znam kako je kad je TEŠKO! Domovi će biti topli do kraja zime

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Norveške, gde boravi u dvodnevnoj poseti.

Predsednik Vučić iz Osla govori o svim aktuelnim temama.

O protestu ispred Vlade Srbije

"Sebe sam proglasio najglupljim predsednikom na svetu jer sam dozvolio da donesemo tu odluku. Je l' vi razumete šta radite? Cena je sada 82.500 dolara po toni litijuma. Rudnici su nam podigli Majdanpek i Bor. ZiĐin nam drži Bor".

"I ne znam zašto protestuju ispred Vlade, treba ispred Predsedništva".

"Loznici bi pripalo do pet milijardi za 20 godina. To je novac koji u Loznici i Podrinju ne mogu ni da sanjaju".

"Da me smenite, možda možete, ali ne možete da mi zabranite da mislim svojom glavom i mislim dobro svom narodu".

"Uvek će da izađe 10-15.000 ljudi. Ima ljudi kojima je to folklor, koji će doći na svaki protest protiv mene. Meni ne možete da promenite mišljenje ni sa 100.000 ljudi, jer znam bolje od vas, jer smo se studiozno bavili time".

O vantelesnoj oplodnji

Predsednik je prokomentarisao o navodima "Dveri" o promeni genoma budućih naraštaja kod vantelesne oplodnje sa doniranim reproduktivnim materijalom iz inostranstva.

"Mislio sam pre godinu i po, dve, tri, da kad neko laže o Jovanjici, da to svi vide. Mislio sam da u teorije iz "Trećeg oka" niko ne veruje. A ispostavilo se da u eri socijalnih mreža, što si veća budala, imaš više lajkova".

"Te teorije se ne bi postideo ni Mengele. To nije za političku osudu, već pitanje elementarne normalnosti. Verujem da posebno žene to razumeju. Uskoro krećemo. Neće morati da idu u Skoplje, Prag ili ne znam gde. Mogu sve da urade ovde, o trošku države".

foto: Printscreen Pink Tv

O energetici, penzijama...

"Energetika je u najvišem interesu svih građana. To je tema svih tema. Sutra idemo u Trondhajm gde ćemo videti savremena postrojenja, unirverzitetski i naučni centar.".

"Još četiri meseca i tri dana traje zima. Brojim kao u vojsci. Počeo sam da brojim od 180 i nešto. Potrošili smo nešto gasa, oko sedam odsto. Imamo još dosta gasa, relativno dobro stanje u hidrokapacitetima, sačuvamo uglja, za loše vremenske uslove, za sada nismo imali problem. U stanovima je pretoplo, cena nafte će ići značajno dole ako sve bude uredu".

"Ovu zimu ćemo da prezimimo uz finansijske probleme sa kojima se država suočava jer je najveći deo tereta preuzela na sebe".

"Svuda je inflacija pojela mnogo više nego što plate prate".

foto: Printscreen Pink Tv

"Što se penzionera tiče, baš sam zadovoljan što će imati značajno povećanje penzije. Ti ljudi su najviše izdržali tokom reformi za bolju budućnost naše dece".

"Mi ćemo se ponašati na odgovoran način. Kada budemo ušli u promene, a koji smo značajne energetske promene izveli do sad, gasovood, naftovod? Nema ga. Nismo uradili ništa. To je nekad bila partijska prćija, nekad prćija nesposobnih ljudi. Nama nije problem da nam pomognu u finansijskom problemu, a i ne morate. Mi ne znamo da li bismo mogli bez njih. Dobro je da imamo od koga da naučimo, ali dobro je da imamo MMF, da imamo nadzor, o tome da s eponašamo domaćinski. Ja se ponosim našim promenama, to su velike promene za nas. Hoćemo da uspostavimo najefikasniji sistem i da uspemo da izvršimo ozbiljnu tranziciju. Energija će biti sve. Mi ćemo trošiti više".

Predsednik kaže da ne želi da se ljudi smenjuju, ali...

"Od četiri energetska preduzeća, ljudi koji bolji od nas znaju, rekli su nam da u jednom imamo dobro rukovodstvo, a u tri nemamo".

"Ako ne bude velikih iskakanja, biće dovoljno i struje i gasa. Domovi će biti topli. Kao što vidite, struja još nije poskupela".

Na konstataciju da će struja poskupeti 8 odsto, predsednik kaže:

"Pokažite mi zemlju, ne u okruženju, nego u celoj Evropi, u kojoj je tako malo poskupljenje".

"Rat neće skoro da se završi. Kad su mnogi pomislili da će Ukrajini da pobedi, Rusi su počeli bolje da ratuju. Sledeća zima će biti teža nego ova".

"Nit sam Rus, nit sam Ukrajinac, a ni Amerikanac koji se u sve to meša. Ne zanima me, samo neka nađu rešenje".

O Svetskom prvenstvu u Kataru

"Strastveno navijam za našu reprezentaciju. Kao i svi normalni ljudi, sekirate se, nervirate se".

"Čuo sam se sa selektorom. Kad je teško treba pružiti podršku. Lako je kad je dobro. Ja znam kako je, kad je hajka, telefon niko ne okrene. Zbog toga znam kad je teško, treba pružiti nekome podršku, pa sam pozvao naše ljude da podrže našu reprezentaciju".

U Hrvatskoj likuju, kažu Srbi pakuju kofere u Kataru.

"I njima predstoji ne laka utakmica sa Belgijom. I mi imamo tešku utakmicu. Videćemo posle trećeg kola".

Predsednik Srbije se u Oslu sreo sa kraljem Haraldom V, premijerom Junasom Garom Stereom, predsednikom Parlamenta Masudom Garahanijem i norveškim privrednicima.

(Kurir.rs)