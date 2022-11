RAT SE NEĆE USKORO ZAVRŠITI: Predsednik Vučić o situaciji u Ukrajini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da bi bio najsrećniji da dođe do primirja u Ukrajini, ali da analizirajući činjenice ne veruje da će doći do toga.

"Putin koristi ono što on ima, ovi drugi ono što oni imaju, svi koriste sve, u ratu nema ljubavi. Moramo da razumemo da smo u rati i da on neće skoro da se završi. Kada su mnogi pomislili da je rat gotov i da Ukrajina pobeđuje, Rusi su počeli bolje da ratuju. Ne kažem da su u bilo kakvoj prednosti. Biće to mnogo duže vreme, i očekujem da sledeća zima, a čak i ona tamo, budu mnogo teže nego ova", rekao je Vučić, pa dodao:

"Rat će trajati".

Na pitanje da li može da dođe do linije podele Vučić kaže da se nada ali da ne veruje u to.

