FAŠISTIČKI! OBRADOVIĆ PLJUNUO U LICE 460.000 PAROVA U SRBIJI KOJI SE BORE ZA DECU: Evo šta su rekle javne ličnosti na ovaj SKANDAL

Oko 460.000 parova u Srbiji, prema zvaničnim podacima, muči se da dobije decu prirodnim putem i ima problem s neplodnošću, a mortalitet je u zemlji veći od nataliteta već decenijama! Ipak, na sve muke ljudi koji se bore sa sterilitetom odlučio je da pljune pokret Dveri, na čijem čelu je Boško Obradović, skandaloznim saopštenjem o ugrožavanju "čistoće srpskih gena"!

Na najavu da će od 10. decembra moći da se obavlja vantelesna oplodnja o trošku države sa doniranim reproduktivnim materijalom iz Španije i Danske, iz Dveri Boška Obradovića izneli su sramne i nepromišljene stavove da to vodi "komercijalizaciji" trudnoće. Gotovo fašističko ponašanje Dveri, kako su ga ocenili naši sagovornici, naišlo je na oštru osudu javnosti, koja je u najmanju ruku zgrožena ovakvim saopštenjem.

Nekorektno

Bivša rukometašica Stana Vuković i sama je postala majka zahvaljući VTO, koju je pre pet godina morala da radi u Solunu, jer tada nije bilo prilike za to kod nas.

- Podržavam svaki način da se parovi ili žene samostalno, kao ja, ostvare kao roditelji, jer je to najlepše što nekom može da se desi! Ja tada nisam imala izbor da to radim ovde, ali hoću da kažem svim ženama koje žele da postanu majke: samo napred! Moje dete je divan dečak i ne vidim da je ikako drugačiji ili da mu fali neki "srpski gen". Ovakve izjave su stvarno nekorektne, Obradović ili ti ljudi verovatno ne znaju koliko je teška borba za potomstvo i nemaju prava da ženama oduzimaju pravo na božji dar - kazala je Vukovićeva za Kurir.

Među najogorčenijima ovakvim stavovima Obradovićevog pokreta bila je pevačica Svetlana Seka Aleksić, koja je godinama vodila grčevitu bitku za potomstvo, a sada je najavila da će ona sama donirati jajne ćelije.

- Uvredili ste sve ljude koji se na ovaj način bore za potomstvo, sram vas bilo! Ko ste vi da odlučujete i donosite mišljenja? Bog je taj koji će da da potomstvo, bilo prirodnim putem, bilo VTO ili donacijom jajnih ćelija i usreći hiljade porodica. Znate li koliko se parova bori na ovaj način? Zamislite vapaje parova koji bi da imaju potomstvo i koji bi zadnju kap krvi dali za to. Zamislite njih kad pročitaju ovako nešto - nije krila pevačica na društvenim mrežama koliko je iznervirana, a kasnije je za Kurir objasnila da, kao neko ko je prošao kroz proces VTO, smatra da je ovo vrlo škakljiva i bolna tema upravo za žene:

- Zašto bismo odlazile u Španiju, Englesku, bilo gde, zašto to ne bismo uradile kod nas? Smatram da je gospodin Obradović tom izjavom sigurno povredio neke žene i parove koji žele da se podvrgnu VTO. Želim da ih podržim i biću prva javna ličnost u Srbiji koja će donirati jajne ćelije, da budem primer svim ženama da to uradimo i usrećimo nekog do kraja života!

Zatucano

Novinar i filolog Milan Nikolić kaže za Kurir da su stavovi Boška Obradovića pogubni za opstanak naše zemlje, da vode u propast i smanjivanje populacije.

- Svi oko sebe imaju primere stravičnih borbi za potomstvo, i to kod mladih parova, pa ako Boško brine za opstanak Srbije, kao što priča, on prvi treba da ih podrži! Šta, bre, znači čisti srpski genom? Obradović bi da nam prebrojava krvna zrnca, što je etnički pristup koji je poguban i u krajnjoj liniji fašistički. Pa je l' nas krvna zrnca čine Srbima ili naš odnos prema domovini? Obradović nije u stanju da svoju društvenu misao učini manje zatucanom, ranije se zaustavljao na migrantima i LGBT populaciji, a sada su mu i žene na udaru - kazao je Nikolić.

Poverenica za ravnopravnost Brankica Janković kaže za Kurir da apsolutno podržava odluku nadležnih da iz budžetskih sredstava pomogne ljude koji se suočavaju s problemima s reproduktivnim zdravljem i da ovde nema mesta za mešanje ideologije u nauku i medicinu.

- Nema mesta ni za Obradovića ni za bilo koga iz desnog spektra da se javljaju i pričaju na temu o kojoj ne znaju ništa, nego se drže neke kvazitradicije. Hvala bogu pa je nauka napredovala i omogućila da se što više žena koje to žele ostvare kao majke. Pa šta i ako se žena odluči i da sama, bez partnera, rodi? Žene nisu krive za pad nataliteta i same treba da odlučuju o tome da li će i kako da rađaju. Neka politički akteri rade na poboljšanju kvaliteta života, pa da se ljudi odlučuju da imaju više dece, ako žele rast nataliteta - kazala je Jankovićeva.

Šokantno

Da podsetimo, iz Dveri su saopštili da "ako znamo da se prilikom svake oplodnje meša genetički materijal oca i majke, postavlja se pitanje genetičkog materijala uvezenog od nepoznatog donora, što može uticati na promenu genoma budućih naraštaja".

- Ta procedura biće dostupna i svim ženama do 45 godina koje ne mogu da rode i nemaju partnera, što insinuira mogućnosti dalje afirmacije trenutno protivzakonitog surogat materinstva i komercijalizaciju trudnoće, ali i zaobilaženje zakona kojim bi bio otvoren put da homoseksualni parovi "naručuju" i usvajaju decu - poručeno je prvo iz ove partije, a posle oštrih kritika javnosti, juče su izdali novo saopštenje, u kom pitaju "zašto nemamo domaću banku reproduktivnog materijala".

Ginekolog prof. dr Snežana Rakić Niko nema pravo da oduzima nadu ljudima Ginekolog prof. dr Snežana Rakić objašnjava za Kurir da 30 odsto parova u Srbiji ima problem da začne prirodnim putem i da niko ne sme da im oduzima tu nadu, a da su za nju, kao lekara, ovakve izjave potpuno medicinski neshvatljive. - Moram iskreno da kažem da je Srbija u poslednje vreme toliko toga uradila da pomogne ljudima koji se muče da ostvare potomstvo, da je to fantastično, ispoštovali smo sve standarde kao i u Evropi. I pre sam vodila trudnoće žena koji su išle u inostranstvo i koriste tamo taj genetski materijal, i za njih je to bila bukvalno poslednja šansa i nada. Sada će to biti moguće u Srbiji i ne želim da ovakve izjave bilo koga obeshrabre, takve izjave nemaju nikakvu medicinsku osnovu i krajnje su čudne. Pa koliko ljudi 200 godina unazad zna ko su mu sve bili preci? Na ovom prostoru su se vekovima tradicionalno mešale nacije i lepota je u toj interkulturalnosti. Medicina je sada otišla korak dalje, i to samo svi treba da pozdrave - kazala je dr Rakić.

OSUDE

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije

Teorija koje se ni Mengele ne bi postideo

- Ovo je teorija koje se ni dr Mengele ne bi postideo. Ovo je strašno štetno za sve naše žene, šta da kaže svaka majka posle ovoga. To je proizvod celog našeg socijalnog okruženja - ako lupaš ili si agresivan, dobiješ sviđanje više. Verujem da to nije pitanje za političku osudu, već pitanje elementarne normalnosti i verujem da posebno žene to razumeju. Mi uskoro krećemo sa tim, sve će moći da se uradi kod nas i o našem trošku.

Ana Brnabić, predsednica Vlade

Sram bilo nesrećnike iz Dveri

- Sram vas bilo - i nesrećnike iz Dveri, i medije koji prenose ovakve gluposti bez ikakvog kritičkog osvrta ili komentara. Stotine žena i parova iz Srbije je bilo primorano da se na ovaj način ostvari u roditeljstvu, ali su za to morali da se potucaju po Pragu, Solunu, Skoplju i drugim zemljama i gradovima, jer to nisu mogli u svojoj zemlji. Uskoro će moći, jer imaju odgovornu vlast koja radi u interesu naših građana i zemlje, a ne promoviše besprizornu fašističku ideologiju i zatucanost.

Jelena Begović, ministarka nauke

Pritisak na žene, rezultat neznanja

- Ovakve izjave su rezultat neznanja i predstavljaju, pre svega, pritisak na žene, koje iz različitih medicinskih razloga, na primer, usled nedostatka zdrave jajne ćelije nakon primene hemioterapije, ne mogu bez donorske ćelije da ostanu u drugom stanju. Država im na ovaj način samo olakšava da umesto da same traže po svetu banke donora, bave se lokalnim pravnim regulativama, troše lična sredstva na ovo, sada mogu o trošku države u svojoj zemlji da obave ovu proceduru. Takođe, ovakva razmišljanja vode na ozbiljnu stranputicu na kojoj je ova planeta već bila, a zove se fašizam. Mislila sam da makar u ovoj zemlji toga više nema. Ne morate biti u braku da biste imali decu i obrnuto. To je pitanje ličnog izbora i za to moramo svi da se borimo i stanemo iza toga.

Dragan Đilas, lider SSP

Anticivilizacijska ideja o čistoti nacije

- Sve je sporno u ideji čistote nacije. To je ideja koja je anticivilizacijska. Kako smo sad sa ideje da se neko ostvari kao majka i da dobije dete došli opet na gej parove i na homoseksualizam? Boško Obradović svuda vidi gej i homoseksualizam.

