DRAMATIČNO UPOZORENJE NAŠIM GRAĐANIMA, OČEKUJU SE TERORISTIČKI NAPADI: Dačić obelodanio podatke službi i koju zemlju IZBEGAVATI

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić upozorio je građane Srbije da u narednim nedeljama izbegavaju putovanje u Tursku, a posebno u glavni grad ove države - Ankaru, zbog mogućih terorističkih napada.

- Želim da upozorim građane da se po informacijama bezbednosnih službi u narednih nekoliko nedelja mogu očekivati teroristički napadi, a u ovom slučaju se ta informacija odnosi na glavni grad Turske Ankaru - rekao je Dačić za Kurir.

On je kazao da se to može odnositi i na druge krajeve Turske i zamolio građane Srbije, da ukoliko nemaju preku potrebu, u narednim nedeljama izbegavaju putovanje u tu zemlju.

- Ukoliko se već naši građani nalaze tamo, trebalo bi da izbegavaju mesta sa puno ljudi na javnom prostoru, kao što su pešačke zone, metro, autobuske i železničke stanice i ostala slična mesta. Ovo govorim isključivo iz razloga bezbednosti, jer imamo obavezu da kao što to rade i druge zemlje upozorimo naše građane da se ne bi desilo da dođe do terorističkog napada, a da mi to nismo podelili sa građanima - rekao je Dačić.

Dodao je da su Srbija i Turska u dobrim odnosima, da razvijaju saradnju na svim nivoima.

- Međutim, iako nam je Turska prijateljska zemlja, moram da podelim sa građanima informacije koje smo dobili od bezbednosnih službi. Znači, savet je i preporuka da se u narednih nekoliko nedelja izbegavaju putovanja u Ankaru, a ukoliko putuju u neke druge gradove ili moraju da budu tamo, građani bi trebalo da izbegavaju mesta na kojima su mogući teroristički napadi - poručio je Dačić.

(Kurir.rs)