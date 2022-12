VARHELJI POSLE SASTANKA S VUČIĆEM: Potrebna nam je Srbija za stolom na samitu u Tirani

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je danas u Beogradu da lideri Evropske unije naredne nedelje po prvi put dolaze na Zapadni Balkan da sa liderima iz regiona o njemu razgovaraju te da je potrebno da i Srbija bude za stolom na Samitu EU-Zapadni Balkan.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić ranije su najavili da Srbija po prvi put neće učestvovati na samitu zbog mlake reakcije EU na odabir Nenada Rašića za ministra u Vladi Kosova, navodeći da takva odluka nije volja Srba sa Kosova.

"Proces proširenja je jedan od tri glavna prioriteta lidera. To je razlog zašto i imamo naredne nedelje Samit u Tirani gde će naši lideri prvi put doći u region da razgovaraju. Potrebno je da se svi angažuju i potrebno nam je da Srbija bude za stolom", rekao je Varheji nakon sastanka sa Vučićem.

foto: Beta Milos Miskov

Dodao je da je jedino pravo dugoročno rešenje za mir, stabilnost i prosperitet - članstvo u EU.

Vučić i Brnabić juče su oštro reagovali na izjavu portparola EU Petera Stana koji je ;pozvao obe strane da hitno rade na povratku kosovskih Srba u sve kosovske institucije, u skladu sa obavezujućim sporazumima o dijalogu, a sve zainteresovane strane da se uzdrže od bilo kakve akcije koja bi dovela do povećanja tenzija u "ionako krhkoj bezbednosnoj situaciji".

Na pitanje novinara zašto se sada poziva srpska strana u situaciji kada Priština povlači poteze koji nisu dogovoreni u dijalogu, Varheji je rekao da je to osnovno pravilo dijaloga.

"Kada ste u Briselu razumete, a kada ste ovde čini se da imamo problem sa prevodom. Da pojednostavim, ovo je osnovno pravilo dijaloga. Bez angažmana sa obe strane, dijalog ne može biti uspešan, ne treba to shvatati kao negativnu napomenu koju Srbija prima, to je opšte pravilo koje uvek želimo da naglasimo jer smo videli brojne unilateralne akcije ove godine i zato je ova rečenica važna, u tome nema kritike", rekao je on novinarima.

(Kurir.rs/Beta)