SRBIJA IMA CRVENE LINIJE: Dačić: Odmah ZSO, Priština bez stolice u UN, ZAUSTAVITI NAPADE NA SRBE, pa da razgovaramo!

Srbija je po pitanju dijaloga s Prištinom povukla jasne crvene linije dokle i šta može, a koje podrazumevaju formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) i nemogućnost ulaska Kosova u Ujedinjene nacije. Slične poruke mogu se čuti i od međunarodnih zvaničnika, doduše ne u tako izričitom tonu. No, jedno je sigurno, a to je da Priština ulazi u nastavak dijaloga sa oslabljenom pozicijom, ocena je i tamošnjih analitičara i opozicije.

Naime, o linijama koje neće biti upitne tokom dijaloga, govorio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je bio izričit.

Natopljene srpskom krvlju

- To su formiranje ZSO i da nema stolice za Kosovo u UN pretpostavljam, ali i da ne bude napada na Srbe na KiM. Više puta smo govorili o crvenim linijama koje ne smeju da se prelaze u pregovorima s Prištinom, i predsednik Aleksandar Vučić i ja. Mi smo te linije utkali i u Briselski sporazum. Ali te linije u ovom slučaju nisu samo političke nego i životne. One su crvene zato što su, kao i celo Kosovo i Metohija, natopljene srpskom krvlju. Naše crvene linije su i duhovne i kulturološke, i tiču se zaštite i očuvanju naših svetinja i kulture na Kosovu. I da budem jasan, naša crvena linija je... ne damo Kosovo i bilo šta srpsko na Kosovu - istakao je Dačić za Kurir.

foto: Printscreen Pink Tv

On je ranije rekao da je svaki predlog dogovora koji ne podrazumeva tzv. Kosovo kao nezavisnu državu i njeno priznanje, odnosno članstvo u UN, dobra tema i osnova za dalji razgovor.

I Miroslav Lajčak, izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine, naglasio je da ZSO mora biti formiran.

- To je obaveza Prištine - istakao je ranije Lajčak.

Potpredsednik Alijanse za budućnost Kosova Palj Ljekaj takođe je ukazao da je obaveza Kosova da formira ZSO i dodao da je važno da kosovska vlada započne dijalog sa Srbima sa Kosova.

- Jedina sposobnost Kurtijeve vlade je da proizvodi krize, on je više fokusiran na stvaranje kriza nego na rešavanje problema. Tako je poslednjim akcijama vlada oslabila poziciju Kosova u razgovorima za normalizaciju odnosa sa Srbijom - rekao je on za Nacionale.

Bez veštačkih rokova

Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku pak ocenjuje da bi bilo pogrešno očekivati da će Priština bez snažnog pritiska SAD odustati od svojih maksimalističkih zahteva, poput uzajamnog priznanja i članstva u UN, što za Beograd, ističe, nije prihvatljivo.

foto: Damir Dervišagić

- Formiranje ZSO treba da se desi pre tog finalnog sporazuma jer je to pravna obaveza iz prethodnog, Briselskog sporazuma, koju Priština odbija da sprovede skoro celu deceniju. Sva ostala pitanja, poput imovine Srba, položaja i statusa SPC i kulturnih dobara, sudbine nestalih, povratka prognanih, itd. takođe treba rešiti i ne ostavljati ih za budući sporazum jer onda nema garancija da će se ikad rešiti. Istovremeno, ne treba postavljati veštačke rokove jer to nije nimalo podsticajno za pregovarače, već ostaviti dovoljno vremena za uspostavljanje makar minimalnog poverenja između Beograda i Prištine - kaže ona za Kurir.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković nije veliki optimista.

foto: Kurir televizija

- Od dijaloga mogu da se očekuju samo dve stvari - neki bledunjav predlog ZSO i vrlo precizan predlog sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa koji će de fakto imati epilog ponudu da dođe do uzajamnog priznanja. Uz to, od Brisela mogu da se očekuju dve stvari - poziv da se država Srbija vrati u pregovarački proces i aktivno učestvuje u projektu Otvoreni Balkan i poziv da se Srbi vrate u kosovske institucije. Realno, drugih očekivanja nema, a nikog u EU suštinski ne zanima srpska strana priče - konstatovao je on.

Lajčak danas kod Vučića Posle sastanka odluka o učešću na samitu u Tirani Specijalni izaslanik EU za dijalog između Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastaće se danas u Beogradu s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a poseta dolazi u jeku novih tenzija koje je izazvala vlast u Prištini imenujući na ministarske pozicije Srbe po ukusu Aljbina Kurtija uz grubo kršenje ustava takozvanog Kosova. Brisel je ponovo za problem optužio obe strane - Prištinu i Beograd, zbog čega je Vučić otkazao svoje učešće na samitu EU i zapadnog Balkana u Tirani. Tako da će se i o eventualnom Vučićevom učešću na skupu u albanskoj prestonici razgovarati i na današnjem sastanku s Lajčakom.

Edi Rama Verujem da predsednik Vučić dolazi na Samit Premijer Albanije Edi Rama uveren je da će predsednik Vučić prisustvovati samitu EU - zapadni Balkan, koji se održava sutra u Tirani. On je rekao da Vučić "nema drugog izbora" i dodao da bi suprotno, kako je naveo, "bilo katastrofa za Srbiju", prenosi prištinska Koha. - Srbija će biti na samitu i predsednik Srbije nema drugog izbora nego da dođe na samit. Ovo vam kažem sa uverenjem. Suprotno bi bilo katastrofa za Srbiju i za njega, naravno - rekao je Rama.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Printscreen Pink Tv