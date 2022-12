PETAR PETKOVIĆ: Uputili smo poslednji apel međunarodnoj zajednici, Srbi više neće da trpe zulum Kurtija

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da svi su juče mogli da gledaju sinhronizovan napad kosovskog premijera Aljbina Kurrtija na Srbe i severno i južno od Ibra.

"Oni u Prištini ne prezaju ni od čega, oni su upali u Veliku Hoču jer vlasnik viarije Petrović nije platio nekakve porezne akcize. Od pandemije koronavirusa, on to vimo nije prodavao, držao je u podrumu. Iako je juče pokušao da se dogovori sa njima nisu hteli da čuju, već su mu konfiskovali 42.000 litare vina. Način na koji su to uradili bio je bezobrazan, bukvalno su 25 vrsta vina pretočili u jednu cisternu", rekao je Petković za TV Pink.

Petković je dodaje niko ne može da shvati i razume šta to Kurti radi.

"Ovo je poslednji poziv međunarodnoj zajednici, jer narod neće više da trpi zulum Aljbina Kurtija", kazao je Petković.

Direktor Kancelarije za KiM istakao je i da je upad Kosovske policije u dvorište vrtić a u Leposaviću čista provokacija.

"Namreno to rade, žele da izaovu incidente, da izazovu novu krizu, da zaplaše narod. Povod navod za to je bila neka pljačka, a kasnije se ispostavilo da su je taj autombil došlao sa juga, a kada nisu mogli da opljačkaju banku, on se uputio ka jugu Mitrovice. Ideja je bila da se inscenira ceo taj događaj kako bi krenuli sa akcijama koje su se desile tokom večeri", objašnjva Petković.

On je dodao i da mora da prokomentariše činjenicu, da juče nije bilo reagovanja Rade Trajković, ni Nenanda Rašića.

"Juče ni slova ni reči od Rade, ni od Rašića. Ni na jedan način nisu osuduili brutalan napad na goloruki narod, i sve one scene u Velikoj Hoči, sve što se dešavalo sinoć, to nije tema za njih, jer oni podržavaju Kurtija i sprovode njegovu politiku i opravdavaju ono što je Kurti uradio. A sinoć se desilo to da je oko 300-350 polcajaca bukvalno umarširalo na sever Kosova iz južnog dela", rekao je Petković.

(Kurir.rs/Pink)