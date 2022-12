SRPSKE SNAGE SAMO POD JEDNIM USLOVOM MOGU DA UĐU NA KOSOVO: Analitičari o najavi Beograda da će razmotriti povratak vojnika na KiM

Nove provokacije i nasilje prištinskih vlasti sačekale su Srbe na Kosovu i Metohiji! Incidenti koje kreira Aljbin Kurti više se ne dešavaju "iz dana u dan", već "iz sata u sat".

Sinoć je više od 300 kosovskih policajaca upalo u severni deo Kosovske Mitrovice - blokirali su grad, bacili dve šok bombe i zaplašili građane. Razlog koji su naveli za ovu pometnju, više je nego apsurdan - "Albanci koji žive u mešovitim sredinama osećaju se ugroženo, pa je policija došla da ih zaštiti"!

Reagujući na ovaj incident, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković rekao je da će Beograd razmotriti povratak 1.000 pripadnika srpskih bezbednosnih snaga na Kosovo i Metohiju. Premijerka Ana Brnabić je ocenila da Kfor i Euleks ne rade svoj posao i ne štite Srbe i da nas je, kako je navela, Kurti doveo na samu ivicu rata!

O ovoj temi će sutra govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić u 19 sati i pokazaće dokumenta i fotografije o svemu što se prethodnih dana dešavalo na severu KiM.

Šta je naredni korak države nakon incidenata i nasilja nad Srbima sa KiM? Hoće li Kurti da smiri agresiju ili će nastaviti da priziva rat? Da li Kfor i Euleks pružaju adekvatnu zaštitu našem stanovništvu?

Na ova pitanja u emisiji Usijanje odgovarali su prof. Miroslav Bjegović, Fakultet za studije bezbednosti i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

- Kada je reč o Srbima na severu Kosova i Metohije, oni su pod konstantnom pretnjom. Ne vidim razliku između ovoga što se sada radi, i pogroma Srba iz 2004. godine. Osetili su da je politika zastrašivanja Srba isplativa, jer Srbi jedan po jedan odlaze - rekao je Kojčić.

Kao ključni problem, istakao je ponašanje Kfora i Euleksa u trenutnoj situaciji:

- Zastrašivanje ima pravni, politički i psihološki momenat, ali postoji nešto što je sama politička esencija ove situacije. To je pitanje koje su tačno funkcije Kfora i Euleksa, tj. mirovne i vojne misije, kad se pred njihovim očima događa to što se događa? Ovde je pre svega pitanje da li su mirovne misije tamo da štite regularno stanje i da brane bezbednost preostalog srpskog življa.

Bjegović se saglasio da Kfor snosi najveću odgovornost za novonastalu stituaciju na KiM.

- Naravno da Kfor ima najveću odgovornost, ali već smo videli da je Kfor činio neke radnje koje nisu u njegovoj nadležnosti, poput držanja obuke snagama kosovske policije, što nije u njihovom mandatu. Da li onda Kfor podržava ilegalne snage? Po Rezoluciji 1244 jedina legalna vojna formacija na Kosovu i Metohiji je Kfor i niko drugi. Jedino bi srpske bezbedonosne snage ukoliko se ukaže potreba za zaštitom srpskog naroda, koju Kfor ne bi bio u stanju da obezbedi, mogle legalno da uđu na KiM - smatra Bjegović.

Naglasio je da nije bilo apsolutno nikakvog razloga za upad kosovskih policajaca na sever Kosova, jer ničija bezbednost nije bila ugrožena.

- Upali su tamo bez ikakvog razloga. Žele da isprovociraju sukob kako bi se onda našlo opravdanje za dodatno učešće kosovskih bezbedonosnIh snaga. Ono što je jasno jeste da Kurti od takvih namera ne odustaje. Naše rukovodstvo je toga svesno i jasno je da će samo u krajnjem slučaju naše bezbedonosne snage ući na KiM na šta imaju pravo kako po kumanovskom sporazumu, tako i po Rezuluciji 1244 - ocenio je Bjegović.

Kojčić je izneo uverenje da ovakav razvoj situacije odgovara Parizu i Berlinu.

- Jasno je da međunarodna zajednica, a tu ne mislim na čitavu međunarodnu zajednicu već pre svega na Pariz i Berlin, a što je vidljivo iz bacanja tih silnih non pejpera na sto, želi da reši pitanje KiM. Kurti je u nekoj vrsti koordinacije sa njima. On hoće da oslabi argumente Srbije, tako što poručuje: "Vi nemate prostora za poltičku taktiku, jer vidite šta ćemo da vam uradimo, a da nas napadnete ne smete! " To bi onda išlo u pravcu koji priželjkuju Berlin i Pariz - kaže Kojčić.

Komentarišući izjavu Aljbina Kurtija da se srpska strana ponaša detinjasto kada traži poštovanje briselskog sporazuma, Bjegović je ocenio da je Kurti time poslao negativnu poruku Briselu.

- Pravo je pitanje ko se ponaša detinjasto. Nije li ta izjava poruka Briselu, jer je Brisel učestvovao u potpisivanju sporazuma čiju implementaciju traži srpska strana. Šta god da čini Kurti za njega ne postoje sankcije, ne postoji bilo kakav vid kažnjavanja i ispada da se on nagrađuje za to što čini - rekao je Bjegović.

Izrazio je nerazumevanje za blagonaklonost Evrope prema tzv. Kosovu.

- Nije mi jasno da Evropa tako blagonaklono gleda na tu tzv. državu koja je nastala na terorizmu i na aktivnostima narko mafije. Gde postoje ćelije čiji su pripadnici učestvovali u mnogim terorističkim aktivnostima širom evrope, od čega su mnogi evropski građani stradali. Da li Evropa želi da na svom tlu ima jednu takvu državu koja ne bi donela ništa dobro - izjavio je Bjegović.

Povodom legaliteta ulaska srpskih bezbedonosnih trupa na Kosovo, Kojčić je istakao da je rezolucija koja to pravno omogućuje i dalje aktuelna.

- Rezolucije ne mogu da zastare. One mogu da budu poništene samo drugim rezolucijama, tako da je Rezolucija 1244 i dalje aktuelna - rekao je Kojčić.

Povodom izjave bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića da srpska vlast obmanjuje javnost kada kaže da će srpska vojska moći da uđe na Kosovo, jer je to moguće samo uz odobrenje komandanta Kfora, Kojičić je rekao:

- Nato je taj koji doneo odluku da ako dođe do povratka nešto manje od 1000 pripadnika da to mora da ide tek sa odobrenjem komandanta Kfora. Dakle Nato, a ne tekst same rezolucije. Treba li za sve da se pita Nato?

Izjavu bivšeg predsednika Bjegović je negativno prokomentarisao:

- Ne razumem izjavu našeg bivšeg predsednika. I da nemamo pravo mi moramo da zaštitimo naš narod. Mi u slučaju opasnosti po naš narod moramo da budemo u istom stroju.

Oba sagovornika su saglasna u oceni da SAD pokazuju veće razumevanje za problem Kosova nego EU, pogotovo Francuska i Nemačka. Oni su konstatovali da je upravo Amerika ta koje ne dozvoljava Kurtiju da završi ono što je započeo.

Kao primer naveli su reakcije na najopasnije krizne situacije na Kosovu na koje je prvo reagovao Stoltenberg na inicijativu američkog ambasadora, a drugi put je reagovao američki ambasador lično.

