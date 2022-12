PREDSEDNIK OPŠTINE ZUBIN POTOK IZVUČEN IZ AUTOMOBILA I PRETRESEN: Jake snage policije raspoređene i kod jezera Gazivode

Predsednika opštine Zubin Potok Srđana Vulovića večeras su u blizini Gazivoda zaustavili i pretresli pripadnici takozvane kosovske policije dok je sa prijateljem išao automobilom.

- Krenuo sam da obiđem okolne pravce oko Gazivoda da vidim da li je sve u redu kada me zaustavila patrola. Pretresli su me vrlo detaljno, pitali ko sam, ali nisu upotrebili nikakvu silu i ubrzo su me pustili da idem dalje - rekao je Vulović za Kosovo onlajn.

Patrole se navodno nalaze u rejonu Gazivoda na KiM.

Srbi na severu su tokom popodneva i večeri izašli na nekoliko punktova i formirali barikade saobraćaja zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića danas na Jarinju.

Tokom večeri su stigle razne kontradiktorne informacije sa terena, ali nema potvrda da je bilo incidenata.

(Kurir.rs/Kosovo online)