VUČIĆ POSLE SEDNICE SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Danas mi je NAJTEŽI dan otkako sam predsednik! Izdao sam NAJVAŽNIJA naređenja

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Aleksandar Vučić obratio se naciji posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Predsednik Vučić je sazvao hitnu sednicu zbog krize na severu Kosova i Metohije, to jest posle pretnji premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija.

Posle sastanka sa državnim i vojnim vrhom, predsednik Vučić je rekao:

"Analizirali smo sve što se dešava na KiM, kao i međunarodni aspekt, situaciju na terenu... Kao što smo najavljivali, najpre iz tog međunarodnog aspekta, u kome imate bezbroj neistina i laži, a na samom terenu tešku borbu za opstanak jednog naroda na svojim ognjištima. Kosovska policija nema nikakvo pravo da bude na severu".

"Reč je o pokušaju završavanja sa srpskim problemom na KiM u kome učestvuju Kurti, prištinske vlasti i dobar deo međunarodne zajednice. Gospodin Pantić je najbolji primer. Video nadzor je potvrdio da ništa nije uradio ispred svoje kuće, onda su rekli da je to uradio u Leposaviću, i to pre godinu dana. Čovek je srčani bolesnik, koji je nedavno imao operaciju, prima terapiju, a porodicu mu nisu obavestili ni gde je ni kako je".

"Razmatrali smo šta nam je činiti. Važno nam je da pozovemo i Albance i Srbe na očuvanje mira".

Amerikanci traže uklanjanje barikada.

"Odlično sam razumeo tu poruku i očekivao sam je, iako sam razočaran. Imaju svoje čedo i čuvaju ga. Albansko dete su napravili pre 20 i nešto godina i završili pre 14 godina. Kažu da su barikade problem. One ne ograničavaju kretanje nijednog Albanca. To je protest".

"Imam pitanje za naše američke partnere: Koje sporazume poštuje Priština i koje poštuju Amerikanci".

1 / 7 Foto: Nenad Kostić

"Mi smo priterani uza zid. Za mene je ovo najteži dan otkako sam predsednik Srbije ili predsednik Vlade".

"Poštujte Euleks i Kfor, ukažite na to ako vidite da druga strana ubacuje specijalne jedinice sa maskama na licu da izvedu napad na Euleks i Kfor, pa da to pripišu Srbima. Iz obaveštajne agencije su nam na to ukazali večeras na sednici".

"Naše je da pozivamo na mir i da niko ni slučajno ne dira Kfor i Euleks, ali i da pozivamo na puštanje na slobodu nevinih ljudi".

Rakić je rekao da ima informacija da će Rosu večeras upasti na sever.

"Pred našim ljudima je teška noć, na meni je da budem uz njih. Imamo uveravanja iz Kfora da neće biti nasilnih akcija".

"Preduzeli smo određene mere za zaštitu naše države. Izdao sam najvažnija naređenja, Savet za nacionalnu bezbednost ih je prihvatio. Ponosan sam na naše vojnike i policajce. Nikada, otkako ne postoji JNA, nismo imali ovakav odziv ljudi da se zaštiti država".

"Mi smo mislili da je samo on (Kurti) malo lud, dobro nam je ukazao da nije sam", rekao je predsednik o Kurtijevoj izjavi da se oko svega konsultuje sa Kforom.

"Dok se ne dokaže drugačije, Srbi moraju da veruju Kforu, jer Kfor odlukom UN mora da im garantuje bezbednost. Moramo da verujemo da će tako i biti".

foto: Printscreen/RTS 1

"Ceo dan sam imao kontakte sa ljudima iz EU, Brisela... Uradićemo sve da sačuvamo mir. I general Mojsilović je od Kfora dobio uveravanja da neće biti upada na sever Kosova".

"Oni su pre neko veče rekli da nisu imali ni pištolje, a kamoli duge cevi, a mi smo vam pokazali slike na kojima se vide duge cevi", rekao je Vučić o policiji tzv. Kosova.

"Nemamo nikakvu krivicu, te nam je savest čista, ali ne možemo da budemo mirni. Moramo da se borimo. Poruka našem narodu je da poštuju Kfor i Euleks i da ne dozvole da ih neko isprovocira".

"Nisam siguran da su oni (međunarodna zajednica) srećni zbog njegovog (Kurtijevog) ponašanja, ali bio bih naivan i glup kada bih pomislio da ne mogu da ga nateraju da se ponaša pristojno i normalno".

"17. decembra dolaze međunarodni partneri, među kojima i Lajčak, a do tada moramo na svaki način pokušati da sačuvamo mir".

"Pozivam ljude da veruju svom rukovodstvu. Znamo dobro šta radimo i brinemo o našim ljudima na Kosovu i Metohiji, ali i o svakom građaninu ove zemlje".

"Nema predaje, mi smo uz vas", bila je poruka predsednika Vučića narodu na KiM na kraju ovog obraćanja.

(Kurir.rs)