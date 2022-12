OVO BI ČEDOMIR JOVANOVIĆ REKAO KURTIJU! Perpsektiva surove realnosti: Ne znam koji bi narod prihvatio ono što se traži od nas

Srbi na Kosovu dolaze do granica neizdržljivosti, pa se tenzija iz dana u dan povećava sa novim tiranijama Kurtijevog režima.

Srbi doživljavaju neprijatne scenarije, kako pojedinačno, tako i kao narod.

Gost jutarnjem programa "Redakcija" bio je Čedomir Jovanović, predsednikom Liberalno-demokratske partije.

Vlada Srbije priprema zahtev da se pošalju 1.000 pripadnika bezbednosti na prostoru Kosova i Metohije, pa je Jovanović komentarisao ovu temu.

- Kome pišemo? Amerikancima, Englezima, Francuzima? Putinu koji Ukrajini radi ono što su oni radili na Kosovu ili Kinezima koji ne znaju gde je Kosovo, oni čak nisu ni glasali za rezoluciju 1244 u Savetu bezbednosti. Naravno da će taj zahtev biti odbijen, nije prvi put da to pišemo, to smo činili i 2003. godine. Kosovu nisu potrebni Srpski vojnici i policija, iako ne sumnjam da postoje jedinice koje bi uradile ono šta im zahteva država - započeo je Jovanović, pa dodao:

- Ne radi se o tome, nama su potrebni razgovori i sporazumi sa Albancima, a ne nova tuča. Pre nego što sednemo sa Albancima za sto, mi moramo da znamo šta ćemo reći. Moramo da gledamo očima koje imamo, da shvatimo šta smo na Kosovu uradili, ne samo Albancima, već Srbima, ali ne smemo lagati sebe.

Nedugo zatim, on je rekao da smo probali i ratom da sačuvamo Kosovo, ali da je jedini način sporazuma - dogovor.

- Mi smo na Kosovu bili sa vojskom i policijom, probali smo i tako. Od 1990. pa do 1999. godine samo smo tako bili prisutni na Kosovu. Ta vojska i policija su nečiji roditelji, nečija deca, šta mi hoćemo od njih? Da njih 1.000 ratuje i da vraćaju Kosovo Srbiji. Mi nemamo političke, ekonomske, socijalne kapacitete da integrišemo Kosovo. Mi moramo na drugi način da se dogovorimo sa ljudima koji tamo žive - rekao je Jovanović.

Nakon toga, usledilo je interesantno pitanje od voditelja Vladimira Karalejića, a to je šta bi Jovanović uradio da se Kurti nalazi pored njega.

00:48 OVO BI ČEDOMIR JOVANOVIĆ REKAO KURTIJU! Perpsektiva surove realnosti: Poraženi smo na Kosovu, ne možemo živeti u iluzijama!

- Ja bih pre toga razgovarao sa svojim narodom i uradio ono za šta smatra da se mora uraditi. Rekao bih da život nije iluzija. Imamo ljubav prema Kosovu, i treba da ga volimo i važno nam je, a ako ga volimo onda moramo da prestanemo da ga mučimo, samo jer nam je lakše da lažemo. Srpska vojska je na Kosovu poražena i to je težak poraz. Ja ne znam nijedan narod na svetu koji bi prihvatio ono što traže od nas da prihvatimo, odnosno nezavisnost Kosova - rekao je političar.

Jovanović je rekao da smo mi sami sebi dovoljan neprijatelj.

- Suština je da se Srbija mora promeniti. Nama ne treba Kurti, mi smo sami sebi dovoljan protivnik i neprijatelj. Nama nije ni Amerika potrebna, ne govori niko tako ružno o nama kao mi sami. To je ono što moramo da shvatimo. Ja sam toliko vremena proveo na Kosovu, nikada nije bilo lako. Odlazio sam 1999. godine, tada sam izvodio Srbe iz Gračanice. Tamo su se okupljali bežeći sa drugih delova Kosova. Gledao sam kombi u koji mogu da uđu pa da se provuku do Srbije. Hranili ih i oblačili u civilnu garderobu kako bi mogli da pređu te čekpointe. Kad je kamio stigao, oni izlaze plaču i ljube zemlju, eto šta za njih znači Srbija, a kako smo im mi to vratili - zaključio je Jovanović

