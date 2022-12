JA SAM PREDRAG PANTIĆ, SIN UHAPŠENOG SRBINA! Potresan apel: 4 dana ne znamo gde je, bez lekova je a težak je srčani bolesnik VIDEO

KOSOVSKA MITROVICA - Predrag, sin Dejana Pantića, uhapšenog Srbina s Kosmeta kojem je juče tamošnji sud odredio nezakonit pritvor u trajanju od 30 dana, uputio je javni apel video-snimkom da se njegovom ocu koji je težak srčani bolesnik omogući dostavljanje lekova i da se porodici dozvoli da se čuje s njim!

"Ja sam Predrag Pantić, sin uhapšenog Srbina Dejana Pantić", rekao je na početku video-apela očajni sin uhapšenog Srbina za kog porodica već četiri dana ne zna ni gde, ni šta je a što je najgore on je, iako težak srčani bolesnik, već četiri dana bez životno neophodne terapije.

Dejan je bivši pripadnik tzv. kosovske policije s kojim porodica nema nikakav kontakt od trenutka hapšenja, a kako je juče objavio Kosovo onlajn, on je, prema rečima svog advokata, pretprošlu noć iako bolestan, "prespavao" na stolici na Jarinju bez preko potrebnih lekova.

"Dostavite lekove mom ocu, dozvolite nam da se čujemo s njim", apelovao je s drhtajem u glasu na ljudskost svih i bilo kog ko ima, kako je rekao, uticaja na ovaj slučaj.

„Apelujem na sve koji mogu da pomognu da se mom ocu dostave lekovi koje nije dobio već četiri dana a koji su mu preko potrebni jer je srčani bolesnik, ima probleme sa pritiskom i nedavno mu je ugrađen stent“, kaže Predrag i dodaje da o ocu nemaju nikakve informacije osim onih koje im je juče preneo advokat.

"Mi kao porodica nemamo nikakav kontakt sa njim, ne znamo da li je dobro, čuli smo da je spavao na stolici. Advokat ga je video na saslušanju putem video linka i kaže da ne izgleda baš najbolje. Molim sve za minimum dostojanstva i uslova jer je bolestan. Molimo za tretman dostojan čoveka, da dobije svoju terapiju i dobije pravo na poziv da se čuje sa svojom porodicom i da mi od njega čujemo da li je dobro i da li mu nešto treba“, apeluje sin uhapšenog Dejana Pantića.

On, kako je prethodno rekla njegova porodica, nema ni sredstva za higijenu.

"Pod stresom smo zbog odluke o pritvoru, ne znam šta bih rekao. Mi kao porodica nemamo nikakav kontakt sa njim, sve ide preko advokata, on je išao na saslušanje koje je održano danas. Saslušavali su ga onlajn, javni tužilac je izneo optužbe prema ocu da je učestvovao u napadima ispred zgrade u kojoj živimo. Naveli su da imaju dokaze neke, ali naš advokat nije mogao da ima još uvek uvid u te materijale", rekao je Predrag prethodno za TV Una a preneo Kosovo online.

Dejan je sa suprugom u subotu u prepodnevnim satima otišao u Rašku da obavi privatne obaveze, normalno prešao administrativni prelaz, a u povratku su mu policajci stavili lisice na ruke, kako mu je rečeno, jer je navodno "organizovao teroristički napad na prostorije CIK-a".

"Otac je dao iskaz, a i advokat je takođe govorio. On nije bio uopšte tu dok se sve to dešavalo, bio je u gradu, kad se vraćao čuo je detonacije, ali on se tada nalazio u prodavnici i zvao je odande majku da joj kaže da se nešto događa. Tek kad se stanje malo smirilo on je došao kući, pričao je sa komšijama i u kuću je ušao sa zadnjeg ulaza, nije čak ni bio tu ispred kancelarije CIK-a. Otac je rekao da je video dosta novinara i kamera ispred koji su sve slikali, ali on je tuda samo prošao i otišao u kuću", rekao je njegov sin.

Kako je dodao, otac se našao ispred svoje zgrade 10-15 minuta nakon dešavanja, jednostavno se našao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme i ni na kraj pameti mu nije bilo da će nešto da se desi.

Prema rečima sina Predraga, porodica Pantić nema nikakav kontakt sa Dejanom i ne mogu da mu dostave ni lekove, a ni stvari za ličnu higijenu.

"Advokat je napomenuo na sudu da su ocu potrebni lekovi, očekivali smo da bude pušten i da mu naknadno nešto odnesemo, ali ne daju. Čekamo da čujemo gde će ga sprovesti u pritvor. Izgledao je loše i umorno, ali nije imao veće tegobe, to nam je rekao advokat. Verovatno ga drže u improvizovanim ćelijama, to sam ja čuo, ali zvanično nemam nijedan podatak gde ga drže i kakvi su to uslovi", dodao je on.

Na današnjem saslušanju, prištinski tužilac je rekao da ta institucija poseduje dokaze o Pantićevoj umešanosti u nerede ispred CIK-a, ali advokat porodice Pantić još uvek nije imao uvid u iste.

"Dokaze o kojima prištinski tužilac govori ne znam kakvi su, niko ih nije video. Država nam je pomogla maksimalno, narod je izašao na barikade, nijednu lošu reč nismo čuli. Narod je samostalno izašao na ulice, nisam verovao da to rade zbog mog oca, jer je to mogao da bude bilo čiji otac, kap je prelila čašu. Manjina smo u celom ovom regionu, moramo da reagujemo. Hvala narodu do neba!", poručio je Predrag Pantić.

Prema njegovim rečima ovo je veoma težak i bolan trenutak za porodicu Pantić, ali kako kaže veoma im znači podrška države i naroda.

"Trudim se da budem najjači u porodici, majci je najteže, sestre ne žive ovde, jedna sestra mi je trudna i već je bila u bolnici i pre ovoga, teško im je puno. Voleo bih da otac zna koliku podršku ima, da je narod uz njega. Nadam se da će on biti dobro i da će imati humane uslove, makar jedan krevet i da sačeka suđenje", rekao je Predrag.

Svi znamo, dodaje on, da je nevin, nemaju za šta da ga terete, kad bude ozbiljnije tumačenje dokaza imaćemo pravo na odbranu i nadam se da će ga tada pustiti.

"Nadam se da će shvatiti da je sve greška i da je on nevin. Najviše me brine što se i podiglo sve i na politički nivo, bojim se da oni sad iz inata neće da ga puste. Ljudi ovde su ogorčeni i ne veruju da su uhapsili Dejana Pantića, svima je teško što je zatvoren nevin čovek", poručio je on.

