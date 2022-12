STRUČNJACI O SITUACIJI NA KIM! MILETIĆ: Bitno je da ne nasedamo na provokacije

Na severu Kosova i Metohije vlada iščekivanje i napetost.

Dan nakon trilateralnog sastanka predsednika Vučića sa predstavnicima Evrope i Amerike u dijalogu Beograda i Prištine, ostali smo bez konkretnih predloga i rešenja za Srbe u pokrajini.

Nakon hapšenja policajca Dejana Pantića, Srbi već šest dana drže barikade na severu Kosova kako bi sproveli svoj apel.

Povodom situacije na KiM, gosti "Usijanja" su bili Milutin Ilić, predsednik nevladine organizacije "Geopolitikon" i Ivan Miletić iz Instituta za javnu diplomatiju.

Miletić se prvo osvrnuo na šokantne izjave glavnokomandujućeg Euleksa, a to je da ni oni sami ne znaju gde se nalazi srpski policajac Dejan Pantić koji je teški srčani bolesnik.

- Smešno je to što je Kurti rekao da su oni najdemokratskija država. Problem je jer se radi o životu jednog čoveka. Sudbina tog čoveka najbolje pokazuje sa čime se mi suočavamo. Radi se o isceniranim aktivnostima koje su napravljene da provociraju Srbe. Bitno je da mi ne nasedamo na te provokacije, jer ćemo ući u poziciju u kojoj nećemo moći to da objasnimo zapadnom javnom mnjenju. Priština pravi ovakve scenarije da bi dovela do situacije da Srbi uđu u sukobe sa Kforom ili Euleksom - započeo je Miletić, pa nastavio:

- Sa druge strane, možemo da primetimo da šalju policiju, vode razne kampanje na društvenim mrežama sa pokretima svojih bezbedonosnih snaga i rade sve kako bi izazvali ekcese.

Sa druge strane, Ilić se osvrnuo za plan Kosova za kosovske Albance, kao i da njihovo delovanje prema Pantiću krši sva ljudska prava, pa makar i jednog zatvorenika.

- Kada pogledamo kosovske konstantne zahteve za viznu liberalizaciju, sa kojim bi njegovi građani mogli da 90 dana da borave na putovanju, ali njihovi sponzori su to odbijali. Sada vidimo da Češka instistira da se to dogodi, a odbijali su ih iz svojih bezbednosnih razloga, jer Evropa kao zajednički prostor ima svoje kriterijume za to ko sme da uđe u taj prostor kao i raznorazne standarde koje mora ta država da poseduje. Nije čudo da u slučaju da privođenja nekog osumnjičenog oni ne poštuju standardne procedure. To što oni rade tom policajcu, u Evropi bi to bilo kršenje prava - rekao je Ilić.

Nakon toga, Ilić je spomenuo Kfor, kao i odgovor Srba koji se, njemu makar, čine veoma racionalnim.

- Kfor u takvoj situaciji balansira, oni su se našli između toga da se Kosovo uzima Srbiji grubim kršenjem građanskih prava i izmešu toga da bi tamo trebalo da budu i da smo garanti mira i stabilnosti. Nije čudo da su oni skloni da Srbi sklone barikade, jer im to odgovara. Doduše, Srbi to sada rade pametno, prešli su na neki nivo koji je malo iznad pasivnog otpora, koji je, po meni, pravi odgovor - zaključio je Miletić.

