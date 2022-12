MINISTAR GORAN VESIĆ: Ambiciozni planovi, posebna pažnja biće posvećena većoj bezbednosti u saobraćaju!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je da su planovi za narednu godinu ambiciozni, a Srbija jedna od retkih evropskih zemalja koja je u vreme krize na globalnom nivou opredelila više novca, čak 40 milijardi dinara, u budžetu tog Ministarstva, kako bi svi projekti bili završeni u skladu sa planovima.

Naveo je da će sledeće godine u martu biti završena brza saobraćajnica Surčin-Novi Beograd, koja će omogućiti brži izlazak na autoput "Miloš Veliki" sa Novog Beograda i iz Zemuna.

Obilaznica oko Beograda, do Bubanj potoka, biće završena do 1. juna, nakon čega kompletan tranzitni saobraćaj može da bude izmešten iz centra prestonice.

- Teretni saobraćaj preko Gazele u tranzitu je i sada zabranjen ali svi vidimo da se to u praksi ne poštuje jer ne mogu patrole saobraćajne policije da budu 24 sata na autopitu. Zatim ćemo postaviti portale, sa nadzornim kamerama i to ne samo tu već i na drugim saobraćajnicama na kojima je ili već zabranjen ili će biti zabranjen tranzitni teretni saobraćaj pa ko bude kršio tu zabranu platiće kaznu - rekao je Vesić.

Ministar je naveo da će početkom aprila biti gotova deonica Moravskog koridora, od Pojata do Makrešana, duga 18 kilometara, a do kraja septemrba i 28 kilometara duga deonica do Koševa, iznad Kruševca, čime će taj grad biti povezan sa Koridorom 10.

Vesić je ukazao i da će Ministarstvo posebnu pažnju posvetiti povećanju bezbednosti na putevima, te da će biti oformljen poseban sektor koji će se baviti tim ozbiljnim problemom.

- To nije samo nadležnost Ministarstva saobraćaja, već pre svega MUP-a. Već sam razgovarao sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za bezbednost saobraćaja o tome. Sprovešćemo medijsku kampanju kroz koju ćemo apelovati na nesavesne vozače da se ponašaju odgovorno u saobraćaju. Veliki broj ljudi gine na putevima, moramo da sačuvamo živote - rekao je Vesić.

Kada je reč o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, Vesić je rekao da je zakon dobar, ali da je vreme da se izmeni i prilagodi, kako bi bio još efikasniji.

- Suština je da zakon obezbedi veću transparentnost, lokacijski uslovi biće izdavani kroz e-prostor, i više neće biti u papiru. Svi nosioci javnih ovlašćenja će stalno morati kroz taj e-prostor da ažuriraju uslove...Postojaće vrlo jasni rokovi - pojasnio je ministar.

Investitori će, napomenuo je, morati da obezbede polisu osiguranja, pre prijave radova, da bi, u slučaju eventualne nesreće, oštećeni mogli da naplate štetu.

Takođe, investitori će pre dobijanja građevinske dozvole morati da pruže dokaz o kretanju građevinskog otpada i da je on predat operataru, da se ne bi pravile divlje deponije širom zemlje.

- Neke procedure će biti uprošćene i ubrzane, posebno oko lokacijskih uslova i informacija o lokaciji. Želimo da stimulišemo zelenu gradnju, sve što država gradi moraće da ima sertifikat zelene gradnje kao i oni koji grade komplekse veće od 10.000 kvadrata - rekao je Vesić i dodao da će investitori koji budu gradili ekološki, plaćati niže doprinose za građevinsko zemljište.

Na pitanje u vezi sa mogućim ukidanjem Zakona o konverziji, te kako će se investitorima naplaćivati zemljište koje im se daje u zakup, Vesić je rekao da problem i jeste u tome što se ono, po važećem zakonu skoro ne naplaćuje.

- Od kada je donet taj zakon, imamo situaciju da je 90 odsto konverzije urađeno bez nadoknade. Dobili smo institut koji nije doneo skoro nikakve prihode u budžet, ili su ti prihodi minorni, a sa druge strane smo zarobili 5.000 lokacija - rekao je Vesić.

Ukazao je da bi država mnogo više novca prihodovala od doprinosa za građevinsko zemljište, cenu kvadrata, promet nekretnine, kroz zapošljavanje novih ljudi i kroz plaćanje poreza na imovinu.

- Taj zakon je donet samo zbog jednog slučaja, i kako bi se ispravile neke greške u privatizaciji, što nema nikakve veze sa tim zakonom. Mislim da je to loš zakon i da takav ne postoji nigde u svetu. Ne treba nam zakon koji ne donosi nikakve efekte za budžet - rekao je ministar.

