DAČIĆ OSTAO SAM U VRHU STRANKE! Potpredsednike i Izvršni odbor bira tek sledeće godine!

Lider SPS Ivica Dačić obezbedio je u subotu na stranačkom kongresu novi mandat na čelu stranke, ali je izostavio da u istom danu zakaže i sednicu Glavnog odbora, izabere potpredsednike i tako zaokruži kompletno novo rukovodstvo stranke. Dakle, Kongres SPS nije otklonio jedinu neizvesnost, a to je da li će i u kojoj meri Dačić podmladiti ili reformisati vrh partije.

Šansa novima

Među socijalistima se može čuti da je njihov šef pod različitim pritiscima i da će u nedeljama, a verovatnije mesecima nakon kongresa držati u mraku sve one koji se nadaju visokoj stranačkoj funkciji.

- Umeo je Dačić to da radi i ranije. Po pravilu je to onda kada mu situacija s kadrovskim rešenjima nije najmirnija, kada se suočava s nezadovoljstvom unutar stranke zbog večitih funkcionera, kada treba da zadovolji razne ambicije svojih saradnika... Mnogi od njega traže da pruži šansu agilnim ljudima, koji će u rukovodstvo ući s ozbiljnim organizacionim sposobnostima. Veliko je nezadovoljstvo zato što su godinama isti ljudi. Postoji i interna anegdota da kad neko hoće da sazna ko su članovi rukovodstva SPS, mora da ode na sajt stranke. Eto koliko su neki od njih poznati u javnosti - otkriva izvor Kurira.

Inače, dosadašnji potpredsednici Branko Ružić, Aleksandar Antić, Novica Tončev, Slavica Đukić Dejanović, Predrag Marković, Dušan Bajatović, Žarko Obradović i Đorđe Milićević do izbora novih biće samo članovi GO. Osim njih, kandidati za potpredsednička mesta su i Dejan Radenković, Snežana Paunović, Vanja Vukić, Uglješa Marković... Izvesno je i da Žarko Obradović neće dobiti novi mandat jer je u međuvremenu postao ambasador Srbije u OEBS. Dok se ne zaokruži izbor rukovodstva, predsednik stranke praktično sve drži u svojim rukama. Postoji još samo GO, ali njegove sednice zakazuje šef stranke.

Na tihoj vatri

Dačić za naš list nije želeo da otkrije razloge zbog kojih još nije saopštio imena novih potpredsednika.

- Polako. To će biti posle Nove godine. Na Kongresu SPS bira se samo predsednik, GO, Statutarna komisija i Nadzorni odbor. Tako je uvek bilo. A GO bira sve ostalo - potpredsednike, predsednika Izvršnog odbora, Predsedništvo i Izvršni odbor - izjavio je Dačić.

Naš izvor kaže da lider SPS namerno još ne otkriva, čak ni svojim najbližim saradnicima, da li će socijalisti na ministarskim funkcijama moći da budu i potpredsednici stranke.

- Zbog takve prakse mu se često zamera, ali očigledno je da Dačić ima poverenja u ljude koji su u izvršnoj vlasti, a zapostavili su stranku. Poseban revolt članstva izazivaju oni koji svoju partijsku poziciju koriste za sopstvene kombinacije. Mnogi ljudi ćute i trpe kadrove jer se kriju iza Dačića. Ovaj vakuum u rukovodstvu namerno je ostavljen da bi iskusni Dačić dobio jasniju sliku o pojedinim kandidatima za visoke stranačke funkcije. Prženje na tihoj vatri je njegovo oprobano sredstvo da najbezbolnije završi kadrovsku kombinatoriku - objašnjava naš sagovornik.

Porodično i stranački Ružić sa sinom Milutinom u Glavnom odboru Među novim članovima Glavnog odbora SPS našao se i sin Branka Ružića. Aktuelni ministar prosvete i kandidat za potpredsednika SPS podelio je tu vest na društvenim mrežama. Sin Milutin i ja, članovi Glavnog odbora SPS izabrani na današnjem XI Kongresu💪❤️ Ponosan❗️@socijalisti pic.twitter.com/kCUSMnMbDB — Branko Ružić (@brankoruzicsps) December 17, 2022 - Sin Milutin i ja, članovi Glavnog odbora SPS, izabrani na današnjem XI kongresu. Ponosan - napisao je stariji Ružić uz fotografiju s naslednikom.

