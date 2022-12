UŽIVO VUČIĆ IZ AZERBEJDŽANA: Nema sile da se okrenemo jedni protiv drugih, do kraja 2023. avionska linija Beograd- Baku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je posetu Azerbejdžanu kao veoma uspešnu, a razgovor s tamošnjim predsednikom Alijevim prijateljskim.

- Veoma sam zadovoljan posetom i za nas je bila izuzetna poseta. Predsednik Alijev nas je dočekao na neverovatan način. Razgovarali smo o svemu i teško je da pronađete prijatelje u svojoj zemlji da tako razgovarate kao što smo mi sa Alijevim - rekao je Vučić.

Bilo je reči o poljoprivredi, energetici, pravima, do vojno-tehničke saradnje.

- Video sam koliko ulažu u vojsku i vojnu industriju. Sad želimo da preuzmemo njihova iskustva, jer oni znaju i kako se ratuje i kako se pobeđuje. Važno je da mnogo toga menjamo i mnogo toga ćemo i menjati u našoj vojsci - naglašava Vučić.

Kaže da nemamo dovoljno specijalnih jedinica i da će se ići na to da se gotovo četiri puta uvećaju, a da će oni imati veća primanja nego danas.

foto: Printscreen/Pink

Kaže da nastavljamo da radimo na razvoju Srbije uz uverenje da ćemo moći da dobijamo električnu energiju i gas kroz dugoročne ugovore po relativno dobrim cenama.

Najavljuje uskoro će eksperti iz Azerbejdžana ponovo doći u Beograd ali i Alijev u narednim mesecima.

- Najviše smo pričali o politici. Alijev sam razvija svoju zemlju, ima ozbiljne vizije i ne plaši se nikoga, vrlo je tvrd, odgovoran i sposoban, čovek koji kaže da kao predsednik ima manje vremena da se bavi drugim stvarima i da je svestan da bi bio lak plen kad ne bi imao jaku vojnu industriju - ocenjuje Vučić i kaže da će i sam poslušati.

Kaže da je pažljivo poslušao savete Alijeva, i da će ulagati u vojnu industriju.

- Videli ste da su ovde i naši vojni eksperti kojih se nismo postideli, koji su dobro odradili svoj posao.

foto: Printscreen/Pink

- Mi ćemo dalje, zahvaljujući dobrom radi ministarstva finansija moći dodatno da ulažemo u vojnu industriju, ali to neće biti za pokrivanje njihove nelikvidnosti, već za jačanje solventnosti, ali pre svega za ulaganje u tehnologije za budućnost koje mogu da donesu i profit i koje mogu dodatno da utiču na značajnu promenu u opremanju i naoružavanju naše vojske. Reč je o stotinama miliona evra - rekao je Vučić i da ćemo čuvati sve fabrike koje se bave vojnom industrijom.

Kada je reč o prvim koracima, rekao je da će biti vidljivi u mesecima pred nama a do kraja 2023. očekuje direktnu liniju Beograd-Baku.

- To je tri sata i 10 minuta, da vidite ovaj lepi grad, odlično za srpske turiste, ali i azerbejdžanske, za biznis ljude i to će Air Srbija da organizuje. Još jedna važna i velika linija - naglašava Vučić.

Napominje da nije stručnjak za marketing, ali zna da kakav god bilo ko vršio pritisak na Alijeva da bude protiv Srbije, on to neće uraditi.

- Isto je i sa mnom, i nema sile koja može na to da me natera. To su čvrsta i istinska prijateljstva. Oni su naše veličine, njima raste broj stanovnika za razliku od nas.

foto: Printscreen/Pink

Kaže da u narendim godinama treba da se bavimo i natalitetom.

O Kosovu i Metohiji

- Suočavamo se s velikim bezobrazlukom koji dolazi spolja od pojedinih zapadnih sila i koji traže da se vratimo u institucije. Prvo neka formiraju ZSO, jer je to prva obaveza po Briselskom sporazumu. Nemojte da vam pričam kroz kakve drame prolaze porodice uhapšenih policajaca, najdramatičniji deo svog života, kao i mnoge druge porodice. A zašto? Zato što bi hteli da opstanu i da budu svoji na svome.

Upitao je i šta je to uradio uahpšeni Dejan Pantić jer nigde nema nijednog podatka o tome. Napominje i da je izmišljen napad šok-bombama na EULEKS.

- To vam govori kakav je odnos prema Srbima i Srbiji. Kažu apsurdno je da tražimo povratak naše vojske na Kosovo i Metohiju, a nije apsurdno da budu albanske, hrvastke i nemačke trupe na srpskoj svetoj zemlji i mi treba da se izvinjavamo da nas ne bi rušili s vlasti. Ma rušite koga hoćete - kaže Vučić.

Kada je reč o povratku srpskih trupa na Kosovo i Metohiju, očekuje da će Kfor to odbiti.

- Očekujem da će reći da su sposobni da obavljaju svoje dužnosti, ali ponašanje Kfora je neuporedivo korektnije nego ponašanje mnogih zapadnih vlada. Ponašaju se zasad u skladu sa Rezolucijom 1244, svojim ovlašćenjima.

Napominje da je danas bilo reči i o daljem zajedničkom napretku Srbije i Azerbejdžana i ponovio da svaki put kad dođe u Baku iznenadi se promenama.

- Mi moramo snažno da radimo da se borimo za naše zemlje i naše narode.

Povodom izjava nemačkog ambasadora na KiM, rekao je da mi želimo najbolje odnose sa Nemačkom.

(Kurir.rs)